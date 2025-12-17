Trump miatt nő a pánik a háborúpártiak körében az uniós csúcs előtt

A kérdés ugyanakkor mélyebb törésvonalakat is láttatni enged Európán belül: egyes kormányok a jogbiztonságra és az adófizetők védelmére hivatkozva óvatos megközelítést sürgetnek, míg mások úgy vélik, hogy a döntés elmaradása stratégiai vereséget jelentene az Európai Unió számára.

Belgium kulcsfontosságú szereplővé vált, mivel az ország területén található a befagyasztott orosz vagyon jelentős része, és ellenállása eddig megakadályozta a megállapodás megszületését. Az Európai Bizottság és több meghatározó tagállam az elmúlt hetekben intenzív egyeztetéseket folytatott Brüsszellel, garanciákat ajánlva fel a belga kormánynak, ám a Politico szerint az egyezség esélyei inkább romlottak, mint javultak.

A helyzet alakulását Donald Trump határozott fellépése is befolyásolja: a Trump-kormányzat több európai fővárosnak egyértelműen jelezte, hogy nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon felhasználását, írja a Politico.

If French resistance kills Mercosur, and Belgian resistance kills the Russian-assets plan, this could turn out to be an absolutely disastrous week for the EU. https://t.co/Ml1VOqptRU — Tom Nuttall (@tom_nuttall) December 15, 2025

Ez a megközelítés nemcsak Brüsszelben váltott ki ellenérzéseket, hanem az ügyet geopolitikai szintre is emelte, mivel uniós vezetők szerint az egység hiánya gyengítené Európa nemzetközi pozícióját.

Ukrajna számára rendkívül nagy a tét: az ország 2025-ben közel 72 milliárd eurós költségvetési hiánnyal számol, és amennyiben áprilisig nem jut új forrásokhoz, kénytelen lehet visszafogni a közkiadásokat. Ez nemcsak a lakosság moráljára, hanem a katonai védekezőképességre és a béketárgyalásokon elfoglalt pozíciójára is negatív hatással lenne.

Több európai vezető szerint egy pénzügyileg meggyengült Ukrajna rosszabb feltételek mellett kényszerülhet kompromisszumokra.