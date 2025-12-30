Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

orosz-ukrán háborúPutyinOresnyikBelarusz

Megmutatták Putyin szuperfegyverét, ettől retteghet Zelenszkij + videó

Oroszország hadrendbe állított egy Oresnyik rakétarendszert Belarusz területén. Moszkva nem közölt részleteket a rakéták számáról vagy technikai paramétereiről, de jelezte, hogy készen áll a hadműveletek kiterjesztésére, ha a béketárgyalások sikertelenek lesznek. A bejelentés azután jött, hogy állítólag ukrán dróntámadási kísérlet történt Putyin rezidenciája ellen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 11:42
A rettegett Oresnyik rakétarendszer Fotó: HANDOUT Forrás: Russian Defence Ministry
Oroszország hivatalosan is hadrendbe állította az Oresnyik nevű, nukleáris töltet hordozására alkalmas hiperszonikus rakétarendszert – közölte az orosz védelmi minisztérium. A bejelentés érzékeny időszakban érkezett, mivel zajlanak a háború lezárását célzó béketárgyalások – írja az Independent.

Putyin kész kiterjeszteni az ukrajnai hadműveletet, ha a béketárgyalások kudarcba fulladnak
Putyin kész kiterjeszteni az ukrajnai hadműveletet, ha a béketárgyalások kudarcba fulladnak
Fotó: OMAR ZAGHLOUL / ANADOLU

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az Oresnyik rendszer aktív szolgálatba állását egy rövid ceremónia keretében tették meg Belarusz területén, ahol a fegyverrendszert telepítették. Moszkva nem közölt adatokat a rakéták számáról, és további technikai részleteket sem hozott nyilvánosságra. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Oroszország rakétarendszert telepített egy szövetséges országban. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig már december elején jelezte, hogy az Oresnyik még 2025 vége előtt szolgálatba áll. Putyin korábban arra is figyelmeztetett, hogy 

Moszkva kész kiterjeszteni az ukrajnai hadműveletet, amennyiben Kijev és nyugati szövetségesei elutasítják a Kreml feltételeit a béketárgyalások során.

Az orosz bejelentés egybeesik a béketárgyalások kritikus szakaszával és a Putyin-rezidenciát ért ukrán dróntámadással is. Donald Trump amerikai elnök vasárnap floridai rezidenciáján fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és úgy fogalmazott: Moszkva és Kijev minden eddiginél közelebb áll a békemegállapodáshoz.

Borítókép: A rettegett Oresnyik rakétarendszer (Fotó: AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

