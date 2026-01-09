feljelentésRuszin-Szendi Romuluszbudai gyulatisza pártmagyar péternemzeti nyomozó irodafegyver

Túl korán ünnepel Ruszin-Szendi Romulusz? Még nyomoznak a tiszás politikus fegyverbotránya miatt

Korábban Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz is elismerte, hogy a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója fegyverrel ment az emberek közé lakossági fórumon. A volt vezérkari főnök botránya miatt több feljelentés is született, ezekkel kapcsolatban Ruszin-Szendi pénteken azt közölte: hat eljárás indult ellene, és mind a hatot megszüntették. Csakhogy az egyébként hazugságot emlegető tiszás politikus kijelentésére hamar megérkezett a cáfolat. Budai Gyula ugyanis azt közölte, az NNI még nyomoz, majd úgy vélekedett: őrült, aki fegyverrel megy egy lakossági fórumra.

Munkatársunktól
2026. 01. 09. 13:33
Fotó: HírTV
Ruszin-Szendi Romulusz nagy győzelemként jelentette be a Facebook-oldalán, hogy megszüntették azokat az eljárásokat, amelyek a fegyverbotránya miatt indultak. 

A volt vezérkari főnök közölte, miután visszakapja fegyverét, amit korábban elvettek, hatástalaníttatja azt és elárverezi. Ezután jó tiszás szokás szerint propagandistázott és hazugságokat emlegetett.

Megeshet azonban, hogy Ruszin-Szendi túl korán ünnepelt, de mielőtt erre kitérnénk, lássuk a részleteket!

 

Korábban elismerte Magyar Péter is

A megszüntetés részben azért következhetett be, mert Ruszin-Szendi a hatóságok előtt már letagadhatta, hogy fegyvert viselt volna. 

A történet ugyanakkor ott sántít, hogy Magyar Péter, illetve maga a volt vezérkari főnök is korábban nyilvánosan elismerte, hogy Ruszin-Szendi fegyverrel ment az emberek közé a Tisza Párt gyűlésén.

A volt katonai vezető ezt annak idején a közösségi oldalán tette meg, Magyar pedig egy Tisza-gyűlésen jelentette ki tanácsadójáról: – Van engedélye, fegyvertartási és viselési engedélye a saját önvédelmi fegyverére, úgyhogy valóban, volt nála egy fegyver.

 

Fegyverbotrány

Érdemes felidézni, miről van szó. A fegyverbotrány azután robbant ki, hogy egy Szeghalmon készült, hónapokkal ezelőtti videófelvételen tisztán látszott: Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza egyik rendezvényére. Az ügyben Budai Gyula miniszteri biztos feljelentést tett, a rendőrség eljárást indított, majd lefoglalták a volt vezérkari főnök fegyverét, illetve az engedélyét is visszavonták.

 

Több lakossági fórumon is hordott fegyvert

Később újabb felvételekből kiderült, hogy egy másik tiszás rendezvényen is fegyver lehetett Magyar Péter bizalmasánál – immár képviselőjelöltjénél –, ráadásul a közelében fiatalkorúak is voltak. A sajtóban megjelent az is, hogy Ruszin-Szendi a Ferencvárosban, ugyancsak egy tiszás fórumon is fegyverrel ment az emberek közé. Budai újra a hatóságokhoz fordult, az egyik ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kezdett nyomozni. 

A feljelentés szerint a fegyver jelenléte sértheti a békés gyülekezéshez való jogot, különösen akkor, ha a közelben fiatalkorúak tartózkodtak.

„A kérdés jogi következményei mellett politikai és közbiztonsági implikációi is vannak: a vezérkari főnök korábbi kijelentései, amelyekben utcai akciókról és erő alkalmazásáról beszélt, tovább növelik az aggályokat” – állt a feljelentésben.

 

Budai panasszal él a megszüntetések ellen

Ruszin-Szendi a jelek szerint nem szabadul meg egykönnyen a fegyverbotrányától. A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté ugyanis egy pénteki Facebook-bejegyzésében leírta, hogy Budai Gyula miniszteri biztos panasszal él az eljárások megszüntetése ellen. 

Kocsis Máté is arra utalt, hogy az eljárást nyilvánvalóan azért szüntethették meg, mert az érintettek a hatóság előtt már nem ismerték el a fegyverviselés tényét.

„Amit korábban nyilvánosan bevallottak, azt a rendőrségen már letagadták. Hazudtak, ha úgy tetszik” – írta a kormánypárti politikus.

Nem sokra rá megszólalt az ügyben Budai Gyula is. A miniszteri biztos a Facebookon először is leszögezte: elfogadhatatlan, hogy a rendőrség megszüntette a szabálysértési eljárást Ruszin-Szendi ellen a jogosulatlan fegyverviselése miatt. 

Aztán felidézte, hogy szeptember 22-én rendzavarás szabálysértése miatt tett feljelentést, szeptember 26-án viszont büntetőfeljelentést adott be Ruszin-Szendi ellen a gyülekezési jog megsértésének vétsége miatt.

Hozzátette: ebben ügyben még nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda. – Remélem, nem fogják megengedni, hogy Ruszin-Szendi Romulusz megússza a fegyveres ámokfutását! – fogalmazott Budai Gyula, aki szerint őrült, aki fegyverrel megy egy lakossági fórumra.

