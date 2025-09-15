Tisza-adóTisza PártfővárosMagyar Péter

Az adóemelés mellett kampányolnak Magyar Péter fővárosi politikusai

Molnár Dániel, Magyar Péter brüsszeli asszisztense és a Tisza Párt fővárosi képviselője egy kocsmában szólta el magát. A Tisza Párt elnökének munkatársa az adóemelés, a többkulcsos szja mellett érvelt, majd ezt a kommentek között Barna Judit tiszás fővárosi képviselő is megerősítette. Szentkirályi Alexandra aláhúzta: a Fidesz az adócsökkentések pártja.

Nagy Orsolya
2025. 09. 15. 15:04
Magyar Péter, Tisza Párt, Magyar Péter Forrás: Facebook
– A Tisza egyetlen helyen van vezető pozícióban, ez pedig a főváros. Látjuk, mire mentek Karácsony Gergellyel másfél év alatt: csőd, rossz döntések, óvodás szintű hibák és előterjesztések. Most meg beismerték azt is, hogy adót akarnak emelni. Ha jön a Tisza-adó, a budapestiek átlagosan 356 ezer forinttal többet fognak fizetni évente – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője emlékeztetett:

Molnár Dániel, Magyar Péter brüsszeli asszisztense és a párt fővárosi képviselője egy kocsmában az adóemelés, a többkulcsos szja mellett érvelt, majd ezt a kommentek között Barna Judit tiszás fővárosi képviselő is megerősítette.

 

Budapest, 2025. június 30. Karácsony Gergely főpolgármester (b2), Barna Judit Annamária (b3), Bujdosó Andrea (b4), Orbán Árpád (b6) és Kollár Kinga (b7) és Balogh Balázs (j), a Tisza Párt képviselői, Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője (j2) a fővárosi önkormányzat ez évi költségvetésének kiigazításáról szóló szavazása előtt a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén a Városháza dísztermében 2025. június 30-án. MTI/Bruzák Noémi
A Tisza Párt fővárosi frakciója (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

– Ne hagyjuk! Minden budapesti keményen megdolgozott azért, amije van. Ezért is az egykulcsos adórendszer a legigazságosabb. Mi ezt a munkát alacsony adókkal, adókedvezménnyel, adómentességgel háláljuk meg. A Fidesz az adócsökkentések pártja – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. A frakcióvezető azt is felidézte, hogy a túloldalon eközben kiderült az igazság: adót akarnak emelni, de nem mondhatják el, mire készülnek, mert „megbuknak”, majd a választás után, mert akkor „mindent lehet”.

Mint ismert, a nemrég kiszivárgott, nagy botrányt okozó javaslat szerint a Tisza Párt gyökeresen átalakítaná a magyar szja-rendszert, sokak kárára. A párt gazdasági kabinetje a dokumentum szerint ugyanis 2026 júliusától már a háromkulcsos, progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek következtében már a szakmunkás-minimálbért – azaz a garantált bérminimumot – alig meghaladó kereset is a 22 százalékos kulcs alá esne. Majd egy etyeki fórumról kiszivárgott felvételen

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy a választásokig bármit mondhatnak, utána viszont akármit megtehetnek.

Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)


