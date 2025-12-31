Trump kokaingyárat bombázott Venezuelában – videó

En otras noticias, EEUU bombardeo Maracaibo Venezuela y no pasó un cul0!!... pic.twitter.com/tt7gvsFOSy — 🎄ZaNgaNo🎄 (@Zanganea) December 30, 2025

Ez egyszerűen az ELN. Az ELN agitációjával és dogmatizmusával lehetővé teszi Venezuela megszállását

– fogalmazott a kolumbiai elnök.

Az Egyesült Államok hónapok óta erős nyomást gyakorol Caracasra, azzal vádolva Nicolás Maduro venezuelai elnököt, hogy egy hatalmas kábítószer-kereskedelmi hálózat élén áll. Az amerikai légierő eddig mintegy harminc csapást hajtott végre feltételezett kábítószer-kereskedők hajói ellen, ami mintegy 107 ember halálát okozta a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon.

Borítókép: Robbanás Venezuelában – illusztráció (Fotó: AFP)