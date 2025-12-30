Megmutatták Putyin szuperfegyverét, ettől retteghet Zelenszkij + videó

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az Oresnyik rendszer aktív szolgálatba állását egy rövid ceremónia keretében tették meg Belarusz területén, ahol a fegyverrendszert telepítették. Moszkva nem közölt adatokat a rakéták számáról, és további technikai részleteket sem hozott nyilvánosságra. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Oroszország rakétarendszert telepített egy szövetséges országban. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig már december elején jelezte, hogy az Oresnyik még 2025 vége előtt szolgálatba áll. Putyin korábban arra is figyelmeztetett, hogy

Moszkva kész kiterjeszteni az ukrajnai hadműveletet, amennyiben Kijev és nyugati szövetségesei elutasítják a Kreml feltételeit a béketárgyalások során.

Az orosz bejelentés egybeesik a béketárgyalások kritikus szakaszával és a Putyin-rezidenciát ért ukrán dróntámadással is. Donald Trump amerikai elnök vasárnap floridai rezidenciáján fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és úgy fogalmazott: Moszkva és Kijev minden eddiginél közelebb áll a békemegállapodáshoz.