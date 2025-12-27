thaiföldtűzszünetkambodzsa

Tűzszüneti megállapodást kötött Thaiföld és Kambodzsa

Azonnali tűzszünetről állapodott meg Kambodzsa és Thaiföld szombaton, a két ország határán az elmúlt hetekben lezajlott összecsapásokat követően.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 22:46
Kambodzsa védelmi minisztere, Tea Seiha és Thaiföld védelmi minisztere, Nattaphon Narkphanit a thaiföldi Chanthaburi tartományban található határátkelőhelyen tartott különleges Általános Határbizottság (GBC) ülésén. Thaiföld és Kambodzsa 2025. december 27-én „azonnali” tűzszünetről állapodott meg – közölte a két ország közös nyilatkozatában Fotó: HANDOUT Forrás: Agence Kampuchea Press (AKP)
A megállapodást a két ország védelmi minisztere írta alá több napon át tartó tárgyalásokat követően, és a kambodzsai tárca hozta nyilvánosságra. Közölték, hogy annak értelmében mindkét oldalon leállítják a csapatmozgásokat.

Thaiföld és Kambodzsa 2025. december 27-én „azonnali” tűzszünetről állapodott meg – közölte a két ország közös nyilatkozatában A képen: egy lakóépület, amelyet ma thaiföldi tüzérségi támadás rongált meg Fotó: DANIEL CENG / ANADOLU
A két ország 800 kilométeres közös határán júliusban öt napon át tartó összecsapások voltak, amelyek során negyvenhárman meghaltak és 300 ezren elmenekültek otthonukból. 

A Donald Trump amerikai elnök közvetítésével októberben aláírt tűzszüneti megállapodást december elején felfüggesztették, miután thaiföldi katonák aknára lépve megsebesültek, amelyről Bangkok azt mondta, hogy a kambodzsaiak rakták le nemrégiben. 

Az újabb harcokban legkevesebb negyvennégy ember halt meg, és a határ két oldalán ismét több százezer embert kellett evakuálni. A mostani megállapodás szerint az elmenekült polgári lakosságnak lehetővé teszik, hogy biztonságban hazatérjen.

Amint arról korábban beszámoltunk, Thaiföld és Kambodzsa között júliusban robbant ki fegyveres konfliktus, amely több mint 130 ezer ember meneküléséhez és legalább húsz halálos áldozathoz vezetett. A harcokban mindkét fél nehézfegyvereket vetett be, sőt légicsapásokat is végrehajtottak. 

Borítókép: Kambodzsa védelmi minisztere, Tea Seiha és Thaiföld védelmi minisztere, Nattaphon Narkphanit a thaiföldi Chanthaburi tartományban található határátkelőhelyen tartott különleges Általános Határbizottság (GBC) ülésén. Thaiföld és Kambodzsa 2025. december 27-én „azonnali” tűzszünetről állapodott meg – közölte a két ország közös nyilatkozatában (Fotó: AFP)

 

