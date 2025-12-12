Meghökkentő döntés: Sinnerről csúnyán megfeledkeztek Olaszországban

Óriási meghökkenést okozott az olasz hozzászólók körében, amikor a La Gazzetta dello Sport közzétette, kiket talált az év legjobb sportolóinak. Alighanem minden nemzet büszke lenne egy top 10-be tartozó teniszezőre, aki folyamatosan ott van a tűz közelében, még ha nem is halmozza a trófeákat. Mindez igaz Lorenzo Musettire, aki tornagyőzelem nélkül zárta az évet. A neves lap döntése mégis furcsa, hiszen bár Musetti érdemeit sem lehet elvitatni, Olaszországnak van egy Jannik Sinnerje is.

Lorenzo Musetti jobb volt idén Jannik Sinnernél? Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Sinner nem, Musetti igen

A 24 éves teniszező címet védett a világbajnokságon és az Australian Openen, első olaszként diadalmaskodott egyéniben a tenisz szentélyében, Wimbledonban, és a másik két Grand Slam-tornán is csak a döntőben vérzett el Carlos Alcarazzal szemben, aki mindössze 550 ponttal előzte meg őt az év végi ranglistán az elsőségért vívott csatában.

A tavalyi győztese, Sinner nevét viszont még a tekintélyt parancsoló eredménysor ellenére sem említette meg a Gazzetta, a december 17-i gálán a korábbi világelső nem lesz a díjazottak, azaz

Musetti,

Paola Egonu röplabdázó,

Fefe De Giorgi edző,

az úszók, Simone Cerasuolo és Simone Barlaam,

az Inter labdarúgója, Lautaro Martínez,

valamint a Napoli futballcsapata között.

A sportlap így indokolta meg, miért éppen Musetti kapja meg a fő elismerést:

„Lorenzo Musetti, aki idén bekerült a világranglista legjobb tíz játékosa közé, az utolsó költő, aki ütőt tart a kezében. Ő az élő bizonyítéka annak, mire képes az elegancia és a verejték találkozása. Sokan mondták róla, hogy kiforratlan tehetség, mintha a top húszba való bekerülés – amit 2023-ban, még 21 éves kora előtt ért el – gyerekjáték lenne. Nos, Lollo idén a legnagyobb fanyalgókat is elcsendesítette. Fantasztikus 2025-ös éve volt, amelyet számos első hely koronázott meg: bekerült a top tízbe, első Masters 1000-döntőjébe jutott, és először kvalifikálta magát az ATP-világbajnokságra. Ő a Gazzetta Sports Awards Év Sportolója.”

A hozzászólók hitetlenkedve olvasták a lap sorait, és a Gazzetta orra alá dörgölték, hogy megfeledkezett „az évezred legnagyobb olasz sportolójáról”. Erre aligha került volna sor, ha nincs Sinner doppingügye, és a három hónapos eltiltás, amely nélkül talán világelsőként zárta az évet.