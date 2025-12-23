Hatalmas robbanás a Csendes-óceánon – egy kábítószercsempész hajót ért találat + videó

Az amerikai hadsereg újabb támadást hajtott végre a Csendes-óceánon. A közlemény szerint hétfőn eltaláltak egy kábítószercsempész hajót az óceán keleti részén, aminek következtében egy ember meghalt. Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta legalább 29 feltételezett kábítószer-szállító hajót támadott meg, 105 embert megölve. Trump elnök azzal érvelt, hogy a támadások hatékonyan visszaszorították a kábítószer-kereskedelmet a Csendes-óceán keleti részén és a Karib-tengeren – írja a CBS News.
Az amerikai hadsereg újabb sikeres hadműveletet hajtott végre a Csendes-óceánon, amely része volt a drogkartellek ellen vívott harcnak. A déli parancsnokság szerint a megsemmisített kábítószercsempész hajó egy megjelölt terrorszervezethez volt köthető, és egy közismert csempészútvonalon közlekedett.
A hétfői támadás célpontja egy nemzetközi vizeken közlekedő hajó volt, amely ismert kábítószercsempész útvonalon haladt
– közölte az amerikai déli parancsnokság egy X-en közzétett bejegyzésében. A hadsereg szerint a hajót egy megjelölt terrorszervezet üzemeltette – a szervezet nevét azonban nem hozták nyilvánosságra.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, decemberben Donald Trump amerikai elnök a Nicolás Maduro vezette venezuelai kormányt külföldi terrorszervezetnek nyilvánította, egyúttal teljes blokádot hirdetett a szankcionált olajtankerekre, azzal vádolva a rezsimet, hogy lopott, amerikai olajmezőkből származó bevételekkel finanszírozza a terrorizmust, a kábítószer- és emberkereskedelmet.
Borítókép: Amerikai légitámadás talált el egy hajót a Csendes-óceánon (Fotó: AFP)
