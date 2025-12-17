Az orosz vagyon lefoglalása jogilag a hadviselő fél oldalára állást fejezi ki

Ifj. Lomnici Zoltán, Mandiner: „A lefoglalt orosz vagyon felhasználása Ukrajna háborús finanszírozására az erőszak közvetett alkalmazásának minősülhet, mert közvetlenül növeli az egyik fél hadviselési képességét. Az ENSZ az államok nemzetközileg jogellenes cselekményeiért való felelősségéről szóló cikkelyeinek 49–50. cikkei kizárják, hogy ellenintézkedésként olyan lépést tegyenek, amely erőszakhoz kapcsolódik vagy annak hatásával jár. Következésképp a vagyon ilyen célú felhasználása ellenséges állami aktus, amely jogilag a hadviselő fél oldalára állást fejezi ki.”



