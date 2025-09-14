Ennyivel csökkenne a gépészmérnökök keresete a Tisza-adó bevezetése után

A nyár végén kiszivárgott, nagy botrányt okozó javaslat szerint a Tisza Párt gyökeresen átalakítaná a magyar szja-rendszert, mindenki kárára. A párt gazdasági kabinetje a dokumentum szerint ugyanis 2026 júliusától már a háromkulcsos, progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek következtében már a szakmunkás-minimálbért – azaz a garantált bérminimumot – alig meghaladó kereset is a 22 százalékos kulcs alá esne.

Fotó: Facebook/Vitályos Eszter

A Mandiner ennek kapcsán kiszámolta, hogyan érintené mindez a gépészmérnököket. A 2026-ra becsült bruttó gépészmérnöki átlagkereset kalkulációjának alapja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hivatalos bruttó átlagkereset-adata. Éves szinten 2025-re 9 százalékos, 2026-ra pedig további 5 százalékos növekedést vettek figyelembe, mivel az idei év első felében 9,2 százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset.

Így a számításaik szerint a gépészmérnököknél az átlagkereset 2026-ban bruttó 1 193 000 forint lenne egy hónapban,

amelyből a Tisza-terv alapján havonta 54 343 forinttal több szja-t kellene fizetniük, mint most.

Ez évi 652 120 forintos nettó keresetcsökkenést jelentene, ami messze nem elhanyagolható összeg.