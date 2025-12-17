Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök szerint mind Moszkva, mind Kijev részéről megvan a szándék az ukrajnai háború lezárására. A belarusz államfő a Newsmax amerikai televíziócsatornának adott interjújában arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök békét akar, és meggyőződése szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a konfliktus befejezésében érdekelt – számolt be a TASZSZ hírügynökség.
Putyin szövetségese ismertette az orosz elnök valódi tervét
Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök szerint Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij is érdekelt az ukrajnai háború lezárásában. Úgy véli, a konfliktus további eszkalációja Európa és a világ számára is súlyos következményekkel járhat. A belarusz államfő az Egyesült Államok szerepét kulcsfontosságúnak nevezte a békefolyamatban. Figyelmeztetett: a háború elhúzódása Ukrajna jövőjét is veszélybe sodorhatja.
Lukasenka: Putyin terve egyértelmű
A BelTA hírügynökség által idézett interjúban Lukasenka hangsúlyozta:
álláspontja szerint a háború folytatása mind Európa, mind a világ számára beláthatatlan következményekkel járna.
Úgy véli, jelenleg olyan időszakban jár a nemzetközi politika, amikor reális esély mutatkozik a feszültség csökkentésére és a békés rendezés megkezdésére.
A belarusz elnök kijelentette:
Úgy vélem, hogy Putyin békét akar Ukrajnában.
Hozzátette, hogy ugyanez igaz Zelenszkijre is, különösen a jelenlegi helyzetben. Lukasenka szerint mindkét fél felismerte, hogy a konfliktus elhúzódása egyre nagyobb kockázatokat hordoz, és hosszú távon egyik ország érdekeit sem szolgálja. A legnagyobb veszélynek a további eszkalációt nevezte, amely szerinte könnyen globális konfliktusba torkollhat.
Figyelmeztetett: ha a háború folytatódik, annak következményei messze túlmutathatnak Ukrajna és Oroszország határain.
Ez nagyon rosszul végződhet Európának és az egész világnak. Elkerülhetetlenül valamiféle globális konfliktussá fog eszkalálódni
– fogalmazott.
További Külföld híreink
Lukasenka szerint ezért mielőbb lépni kell, amíg még van lehetőség a helyzet megfékezésére. Külön kitért az Egyesült Államok szerepére is, amelyet kulcsfontosságúnak nevezett a rendezési folyamatban. Véleménye szerint Washington jelenleg minden korábbinál komolyabban elkötelezett a kérdésben, és ez esélyt teremt a diplomáciai megoldásra. A belarusz elnök úgy látja, az ukrajnai háború az Egyesült Államok egyik legfontosabb külpolitikai kihívásává vált. Lukasenka arra is figyelmeztetett, hogy a konfliktus elhúzódása Ukrajna számára is súlyos következményekkel járhat.
Szerinte illúzió azt gondolni, hogy Kijev katonai úton legyőzheti Oroszországot.
„Ha Ukrajna úgy véli, hogy legyőzheti Oroszországot, és hajlandó folytatni a háborút, akkor hadd harcoljon. Véleményem szerint – és úgy gondolom, hogy Donald Trump amerikai elnök is így látja – ha ez a fajta harc folytatódik, Ukrajna egyszerűen eltűnik a térképről, és megszűnik létezni” – mondta. A belarusz államfő összegzése szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben minden érintett félnek az lenne az érdeke, hogy mielőbb a tárgyalóasztalnál keressen megoldást, mielőtt a konfliktus visszafordíthatatlan károkat okoz.
Borítókép: Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
