napos időesőszél

Napos idő várható, de nem mindenhol ússzuk meg eső nélkül

Többórás napsütésre van kilátás, de a Dunántúlon záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csapadékgócok kelet, majd délkelet felé haladhatnak, miközben a szél többnyire gyenge marad.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 6:24
Fotó: Karnok Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos időre lehet számítani. Napközben a Dunántúlon erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak, amelyek kelet, majd délkelet felé vonulhatnak tovább – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szerda délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A szél általában gyenge marad, csak a csapadékgócok környezetében élénkülhet meg, helyenként meg is erősödhet. 

A nappali csúcshőmérséklet többnyire 15–16 fok körül alakul, estére pedig 1 és 7 fok közé hűl le a levegő.

A légköri változások nem befolyásolják jelentősen a szervezet működését. A hajnali fagy és a párás levegő azonban felerősítheti a krónikus ízületi betegek panaszait, ezért érdemes a végtagokat ébredés után alaposan átmozgatni. A nedves, párás idő a légúti betegek tüneteit is ronthatja, ráadásul ilyenkor könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel terjedő vírusok, ezért különösen fontos a fokozott higiénia – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Ilyen idő jön a hétvégére

Csütörtökön sok napsütésre készülhetünk gomolyfelhőkkel, csak elvétve alakulhat ki egy-egy zápor. A hőmérséklet reggel 5, délután pedig nagyjából 15 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Pénteken ragyogóan napos idő várható, bár a Dunántúlon időnként több felhő is megjelenhet. Csapadék nem valószínű, a hőmérséklet kellemes, kora tavaszias, körülbelül 14 fok lesz.

A hétvégén is sok napsütés ígérkezik, eső nélkül.

A nappali csúcshőmérséklet 13–14 fok körül alakulhat, miközben a keleti szél gyenge marad.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Karnok Csaba)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekkorszak

Harmadik berendezkedés

Bogár László avatarja

VALÓSÁGIPARI MŰVEK – Soha nem volt még olyan nagy szükség a nemzet összetartó erőire, mint most.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu