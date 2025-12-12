Lorenzo MusettiteniszJannik SinnerLa Gazzetta dello Sport

Meghökkentő döntés: Sinnerről csúnyán megfeledkeztek Olaszországban

Meglepő döntést hozott a La Gazzetta dello Sport. A legnevesebb olasz sportlap megválasztotta az év legjobbjait, és 2025 legjobb olasz férfi sportolójának a teniszező Lorenzo Musettit találták. A szurkolók háborognak, nem véletlenül, az egyedülálló tettet végrehajtó Jannik Sinner ugyanis hiányozni fog a jövő heti gáláról.

Jannik Sinnernek elképesztő évet volt, de a La Gazzetta dello Sport ezt nem értékelte Fotó: AHMAD ALSHEHAB Forrás: NurPhoto
Óriási meghökkenést okozott az olasz hozzászólók körében, amikor a La Gazzetta dello Sport közzétette, kiket talált az év legjobb sportolóinak. Alighanem minden nemzet büszke lenne egy top 10-be tartozó teniszezőre, aki folyamatosan ott van a tűz közelében, még ha nem is halmozza a trófeákat. Mindez igaz Lorenzo Musettire, aki tornagyőzelem nélkül zárta az évet. A neves lap döntése mégis furcsa, hiszen bár Musetti érdemeit sem lehet elvitatni, Olaszországnak van egy Jannik Sinnerje is.

Lorenzo Musetti jobb volt idén Jannik Sinnernél?
Lorenzo Musetti jobb volt idén Jannik Sinnernél? Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Sinner nem, Musetti igen

A 24 éves teniszező címet védett a világbajnokságon és az Australian Openen, első olaszként diadalmaskodott egyéniben a tenisz szentélyében, Wimbledonban, és a másik két Grand Slam-tornán is csak a döntőben vérzett el Carlos Alcarazzal szemben, aki mindössze 550 ponttal előzte meg őt az év végi ranglistán az elsőségért vívott csatában.

A tavalyi győztese, Sinner nevét viszont még a tekintélyt parancsoló eredménysor ellenére sem említette meg a Gazzetta, a december 17-i gálán a korábbi világelső nem lesz a díjazottak, azaz 

  • Musetti, 
  • Paola Egonu röplabdázó, 
  • Fefe De Giorgi edző, 
  • az úszók, Simone Cerasuolo és Simone Barlaam, 
  • az Inter labdarúgója, Lautaro Martínez, 
  • valamint a Napoli futballcsapata között. 

A sportlap így indokolta meg, miért éppen Musetti kapja meg a fő elismerést:

„Lorenzo Musetti, aki idén bekerült a világranglista legjobb tíz játékosa közé, az utolsó költő, aki ütőt tart a kezében. Ő az élő bizonyítéka annak, mire képes az elegancia és a verejték találkozása. Sokan mondták róla, hogy kiforratlan tehetség, mintha a top húszba való bekerülés – amit 2023-ban, még 21 éves kora előtt ért el – gyerekjáték lenne. Nos, Lollo idén a legnagyobb fanyalgókat is elcsendesítette. Fantasztikus 2025-ös éve volt, amelyet számos első hely koronázott meg: bekerült a top tízbe, első Masters 1000-döntőjébe jutott, és először kvalifikálta magát az ATP-világbajnokságra. Ő a Gazzetta Sports Awards Év Sportolója.”

A hozzászólók hitetlenkedve olvasták a lap sorait, és a Gazzetta orra alá dörgölték, hogy megfeledkezett „az évezred legnagyobb olasz sportolójáról”. Erre aligha került volna sor, ha nincs Sinner doppingügye, és a három hónapos eltiltás, amely nélkül talán világelsőként zárta az évet.

 

