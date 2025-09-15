Az adóemelés mellett kampányolnak Magyar Péter fővárosi politikusai

– A Tisza egyetlen helyen van vezető pozícióban, ez pedig a főváros. Látjuk, mire mentek Karácsony Gergellyel másfél év alatt: csőd, rossz döntések, óvodás szintű hibák és előterjesztések. Most meg beismerték azt is, hogy adót akarnak emelni. Ha jön a Tisza-adó, a budapestiek átlagosan 356 ezer forinttal többet fognak fizetni évente – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője emlékeztetett:

Molnár Dániel, Magyar Péter brüsszeli asszisztense és a párt fővárosi képviselője egy kocsmában az adóemelés, a többkulcsos szja mellett érvelt, majd ezt a kommentek között Barna Judit tiszás fővárosi képviselő is megerősítette.

A Tisza Párt fővárosi frakciója (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

– Ne hagyjuk! Minden budapesti keményen megdolgozott azért, amije van. Ezért is az egykulcsos adórendszer a legigazságosabb. Mi ezt a munkát alacsony adókkal, adókedvezménnyel, adómentességgel háláljuk meg. A Fidesz az adócsökkentések pártja – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. A frakcióvezető azt is felidézte, hogy a túloldalon eközben kiderült az igazság: adót akarnak emelni, de nem mondhatják el, mire készülnek, mert „megbuknak”, majd a választás után, mert akkor „mindent lehet”.

Mint ismert, a nemrég kiszivárgott, nagy botrányt okozó javaslat szerint a Tisza Párt gyökeresen átalakítaná a magyar szja-rendszert, sokak kárára. A párt gazdasági kabinetje a dokumentum szerint ugyanis 2026 júliusától már a háromkulcsos, progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek következtében már a szakmunkás-minimálbért – azaz a garantált bérminimumot – alig meghaladó kereset is a 22 százalékos kulcs alá esne. Majd egy etyeki fórumról kiszivárgott felvételen

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy a választásokig bármit mondhatnak, utána viszont akármit megtehetnek.

Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte: