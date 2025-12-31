Jelentősen drágulhat a bankolás 2026-ban: érdemes időben felkészülni

Az év végéhez közeledve sokakban felmerül a kérdés, milyen terheket ró majd rájuk a pénzügyeik intézése a következő esztendőben. A pénzintézeti szektorban tapasztalható folyamatok – a technológiai fejlesztések kényszere és a működési költségek emelkedése – előrevetítik a változásokat. A kormányzati intézkedéseknek és a bankokkal kötött megállapodásoknak köszönhetően a lakosság és a vállalkozások 2025-ben mentesültek a jelentős díjemelések alól. A jövő év azonban kettőséget tartogat: az első félév nyugalma után a második félévben a piaci realitások érvényesülhetnek – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Így alakulhatnak a banki költségek 2026-ban

Ez a moratórium átmeneti „fellélegzés” volt a fogyasztóknak, de nem oldotta meg azokat az alapkérdéseket, mint a bankok költségstruktúráját, a technológiai beruházások szükségességét, a szabályozói környezetet és a versenyt a fintech szolgáltatókkal, amelyek mind globálisan is meghatározzák a banki költségek alakulását.

2026 első fele: marad minden a régiben – de miért?

A 2026.első hat hónapjára vonatkozóan a jelenlegi díjak változatlanul érvényesek maradnak, kivéve a tranzakciós illeték hatását, amelytől a moratórium nem véd. Ez azt jelenti, hogy a pénzintézetek számára rendelkezésre áll egy átmeneti időszak, amikor nem fognak széles körű díjemeléseket bevezetni ahhoz, hogy fedezzék működési költségeiket.

Ez az időszak azonban nem lesz „állóvíz”.

A pénzügyi szektorban – világszerte és Magyarországon is – folyamatosan nőnek a működési költségek: az infláció hatása, a technológiai beruházások (mobilbank, biztonság, automatizáció), a compliance és szabályozási terhek mind költségnövelő tényezők. Ezzel párhuzamosan a bankok profitja nem növekedett arányosan, így a nyitott kérdés az, miként osztják meg ezt a terhet az ügyfelekkel.

Mit jelenthet ez az ügyfeleknek? – várható banki költségek

A szakértők és piaci szereplők feltételezése szerint

2026 július 1-jétől akár tízszázalékos díjemelések is elképzelhetők a banki szolgáltatásoknál.

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden bank minden díját ilyen mértékben növelik, de a bankok többsége élhet a lehetőséggel, hogy az éves igazításokat érvényesítse – egyrészt az inflációs kompenzáció, másrészt a megnövekedett költségek miatt.