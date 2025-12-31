Oroszország keményebb hangnemre váltott és megtorlást ígértek

Kedden európai vezetők telefonon egyeztettek, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy a novgorodi Putyin-rezidenciát célzó ukrán dróntámadás miatt keményebb álláspontot fognak képviselni a béketárgyalásokon. A telefonbeszélgetésen részt vett Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Tusk kiemelte, hogy a háború kezdete óta először látszott reális esély a békére, és méltatta az Egyesült Államok szerepvállalását Ukrajna biztonsági garanciái terén – számolt be róla a Bloomberg.

A béke már egy karnyújtásnyira volt, Oroszország most megtorlást helyezett kilátásba

Fotó: KAY NIETFELD / POOL

A szilárd biztonsági garanciák biztosítására irányuló munkánk megszakítás nélkül folytatódik

– írta kedden az X közösségi oldalon Dick Schoof holland miniszterelnök, aki szerint a hajlandók koalíciója a jövő héten ülésezik majd, írja az Origo.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő kedden megerősítette, hogy Oroszország keményíti tárgyalási pozícióját az orosz elnöki rezidencia elleni ukrán támadás miatt, ám nem részletezte, mit takar pontosan ez a lépés. Szergej Lavrov hétfőn azt állította, hogy Ukrajna 91 drónnal hajtott végre támadási kísérletet az elnöki rezidencia ellen és

Oroszország válaszcsapást tervez, a célpontokat már kijelölték.

Trump hétfőn Floridában újságíróknak nyilatkozva említette a támadást, mondván, Putyin telefonon tájékoztatta őt, és

nagyon dühös.

Zelenszkij az orosz állításokat újabb hazugságnak minősítette, figyelmeztetve, hogy Moszkva ürügyként használhatja az ügyet kijevi kormányzati épületek elleni támadások előkészítésére. Eközben a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogy kedden Oroszország hiperszonikus rakétarendszert állított szolgálatba Belarussziában.