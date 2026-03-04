Rendkívüli

Szoboszlai DominikKerkez MilosLiverpool FC

Szoboszlai a frizurájával könnyű célpontot jelentett a Liverpool kudarca után: jogos a kritika?

A Liverpool váratlan vereséget szenvedett kedd este, 2-1-re kapott ki a Premier League sereghajtója, a Wolverhampton ellen. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, Kerkez Milos is kezdett, de az összes gól azután született, hogy őt lecserélte Arne Slot. Az angol lapok jellemzően mindkét magyar játékosnak 6-os osztályzatot adtak, s Szoboszlai esetében szinte senki nem mulasztott el odaszúrni neki a frizurája miatt. A statisztikák alapján viszont Szoboszlai most is a Liverpool legjobbja volt.

2026. 03. 04.
Szoboszlai Dominik frizurája sokakat megihletett, volt, aki igazságtalanul ítélte meg miatta a Liverpool magyar középpályását Fotó: AFP/Darren Staples
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sem lehet boldog: a Liverpool 2-1-re kikapott a sereghajtó Wolverhampton otthonában, így a 29. forduló végére a hatodik helyre csúszhat vissza a Premier League tabelláján. Szoboszlai végigjátszotta a meccset, Kerkez 65 percet töltött a pályán, még a gólok előtt. Az angol lapok jellemzően mindkét magyar játékosnak 6-ost adtak a meccs után.

Kerkez Milos a gólok idején már nem volt a pályán, sem ő, sem Szoboszlai Dominik nem okolható a Liverpool Wolves elleni vereségéért
Kerkez Milos a gólok idején már nem volt a pályán, sem ő, sem Szoboszlai Dominik nem okolható a Liverpool Wolves elleni vereségéért. Fotó: AFP/Darren Staples

Ez egyrészt megmutatja, hogy nem Szoboszlai, de persze nem is a gólokat már kintről figyelő Kerkez okolható a Liverpool váratlan kudarcáért, ugyanakkor Szoboszlai esetében az idénybeli remek formájának köszönhetően az átlagos teljesítmény már várakozáson alulinak számít.

 

Szoboszlai csak a frizurájával tűnt ki? A számok nem ezt mutatják

A magyar válogatott csapatkapitányának esetében a Liverpool World és az Express odáig ment, hogy csupán 5-öst adott neki, bár mindkét lap hozzátette, hogy a második félidőre javult, miután kissé hátrébb húzódott. A Liverpool.com és a This is Anfield sem mulasztotta el megjegyezni, hogy Szoboszlai inkább a frizurájával, mint a játékával tűnt ki.

Ugyanakkor az Eredmények.com adatalapú osztályzatai alapján túlzó az angol lapok Szoboszlaival szembeni szigora, az pedig, hogy a frizurájába kötnek bele, kifejezetten olcsó poén.

A statisztikákból kiindulva Szoboszlai a 7,4-es osztályzatával most is a Liverpool legjobbja volt, még a gólszerző Szalahot (7,1) is megelőzve.

Kerkez (6,6) itt is a középmezőnyben szerepel, míg az adatok alapján Alisson kapus (6), Gomez (5,8) és Gravenberch (5,6) volt a Liverpool három leggyengébb játékosa.

 

