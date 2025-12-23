OresnyikOroszországbelaruszrakétarendszer

Oroszország rakétarendszert telepített egy szövetséges országban – ez a válasz a NATO lépéseire?

Oroszország stratégiai lépést tett azzal, hogy modern Oresnyik rakétarendszert telepített szövetségese, Belarusz területére, ezzel gyakorlatilag nyugat felé kitolva védelmi vonalát. A belarusz védelmi miniszter, Viktor Hrenin hangsúlyozta, hogy a rakétarendszer stratégiai elrettentő eszközként szolgál, és arra figyelmeztette a Nyugatot, hogy támadás esetén felfoghatatlan károkat fognak elszenvedni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 20:49
Belarusszia orosz Oresnyik hiperszónikus rakétarendszert helyezett üzembe Fotó: PEDRO UGARTE Forrás: AFP
Viktor Hrenin belarusz védelmi miniszter orosz rakétarendszer Belaruszban való elhelyezéséről számolt be, amit a Minszk ellen irányuló agresszív lépésekre adott válaszként indokolt – írja a Ria Novosztyi orosz hírügynökség.

Oresnyik rakétarendszer állt szolgálatba Belarussziában
Oresnyik rakétarendszer állt szolgálatba Belaruszban
Fotó: OMAR ZAGHLOUL / ANADOLU

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Moszkva Oresnyik rakétájától retteg a Nyugat. Amennyiben lakott területre lőnének ki egy ilyen ballisztikus rakétát, nemhogy védekezni nem lehetne ellene, de hagyományos robbanótöltet esetén is felfoghatatlan pusztítást okozna. Az első Oresnyik rendszer december 17-én lépett szolgálatba Belaruszban.

Ideje, hogy a Nyugat megértse, hogy ha ránk támadnak, akkor felfoghatatlan károkat fognak elszenvedni. Erre szolgál

– mondta a kínai CGTN televíziónak adott interjúban. Hrenin ugyanakkor megjegyezte, hogy a fegyver csak stratégiai elrettentésként szolgál. A belarusz elnök, Aljakszandr Lukasenka korábban kijelentette, hogy az országban legfeljebb tíz ilyen rakétarendszert fognak üzembe helyezni.

A fegyver esetleges alkalmazásáról Lukasenko Putyinnal közösen fog dönteni. 

Ugyanakkor a belarusz vezető azt tanácsolta külföldi ellenfeleinek, hogy ne provokáljanak támadást. 

Borítókép: Belarusz orosz Oresnyik hiperszonikus rakétarendszert helyezett üzembe (Fotó: AFP)

