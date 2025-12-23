Oroszország rakétarendszert telepített egy szövetséges országban – ez a válasz a NATO lépéseire?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Moszkva Oresnyik rakétájától retteg a Nyugat. Amennyiben lakott területre lőnének ki egy ilyen ballisztikus rakétát, nemhogy védekezni nem lehetne ellene, de hagyományos robbanótöltet esetén is felfoghatatlan pusztítást okozna. Az első Oresnyik rendszer december 17-én lépett szolgálatba Belaruszban.

Ideje, hogy a Nyugat megértse, hogy ha ránk támadnak, akkor felfoghatatlan károkat fognak elszenvedni. Erre szolgál

– mondta a kínai CGTN televíziónak adott interjúban. Hrenin ugyanakkor megjegyezte, hogy a fegyver csak stratégiai elrettentésként szolgál. A belarusz elnök, Aljakszandr Lukasenka korábban kijelentette, hogy az országban legfeljebb tíz ilyen rakétarendszert fognak üzembe helyezni.