A magyar teniszező szenzációs labdamenetekkel jutott el a Grand Slam-döntős elleni csatáig + videó

Indian Wells idén sem hazudtolja meg önmagát. A kaliforniai teniszparadicsomban rendre szeles körülmények fogadják a játékosokat, magyar idő szerint csütörtök éjszaka, illetve péntek hajnalban Bondár Anna és Marozsán Fábián is igyekezett megbirkózni ezzel a kihívással. S persze ellenfél is volt a pályán: Bondár a francia Elsa Jacquemot, Marozsán a spanyol Roberto Bautista Agut ellen játszott a tenisztornán, amely jelentőségét jól jelzi, hogy az ötödik Grand Slamnek is nevezik.

Marozsán Fábián nem tudta követni Bondár Annát és Fucsovics Mártont a második fordulóba, idén hamar búcsút intett Indian Wellsnek Fotó: AFP/Paul Crock

Végül hasonló lett a magyar mérleg, mint egy nappal korábban, amikor Fucsovics Márton nyert – ő az ötödik kiemelt Lorenzo Musetti ellen folytatja –, Gálfi Dalma pedig kikapott.

Indian Wells: Bondár sikere, Marozsán búcsúja

A különbség annyi volt, hogy ezúttal a női tornán ünnepelhettünk magyar továbbjutást: Bondár Anna az első szett hajrájában kétszer is visszajött brékhátrányból, majd csodás labdamenetekkel hozta a rövidítéssel véget ért játszmát. A második szettben elsőre még nem, 6:5-nél viszont már ki tudta szerválni a meccset.

Bondár negyedik fellépése alkalmával végre meccset nyert Indian Wellsben, a következő fordulóban a 13. kiemelt, korábbi Grand Slam-döntős Karolína Muchová vár rá, aki az első idei WTA 1000-es versenyt nyerte februárban, Dohában.

Marozsán Fábián viszont nem jutott el a címvédő Jack Draper elleni meccsig, egymás után harmadszor is kikapott a 37 éves Roberto Bautista Aguttól.

Marozsán meccsének összefoglalója 4:08-tól