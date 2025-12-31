Trump kokaingyárat bombázott Venezuelában – videó

Petro az X közösségi oldalon azt írta: „tudjuk, hogy Trump lebombázott egy gyárat Maracaibóban, attól tartunk, hogy ott kokain előállításához keverik össze a kokapépet”.
Donald Trump előzőleg megerősítette, hogy az Egyesült Államok első alkalommal hajtott végre szárazföldi csapást a venezuelai partoknál, de nem pontosította a helyszínt.
Az amerikai elnök annyit közölt, hogy az amerikai csapás a parton és a kikötőben történt, „ahol a kábítószerrel megrakott hajókat töltik meg”.
A venezuelai kormány nem tett hivatalos bejelentést az ügyben.
Gustavo Petro szerint a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ELN) nevű kolumbiai gerillacsoport létesítményéről van szó, amely részben ellenőrzi a Maracaibo közelében található kokaintermelő Catatumbo régiót.
Ez egyszerűen az ELN. Az ELN agitációjával és dogmatizmusával lehetővé teszi Venezuela megszállását
– fogalmazott a kolumbiai elnök.
Az Egyesült Államok hónapok óta erős nyomást gyakorol Caracasra, azzal vádolva Nicolás Maduro venezuelai elnököt, hogy egy hatalmas kábítószer-kereskedelmi hálózat élén áll. Az amerikai légierő eddig mintegy harminc csapást hajtott végre feltételezett kábítószer-kereskedők hajói ellen, ami mintegy 107 ember halálát okozta a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon.
Borítókép: Robbanás Venezuelában – illusztráció (Fotó: AFP)
