Putyin szövetségese ismertette az orosz elnök valódi tervét

Lukasenka szerint ezért mielőbb lépni kell, amíg még van lehetőség a helyzet megfékezésére. Külön kitért az Egyesült Államok szerepére is, amelyet kulcsfontosságúnak nevezett a rendezési folyamatban. Véleménye szerint Washington jelenleg minden korábbinál komolyabban elkötelezett a kérdésben, és ez esélyt teremt a diplomáciai megoldásra. A belarusz elnök úgy látja, az ukrajnai háború az Egyesült Államok egyik legfontosabb külpolitikai kihívásává vált. Lukasenka arra is figyelmeztetett, hogy a konfliktus elhúzódása Ukrajna számára is súlyos következményekkel járhat.

Szerinte illúzió azt gondolni, hogy Kijev katonai úton legyőzheti Oroszországot.

„Ha Ukrajna úgy véli, hogy legyőzheti Oroszországot, és hajlandó folytatni a háborút, akkor hadd harcoljon. Véleményem szerint – és úgy gondolom, hogy Donald Trump amerikai elnök is így látja – ha ez a fajta harc folytatódik, Ukrajna egyszerűen eltűnik a térképről, és megszűnik létezni” – mondta. A belarusz államfő összegzése szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben minden érintett félnek az lenne az érdeke, hogy mielőbb a tárgyalóasztalnál keressen megoldást, mielőtt a konfliktus visszafordíthatatlan károkat okoz.

Borítókép: Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)