Moszkva döntött: átadja a bizonyítékokat

Trump szerint egy ilyen lépés jelentős kockázatot jelent egy rendkívül érzékeny nemzetközi helyzetben. Arra a kérdésre, hogy rendelkezésre állnak-e bizonyítékok az ukrán támadásról, Trump azt válaszolta, hogy ezt még vizsgálják. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont visszautasította az orosz állításokat, és hamisnak nevezte azokat.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)