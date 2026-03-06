Bondár AnnaMarozsán FábiánIndian Wells

A magyar teniszező szenzációs labdamenetekkel jutott el a Grand Slam-döntős elleni csatáig + videó

Bondár Anna bejutott a második fordulóba az Indian Wellsben zajló tenisztornán, a francia Elsa Jacquemot legyőzése (7:6, 7:5) után a 2023-as Roland Garros-döntős Karolína Muchová vár rá. Bondár mellett Fucsovics Márton készülhet még a második fordulóra, Marozsán Fábián viszont nem, őt 6:4, 6:7, 6:4-re verte a spanyol veterán, Roberto Bautista Agut.

Koczó Dávid
2026. 03. 06. 8:28
Bondár Anna először nyert meccset a szeles Indian Wellsben, Elsa Jacquemot legyőzése után a korábbi Grand Slam-döntős Karolína Muchová ellen folytatja Fotó: NurPhoto via AFP/Flaviu Buboi
Indian Wells idén sem hazudtolja meg önmagát. A kaliforniai teniszparadicsomban rendre szeles körülmények fogadják a játékosokat, magyar idő szerint csütörtök éjszaka, illetve péntek hajnalban Bondár Anna és Marozsán Fábián is igyekezett megbirkózni ezzel a kihívással. S persze ellenfél is volt a pályán: Bondár a francia Elsa Jacquemot, Marozsán a spanyol Roberto Bautista Agut ellen játszott a tenisztornán, amely jelentőségét jól jelzi, hogy az ötödik Grand Slamnek is nevezik.

Marozsán Fábián nem tudta követni Bondár Annát és Fucsovics Mártont a második fordulóba, idén hamar búcsút intett Indian Wellsnek
Marozsán Fábián nem tudta követni Bondár Annát és Fucsovics Mártont a második fordulóba, idén hamar búcsút intett Indian Wellsnek Fotó: AFP/Paul Crock

Végül hasonló lett a magyar mérleg, mint egy nappal korábban, amikor Fucsovics Márton nyert – ő az ötödik kiemelt Lorenzo Musetti ellen folytatja –, Gálfi Dalma pedig kikapott.

Indian Wells: Bondár sikere, Marozsán búcsúja

A különbség annyi volt, hogy ezúttal a női tornán ünnepelhettünk magyar továbbjutást: Bondár Anna az első szett hajrájában kétszer is visszajött brékhátrányból, majd csodás labdamenetekkel hozta a rövidítéssel véget ért játszmát. A második szettben elsőre még nem, 6:5-nél viszont már ki tudta szerválni a meccset.

Bondár negyedik fellépése alkalmával végre meccset nyert Indian Wellsben, a következő fordulóban a 13. kiemelt, korábbi Grand Slam-döntős Karolína Muchová vár rá, aki az első idei WTA 1000-es versenyt nyerte februárban, Dohában.

Marozsán Fábián viszont nem jutott el a címvédő Jack Draper elleni meccsig, egymás után harmadszor is kikapott a 37 éves Roberto Bautista Aguttól.

Marozsán meccsének összefoglalója 4:08-tól

 

