Oroszország keményebb hangnemre váltott és megtorlást ígértek

Európai vezetők telefonon egyeztettek az ukrán–orosz konfliktusról, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy a novgorodi ukrán dróntámadás miatt a jövőben keményebb álláspontot képviselnek majd a béketárgyalásokon. Ukrajna tagadja az orosz vádakat és figyelmeztetett, hogy Oroszország ürügyként használhatja az esetet egy újabb támadásra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 9:39
Fotó: ALEXANDER KAZAKOV Forrás: POOL
Kedden európai vezetők telefonon egyeztettek, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy a novgorodi Putyin-rezidenciát célzó ukrán dróntámadás miatt keményebb álláspontot fognak képviselni a béketárgyalásokon. A telefonbeszélgetésen részt vett Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Tusk kiemelte, hogy a háború kezdete óta először látszott reális esély a békére, és méltatta az Egyesült Államok szerepvállalását Ukrajna biztonsági garanciái terén – számolt be róla a Bloomberg.

A béke már egy karnyújtásnyira volt, Oroszország most megtorlást helyezett kilátásba
Fotó: KAY NIETFELD / POOL

A szilárd biztonsági garanciák biztosítására irányuló munkánk megszakítás nélkül folytatódik

 – írta kedden az X közösségi oldalon Dick Schoof holland miniszterelnök, aki szerint a hajlandók koalíciója a jövő héten ülésezik majd, írja az Origo.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő kedden megerősítette, hogy Oroszország keményíti tárgyalási pozícióját az orosz elnöki rezidencia elleni ukrán támadás miatt, ám nem részletezte, mit takar pontosan ez a lépés. Szergej Lavrov hétfőn azt állította, hogy Ukrajna 91 drónnal hajtott végre támadási kísérletet az elnöki rezidencia ellen és 

Oroszország válaszcsapást tervez, a célpontokat már kijelölték.

Trump hétfőn Floridában újságíróknak nyilatkozva említette a támadást, mondván, Putyin telefonon tájékoztatta őt, és 

nagyon dühös.

Zelenszkij az orosz állításokat újabb hazugságnak minősítette, figyelmeztetve, hogy Moszkva ürügyként használhatja az ügyet kijevi kormányzati épületek elleni támadások előkészítésére. Eközben a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogy kedden Oroszország hiperszonikus rakétarendszert állított szolgálatba Belarussziában.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szintén kedden az X-en jelezte, hogy 

majdnem egy nap telt el, és Oroszország nem mutatott be bizonyítékot a Putyin-rezidencia elleni állítólagos támadásról. Hozzátette, hogy ilyen bizonyíték nem is lesz, mert a támadás nem történt meg. 

Ennek ellenére az Egyesült Államok mellett több ország, köztük India, Pakisztán, az Egyesült Arab Emírségek és Üzbegisztán, nyilatkozatban fejezte ki aggodalmát vagy elítélte a feltételezett támadást.

Az ukrán vezetés az elmúlt hetekben átdolgozta az Egyesült Államok által javasolt 28 pontos tervet, amelyet túl oroszbarátnak tartottak, az új verzió 20 pontból áll. Moszkva azonban figyelmeztetett, hogy a terv bizonyos részeit nem tudja elfogadni. Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna januárban találkozót szeretne tartani európai partnereivel és Trumppal, majd külön egyeztetne orosz tisztségviselőkkel.

Borítókép: Putyin és orosz katonai vezetők (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

