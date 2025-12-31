magyar nemzeti bankköltségtranzakciós illetékbanki költségek

Jelentősen drágulhat a bankolás 2026-ban: érdemes időben felkészülni

Kedvezően indul a 2026-os év a banki ügyfelek számára, az első hat hónapban ugyanis a jelenlegi szinten maradnak a számlavezetési és tranzakciós díjak. A türelmi időszak lejártával azonban, július 1-től jelentős, akár tízszázalékos drágulás is várható a pénzügyi szektorban. A bankok a növekvő működési költségeikre és az inflációs hatásokra hivatkozva kényszerülhetnek áremelésre az év második felében.

2025. 12. 31. 9:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az év végéhez közeledve sokakban felmerül a kérdés, milyen terheket ró majd rájuk a pénzügyeik intézése a következő esztendőben. A pénzintézeti szektorban tapasztalható folyamatok – a technológiai fejlesztések kényszere és a működési költségek emelkedése – előrevetítik a változásokat. A kormányzati intézkedéseknek és a bankokkal kötött megállapodásoknak köszönhetően a lakosság és a vállalkozások 2025-ben mentesültek a jelentős díjemelések alól. A jövő év azonban kettőséget tartogat: az első félév nyugalma után a második félévben a piaci realitások érvényesülhetnek – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Akár jelentősen is növekedhetnek a banki költségeink. A kép illusztráció. / Forrás: Shutterstock
Akár jelentősen is növekedhetnek a banki költségeink (A kép illusztráció.)
Forrás: Shutterstock

Így alakulhatnak a banki költségek 2026-ban

Ez a moratórium átmeneti „fellélegzés” volt a fogyasztóknak, de nem oldotta meg azokat az alapkérdéseket, mint a bankok költségstruktúráját, a technológiai beruházások szükségességét, a szabályozói környezetet és a versenyt a fintech szolgáltatókkal, amelyek mind globálisan is meghatározzák a banki költségek alakulását.

2026 első fele: marad minden a régiben – de miért?

A 2026.első hat hónapjára vonatkozóan a jelenlegi díjak változatlanul érvényesek maradnak, kivéve a tranzakciós illeték hatását, amelytől a moratórium nem véd. Ez azt jelenti, hogy a pénzintézetek számára rendelkezésre áll egy átmeneti időszak, amikor nem fognak széles körű díjemeléseket bevezetni ahhoz, hogy fedezzék működési költségeiket.

Ez az időszak azonban nem lesz „állóvíz”.

A pénzügyi szektorban – világszerte és Magyarországon is – folyamatosan nőnek a működési költségek: az infláció hatása, a technológiai beruházások (mobilbank, biztonság, automatizáció), a compliance és szabályozási terhek mind költségnövelő tényezők. Ezzel párhuzamosan a bankok profitja nem növekedett arányosan, így a nyitott kérdés az, miként osztják meg ezt a terhet az ügyfelekkel.

Mit jelenthet ez az ügyfeleknek? – várható banki költségek

A szakértők és piaci szereplők feltételezése szerint

2026 július 1-jétől akár tízszázalékos díjemelések is elképzelhetők a banki szolgáltatásoknál.

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden bank minden díját ilyen mértékben növelik, de a bankok többsége élhet a lehetőséggel, hogy az éves igazításokat érvényesítse – egyrészt az inflációs kompenzáció, másrészt a megnövekedett költségek miatt.

Ez a lehetséges díjemelés különösen érzékenyen érintheti a mindennapi tranzakciókat – például a havi bankszámlavezetési díjat, mezei átutalásokat vagy kártyahasználati jutalékokat –, hiszen ezek azok a tételek, amelyeknél az ügyfél közvetlenül érzi a költségek változását.

Mi állhat a díjemelések hátterében?

Noha a moratórium megállította a díjak növekedését átmenetileg, az infláció és a működési költségek továbbra is fennállnak:

  •  abanki infrastruktúra karbantartása,
  •  új technológiák bevezetése és az
  •  ügyféligények növekedése mind drágábbá teszi a bankok működését. 

Ezenfelül a fintech cégek – mint a Revolut vagy a Wise – világszerte olcsóbb alternatívát kínálnak olyan szolgáltatásokban, amelyeket korábban csak bankon keresztül intézhettünk. Ezt a versenyt a hagyományos bankok gyakran nehezen viselik: egyrészt befektetnek a digitális szolgáltatásokba, másrészt meg kell tartaniuk profitabilitásukat.

Bár a hazai piac sajátosságai – például a magyar szabályozói moratórium – befolyásolják a helyi díjakat, az európai trendeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. A nemzetközi színtéren látszik, hogy a bankok – akár az Egyesült Államokban vagy Európában – növekvő költségekkel küzdenek, amelyek részben átkerülhetnek az ügyfelekre is. Például a JPMorgan 2026-ra nagyobb kiadásokkal számol, amelyek növelik a működési költségeket, és potenciálisan a díjakra is hatással lehetnek.

A bankok számára a kihívás tehát kettős: egyszerre kell versenyezniük a fintech szereplőkkel, fenntartaniuk a profitabilitást, és alkalmazkodniuk a szabályozói környezethez,

az ügyfelek számára pedig most egyre fontosabb lesz tudatosan választani és optimalizálni a pénzügyi költségeiket.

Mire készüljünk 2026-ban?

Várhatóan maradnak a 2024-es díjak, de a tranzakciós illeték hatása továbbra is érvényesül. 2026 júliusától több banknál díjemelések lehetnek, amelyek az inflációs hatások és a működési költség növekedése miatt akár 10 százalék körül vagy afelett is lehetnek. A banki díjak és szolgáltatások versenye tovább él, miközben a digitális szolgáltatások szerepe erősödik, kiváltképpen azért is, mert a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a Revolut Bank UAB hazai fióktelepének létrehozását. Az ügyfelek számára a 2026-os év lehetőséget ad arra, hogy tudatosabban viszonyuljanak pénzügyi szolgáltatásaikhoz, újragondolják bankszámlájukat, és optimalizálják költségeiket egy egyre versengőbb piacon.

A kiemelt kép illusztráció. / Forrás: Shutterstock

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.