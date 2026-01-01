NovgorodPutyintámadásdrón

Moszkva döntött: átadja a bizonyítékokat

Oroszország hajlandó megosztani amerikai partnereivel a december 29-én, a Novgorod régióban lelőtt ukrán drón vizsgálatából kinyert adatokat - közölték orosz források. A feltárt információk szerint a támadás célpontja Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik létesítménye volt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 19:25
Putyin levelet írt Trumpnak Forrás: AFP
Az orosz hírszerzés szakemberei kinyerték és visszafejtették a drón navigációs rendszeréből a repülési feladatot tartalmazó fájlt. Az eredmények szerint egyértelmű volt, hogy az ukrán drón végső célpontja az elnöki rezidencia védett területe volt – írja az Origo.

Putyin rezidenciáját érő támadás: Moszkva átadja a bizonyítékokat (Fotó: AFP)
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, december 29-én éjszaka 91 drónnal indítottak támadást Putyin novgorodi rezidenciája ellen.

A légvédelem valamennyi célpontot megsemmisítette. Oroszország ezért Kijevet tette felelőssé. Szergej Lavrov külügyminiszter közölte, hogy Moszkva felülvizsgálja Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási álláspontját – emlékeztetett a Life.ru

Donald Trump amerikai elnök egy Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés kapcsán azt mondta, hogy az eset „sokkolta”. Hozzátette:

Hála Istennek, hogy nem adtunk Ukrajnának Tomahawkokat.

Putyin szintén jelezte, hogy az eset után Moszkva felülvizsgálja az ukrajnai konfliktus békés rendezésével kapcsolatos álláspontját.

Trump szerint egy ilyen lépés jelentős kockázatot jelent egy rendkívül érzékeny nemzetközi helyzetben. Arra a kérdésre, hogy rendelkezésre állnak-e bizonyítékok az ukrán támadásról, Trump azt válaszolta, hogy ezt még vizsgálják. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont visszautasította az orosz állításokat, és hamisnak nevezte azokat.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

