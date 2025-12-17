oroszországvlagyimir putyinAlekszandr Lukasenkokijev

Putyin szövetségese ismertette az orosz elnök valódi tervét

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök szerint Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij is érdekelt az ukrajnai háború lezárásában. Úgy véli, a konfliktus további eszkalációja Európa és a világ számára is súlyos következményekkel járhat. A belarusz államfő az Egyesült Államok szerepét kulcsfontosságúnak nevezte a békefolyamatban. Figyelmeztetett: a háború elhúzódása Ukrajna jövőjét is veszélybe sodorhatja.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 11:48
Alekszandr Lukasenko belarusz elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök
Alekszandr Lukasenko belarusz elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök szerint mind Moszkva, mind Kijev részéről megvan a szándék az ukrajnai háború lezárására. A belarusz államfő a Newsmax amerikai televíziócsatornának adott interjújában arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök békét akar, és meggyőződése szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a konfliktus befejezésében érdekelt – számolt be a TASZSZ hírügynökség.

A belarusz államfő szerint, Vlagyimir Putyin orosz elnök békét akar.
A belarusz államfő szerint, Vlagyimir Putyin orosz elnök békét akar (Fotó: AFP)

Lukasenka: Putyin terve egyértelmű

A BelTA hírügynökség által idézett interjúban Lukasenka hangsúlyozta: 

álláspontja szerint a háború folytatása mind Európa, mind a világ számára beláthatatlan következményekkel járna.

Úgy véli, jelenleg olyan időszakban jár a nemzetközi politika, amikor reális esély mutatkozik a feszültség csökkentésére és a békés rendezés megkezdésére.
A belarusz elnök kijelentette: 

Úgy vélem, hogy Putyin békét akar Ukrajnában.

Hozzátette, hogy ugyanez igaz Zelenszkijre is, különösen a jelenlegi helyzetben. Lukasenka szerint mindkét fél felismerte, hogy a konfliktus elhúzódása egyre nagyobb kockázatokat hordoz, és hosszú távon egyik ország érdekeit sem szolgálja. A legnagyobb veszélynek a további eszkalációt nevezte, amely szerinte könnyen globális konfliktusba torkollhat. 
Figyelmeztetett: ha a háború folytatódik, annak következményei messze túlmutathatnak Ukrajna és Oroszország határain. 

Ez nagyon rosszul végződhet Európának és az egész világnak. Elkerülhetetlenül valamiféle globális konfliktussá fog eszkalálódni

– fogalmazott. 

Lukasenka szerint ezért mielőbb lépni kell, amíg még van lehetőség a helyzet megfékezésére. Külön kitért az Egyesült Államok szerepére is, amelyet kulcsfontosságúnak nevezett a rendezési folyamatban. Véleménye szerint Washington jelenleg minden korábbinál komolyabban elkötelezett a kérdésben, és ez esélyt teremt a diplomáciai megoldásra. A belarusz elnök úgy látja, az ukrajnai háború az Egyesült Államok egyik legfontosabb külpolitikai kihívásává vált. Lukasenka arra is figyelmeztetett, hogy a konfliktus elhúzódása Ukrajna számára is súlyos következményekkel járhat. 

Szerinte illúzió azt gondolni, hogy Kijev katonai úton legyőzheti Oroszországot.

„Ha Ukrajna úgy véli, hogy legyőzheti Oroszországot, és hajlandó folytatni a háborút, akkor hadd harcoljon. Véleményem szerint – és úgy gondolom, hogy Donald Trump amerikai elnök is így látja – ha ez a fajta harc folytatódik, Ukrajna egyszerűen eltűnik a térképről, és megszűnik létezni” – mondta. A belarusz államfő összegzése szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben minden érintett félnek az lenne az érdeke, hogy mielőbb a tárgyalóasztalnál keressen megoldást, mielőtt a konfliktus visszafordíthatatlan károkat okoz.

Borítókép: Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Síró anyák, elvesztett gyerekek, Brüsszel nem számol a háború árával

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu