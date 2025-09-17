Fegyverbotrány: újabb feljelentést tettek Ruszin-Szendi Romulusz ügyében

Rendzavarás szabálysértés gyanújával tett feljelentést Tényi István a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál a Honvédelmi Minisztérium (HM) lapunknak küldött válasza után – tudta meg a Magyar Nemzet. A tárca arra reagált, hogy egy napvilágra került videófelvételen jól látható, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a szeghalmi lakossági fórumon lőfegyvert viselt.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán feltehetően fegyverrel az oldalán jelent meg (Forrás: Képernyőkép)

A HM nyomatékosította: a gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel vagy annak utánzatával tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles.

Hozzátették: Ruszin-Szendi Romuluszra fegyverviselési szempontból ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra. Mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen. A Belügyminisztérium adja ki a fegyverviselési és fegyvertartási engedélyt – írták.

Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter azzal védekezik, hogy a volt vezérkari főnöknek volt fegyverviselési engedélye, csakhogy ez az engedély nem korlátlan felhatalmazás: a gyülekezési törvény és a rendezvénybiztonsági szabályok kifejezetten tiltják a fegyver jelenlétét tömegrendezvényen vagy nyilvános gyűlésen, függetlenül attól, hogy valakinek van-e engedélye. A Honvédelmi Minisztérium állásfoglalása is megerősítette, hogy gyülekezési eseményen fegyver nem lehet, és a rendőrségnek intézkednie kell, ha ilyet tapasztal.