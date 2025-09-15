„Viszket a tenyerem” · Fegyverrel jár az emberek között a Tisza bukott tábornoka + videó

Újabb botrány van kialakulóban Ruszin-Szendi Romulusz körül. Az Origo szerint a zsírleszívásos, majd később a luxusvillás botránya után szemmel láthatóan egyre idegesebb és agresszívabb hangnemet üt meg. Ezúttal egy felvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza párt egyik rendezvényére. Ruszin-Szendi Romuluszról már többször kiderült, hogy nem riad vissza az erőszak alkalmazásától, legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor utóbbi a Tisza adóterveiről kérdezte őt.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy

rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a „szeretetországról”, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincselési hangulatig szítják az indulatot.