Eljárás indulhat Magyar Péter honvédelmi szakértőjének vélt fegyverviselése miatt

Lőfegyverrel visszaélés bűntett gyanúja miatt bejelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál Tényi István, miután hétfőn nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen a Tisza Párt honvédelmi szakértője vélhetően egy kézifegyverrel az oldalán jelent meg nyilvános rendezvényen – tudta meg a Magyar Nemzet. Ruszin-Szendi Romulusz az Origo által bemutatott videó tanúsága szerint fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt beszélt a Tisza Párt fórumán. A képeken látható, hogy a volt vezérkari főnök testének jobb oldalán egyértelműen kirajzolódik egy fegyverszerű sziluett.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” Fotó: Képernyőkép

Szigorú szabályok

Fontos kérdés, hogy Magyar Péter bizalmasa rendelkezik-e fegyverviselési engedéllyel, mert ennek hiányában egyértelműen bűncselekményt követhetett el, ha éles lőfegyver volt nála. Magyarországon a törvény nagyon szigorú, lőfegyver viselése csak kivételesen, engedélyhez kötve lehetséges. Például a sportlövők lőfegyvert birtokolhatnak, ha lövészklub tagjai, rendszeres versenyzők és engedéllyel rendelkeznek. Vadászok vadászati célra tarthatnak vadászfegyvert, szintén engedéllyel, de lehet fegyver a gyűjtőknél is, bizonyos feltételek mellett − hívja fel a figyelmet az Origo.

Fontos kiemelni az önvédelmi célt, ilyenkor csak nagyon indokolt esetben adnak ki engedélyt önvédelmi fegyver birtoklására, ha valaki fokozottan veszélyeztetett lehet, például ha az illető bíró, ügyész, vagy ide tartoznak bizonyos közszereplők.

A fegyverviselés külön kategória a birtokláshoz képest: ruhán vagy testen, rejtett vagy nyílt módon hordott fegyvert jelent. Civilként önvédelmi fegyvert csak ritkán lehet viselni, nyugdíjazott katonáknak és rendőröknek sem jár automatikusan engedély. Külön kell kérvényezni, és a rendőrség bírálja el.

Ha Ruszin-Szendinek nincs fegyverviselési engedélye, akkor az élés lőfegyver esetében kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel járhat, ha gázpisztoly volt nála, az szabálysértés, és adott esetben pénzbüntetést kaphat.

Biztonsági kockázat

Horváth József biztonságpolitikai szakértő lapunknak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet: engedély esetén sem indokolt, hogy állandóan nála legyen a lőfegyver.

Magyarország nem a vadnyugat, sőt kevés biztonságosabb állam van hazánknál, ezért érdemes lenne megnézni a hátterét annak, valaki miért gondolhatja, hogy a biztonsága garantálásához éles lőfegyverre van szüksége, amelyet ráadásul nagyobb rendezvényeken is magánál tart. Ez ugyanis nagyobb a kockázatot hordozhat, mint a fegyver jelentette védelmi lehetőség

– mutatott rá a tábornok.