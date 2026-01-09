Holtidőnek tartja a választókkal való kapcsolattartást a Tisza jelöltje + videó

Radics Béla kemény kritikát fogalmazott meg a Tisza erzsébetvárosi jelöltjével, Velkey György Lászlóval szemben, miután egy kampányvideóból kiderült: Magyar Péter emberének csak „holtidejében” jut ideje a választókerületére.

Radics Béla (Forrás: Facebook)

Radics Béla – aki a 6. választókerületben a Fidesz színeiben indul, és aktív fővárosi képviselői munkájáról ismert – közösségi oldalán osztotta meg véleményét egy videóról, amelyben Velkey György László a mindennapi teendőiről beszél. A felvételen a Tisza jelöltje elmondja:

Magyar Péter irodájában készíti elő a politikus anyagait, leveleket válogat, beszélgetésekre és podcastekre készíti fel főnökét, és ha marad egy kis „holtideje”, akkor „rohan” a választókerületébe.

Radics Béla szerint ez elfogadhatatlan hozzáállás egy reménybeli képviselőtől.

„Ahogy van egy kis holtideje, akkor valamit foglalkozik a választópolgárokkal is, akiknek a képviseletére szegődik?!” – tette fel a kérdést. A politikus hangsúlyozta:

súlyos probléma, ha valaki „holtidőnek” nevezi azt az időszakot, amelyet a választókkal kellene töltenie.

„Valóban ilyen képviselőre van szükség? Hogy képzeli, hogy a választópolgárokkal töltött idő holtidő?” – fogalmazott.

A Fidesz jelöltje felhívta a figyelmet:

Erzsébetvárosnak, Zuglónak és Pestújhelynek olyan képviselőre van szüksége, aki nem mellékes elfoglaltságként tekint a választókra, hanem valóban értük dolgozik.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke