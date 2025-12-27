Tűzszüneti megállapodást kötött Thaiföld és Kambodzsa

Az újabb harcokban legkevesebb negyvennégy ember halt meg, és a határ két oldalán ismét több százezer embert kellett evakuálni. A mostani megállapodás szerint az elmenekült polgári lakosságnak lehetővé teszik, hogy biztonságban hazatérjen.

Amint arról korábban beszámoltunk, Thaiföld és Kambodzsa között júliusban robbant ki fegyveres konfliktus, amely több mint 130 ezer ember meneküléséhez és legalább húsz halálos áldozathoz vezetett. A harcokban mindkét fél nehézfegyvereket vetett be, sőt légicsapásokat is végrehajtottak.

Borítókép: Kambodzsa védelmi minisztere, Tea Seiha és Thaiföld védelmi minisztere, Nattaphon Narkphanit a thaiföldi Chanthaburi tartományban található határátkelőhelyen tartott különleges Általános Határbizottság (GBC) ülésén. Thaiföld és Kambodzsa 2025. december 27-én „azonnali” tűzszünetről állapodott meg – közölte a két ország közös nyilatkozatában (Fotó: AFP)