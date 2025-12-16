Nő a feszültség Délkelet-Ázsiában: nem szűnnek a harcok Kambodzsa és Thaiföld határán

Az új tűzszünet, amit Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök szorgalmazott, és Donald Trump amerikai elnök szombat estére jelentett be, továbbra sem lépett hatályba. Thaiföld és Kambodzsa közös határvidékének több pontján közel egy hete újultak ki az összecsapások, amelyek hátterében a két ország között évtizedek óta tartó területi vita áll.

A Kambodzsa és Thaiföld határán zajló összecsapások miatt ideiglenes táborba kerültek a lakosok a kambodzsai Banteay Meanchey tartományban Fotó: AFP

A két délkelet-ázsiai ország között az idén már többször robbant ki katonai konfliktus, mióta egy kambodzsai katona meghalt egy májusi összetűzésben. Az újraéledt harcok miatt több százezer ember kényszerült lakóhelyének elhagyására a határ mindkét oldalán.

A két ország júliusban tűzszüneti megállapodást kötött a heves harcok után. Október végén Malajziában, Donald Trump amerikai elnök jelenlétében közös nyilatkozatot írtak alá, amely a tartós béke felé vezető lépéseket tartalmazta.