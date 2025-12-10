Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

Donald TrumpbékeThaiföldkambodzsa

Trump egy telefonnal lezárná a háborút

A thai–kambodzsai határ menti harcok harmadik napja zajlanak, miközben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy telefonon próbálja meg leállítani a fegyveres összecsapásokat. Júliusban is Trump közvetítésével született tűzszünet egy ötnapos háború után. A harcok kiújulása óta mindkét fél több százezer civilt evakuált, és egyaránt számoltak be halálos áldozatokról is. A tárgyalások lehetősége továbbra is bizonytalan.

András János
2025. 12. 10. 9:27
Donald Trump amerikai elnök ismét a béketeremtést tűzte ki célul Fotó: WIN MCNAMEE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A thai–kambodzsai határnál immár harmadik napja tartanak a fegyveres összecsapások, miközben Donald Trump amerikai elnök jelezte: ismét kész közvetíteni a béke érdekében. Trump azt állítja, hogy már júliusban is az ő közbenjárásával sikerült tűzszünetet elérni a két ország között, és most újabb telefonhívással próbálná megállítani az eldurvuló harcokat. A felek közben emberek százezreit evakuálják, és a tárgyalások esélye továbbra is kérdéses – írja a Reuters.

An injured person is taken to a military helicopter during clashes along the Thai-Cambodia border in Thailand's Surin province on December 10, 2025. Half a million evacuees in Cambodia and Thailand were sheltering in pagodas, schools and other safe havens on December 10, 2025 after fleeing renewed fighting in a century-old border dispute in which US President Donald Trump has vowed to again intercede. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
A thai–kambodzsai határ menti harcok harmadik napja zajlanak – Trump békét akar teremteni. Fotó: AFP

Írtunk róla, hogy a harcok hétfő óta folyamatosan eszkalálódnak, és a felek kölcsönösen egymást vádolják az erőszakért. Thaiföld külügyminisztere kedden úgy fogalmazott: nem lát lehetőséget a párbeszédre, és szerinte a helyzet nem alkalmas külső közvetítésre sem. Ezzel szemben Hun Manet kambodzsai miniszterelnök egyik vezető tanácsadója a Reutersnek azt mondta: Phnompenh bármikor kész tárgyalni.

Trump egy pennsylvaniai kampányrendezvényen hosszan sorolta azokat a konfliktusokat, amelyek szerinte az ő beavatkozásának köszönhetően mérséklődtek, majd rátért a délkelet-ázsiai helyzetre. Azt állította, hogy már a következő napon telefonon fog közbenjárni a fegyvernyugvásért, és úgy fogalmazott: más nem lenne képes 

megállítani egy háborút két nagyon erős ország között.

 

A feszültség valójában már hónapok óta nő

Thaiföld múlt hónapban felmondta a deeszkalációs intézkedéseket, amelyeket még októberben, Trump jelenlétében fogadtak el. Bangkok szerint Kambodzsa új aknákat telepített, amelyek megcsonkítottak egy thai katonát, ám Phnompenh visszautasítja a vádakat.

A legfrissebb adatok szerint hétfő óta legalább kilenc kambodzsai civil vesztette életét, húszan súlyosan megsérültek, míg a thai fél négy elesett katonáról és 68 sebesültről számolt be. 

Mindkét ország tömeges evakuálásba kezdett a határ mentén. Thaiföld katonai vezetése közben nyíltan beszél céljáról: tartósan meggyengíteni Kambodzsa katonai képességeit. A kambodzsai védelmi minisztérium ezzel szemben azt állítja, csapataiknak nem maradt más választásuk, mint a védekezés, és azzal vádolják a thai hadsereget, hogy tüzérségi támadásokkal civileket vesz célba. Bangkok következetesen tagadja a vádat. A helyzet továbbra is feszült, miközben a nemzetközi közvetítés lehetősége most egyetlen személytől függ: Donald Trump újabb diplomáciai próbálkozásától.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök ismét a béketeremtést tűzte ki célul (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekjog

A jog rabságában

Kondor Katalin avatarja

A jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu