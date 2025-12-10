Trump egy telefonnal lezárná a háborút

A thai–kambodzsai határnál immár harmadik napja tartanak a fegyveres összecsapások, miközben Donald Trump amerikai elnök jelezte: ismét kész közvetíteni a béke érdekében. Trump azt állítja, hogy már júliusban is az ő közbenjárásával sikerült tűzszünetet elérni a két ország között, és most újabb telefonhívással próbálná megállítani az eldurvuló harcokat. A felek közben emberek százezreit evakuálják, és a tárgyalások esélye továbbra is kérdéses – írja a Reuters.

A thai–kambodzsai határ menti harcok harmadik napja zajlanak – Trump békét akar teremteni. Fotó: AFP

Írtunk róla, hogy a harcok hétfő óta folyamatosan eszkalálódnak, és a felek kölcsönösen egymást vádolják az erőszakért. Thaiföld külügyminisztere kedden úgy fogalmazott: nem lát lehetőséget a párbeszédre, és szerinte a helyzet nem alkalmas külső közvetítésre sem. Ezzel szemben Hun Manet kambodzsai miniszterelnök egyik vezető tanácsadója a Reutersnek azt mondta: Phnompenh bármikor kész tárgyalni.

Trump egy pennsylvaniai kampányrendezvényen hosszan sorolta azokat a konfliktusokat, amelyek szerinte az ő beavatkozásának köszönhetően mérséklődtek, majd rátért a délkelet-ázsiai helyzetre. Azt állította, hogy már a következő napon telefonon fog közbenjárni a fegyvernyugvásért, és úgy fogalmazott: más nem lenne képes