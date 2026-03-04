Napos idő várható, de nem mindenhol ússzuk meg eső nélkül

A fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos időre lehet számítani. Napközben a Dunántúlon erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak, amelyek kelet, majd délkelet felé vonulhatnak tovább – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szerda délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A szél általában gyenge marad, csak a csapadékgócok környezetében élénkülhet meg, helyenként meg is erősödhet.

A nappali csúcshőmérséklet többnyire 15–16 fok körül alakul, estére pedig 1 és 7 fok közé hűl le a levegő.

A légköri változások nem befolyásolják jelentősen a szervezet működését. A hajnali fagy és a párás levegő azonban felerősítheti a krónikus ízületi betegek panaszait, ezért érdemes a végtagokat ébredés után alaposan átmozgatni. A nedves, párás idő a légúti betegek tüneteit is ronthatja, ráadásul ilyenkor könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel terjedő vírusok, ezért különösen fontos a fokozott higiénia – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Ilyen idő jön a hétvégére

Csütörtökön sok napsütésre készülhetünk gomolyfelhőkkel, csak elvétve alakulhat ki egy-egy zápor. A hőmérséklet reggel 5, délután pedig nagyjából 15 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Pénteken ragyogóan napos idő várható, bár a Dunántúlon időnként több felhő is megjelenhet. Csapadék nem valószínű, a hőmérséklet kellemes, kora tavaszias, körülbelül 14 fok lesz.

A hétvégén is sok napsütés ígérkezik, eső nélkül.

A nappali csúcshőmérséklet 13–14 fok körül alakulhat, miközben a keleti szél gyenge marad.