Viktor Hrenin belarusz védelmi miniszter orosz rakétarendszer Belaruszban való elhelyezéséről számolt be, amit a Minszk ellen irányuló agresszív lépésekre adott válaszként indokolt – írja a Ria Novosztyi orosz hírügynökség.
Oroszország rakétarendszert telepített egy szövetséges országban – ez a válasz a NATO lépéseire?
Oroszország stratégiai lépést tett azzal, hogy modern Oresnyik rakétarendszert telepített szövetségese, Belarusz területére, ezzel gyakorlatilag nyugat felé kitolva védelmi vonalát. A belarusz védelmi miniszter, Viktor Hrenin hangsúlyozta, hogy a rakétarendszer stratégiai elrettentő eszközként szolgál, és arra figyelmeztette a Nyugatot, hogy támadás esetén felfoghatatlan károkat fognak elszenvedni.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Moszkva Oresnyik rakétájától retteg a Nyugat. Amennyiben lakott területre lőnének ki egy ilyen ballisztikus rakétát, nemhogy védekezni nem lehetne ellene, de hagyományos robbanótöltet esetén is felfoghatatlan pusztítást okozna. Az első Oresnyik rendszer december 17-én lépett szolgálatba Belaruszban.
Ideje, hogy a Nyugat megértse, hogy ha ránk támadnak, akkor felfoghatatlan károkat fognak elszenvedni. Erre szolgál
– mondta a kínai CGTN televíziónak adott interjúban. Hrenin ugyanakkor megjegyezte, hogy a fegyver csak stratégiai elrettentésként szolgál. A belarusz elnök, Aljakszandr Lukasenka korábban kijelentette, hogy az országban legfeljebb tíz ilyen rakétarendszert fognak üzembe helyezni.
A fegyver esetleges alkalmazásáról Lukasenko Putyinnal közösen fog dönteni.
Ugyanakkor a belarusz vezető azt tanácsolta külföldi ellenfeleinek, hogy ne provokáljanak támadást.
Borítókép: Belarusz orosz Oresnyik hiperszonikus rakétarendszert helyezett üzembe (Fotó: AFP)
