kábítószerlégicsapásTrumpamerikai hadsereg

Hatalmas robbanás a Csendes-óceánon – egy kábítószercsempész hajót ért találat + videó

Az amerikai hadsereg újabb sikeres hadműveletet hajtott végre a Csendes-óceánon, amely része volt a drogkartellek ellen vívott harcnak. A déli parancsnokság szerint a megsemmisített kábítószercsempész hajó egy megjelölt terrorszervezethez volt köthető, és egy közismert csempészútvonalon közlekedett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 19:21
Amerika légitámadás talált el egy hajót a Csendes-óceánon Fotó: U.S. NAVY Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai hadsereg újabb támadást hajtott végre a Csendes-óceánon. A közlemény szerint hétfőn eltaláltak egy kábítószercsempész hajót az óceán keleti részén, aminek következtében egy ember meghalt. Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta legalább 29 feltételezett kábítószer-szállító hajót támadott meg, 105 embert megölve. Trump elnök azzal érvelt, hogy a támadások hatékonyan visszaszorították a kábítószer-kereskedelmet a Csendes-óceán keleti részén és a Karib-tengeren – írja a CBS News.

Kábítószercsempész hajót lőtt ki az amerikai haditengerészet, egy ember meghalt
Kábítószercsempész hajót lőtt ki az amerikai haditengerészet, egy ember meghalt
Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hétfői támadás célpontja egy nemzetközi vizeken közlekedő hajó volt, amely ismert kábítószercsempész útvonalon haladt

– közölte az amerikai déli parancsnokság egy X-en közzétett bejegyzésében. A hadsereg szerint a hajót egy megjelölt terrorszervezet üzemeltette – a szervezet nevét azonban nem hozták nyilvánosságra.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, decemberben Donald Trump amerikai elnök a Nicolás Maduro vezette venezuelai kormányt külföldi terrorszervezetnek nyilvánította, egyúttal teljes blokádot hirdetett a szankcionált olajtankerekre, azzal vádolva a rezsimet, hogy lopott, amerikai olajmezőkből származó bevételekkel finanszírozza a terrorizmust, a kábítószer- és emberkereskedelmet.

Borítókép: Amerikai légitámadás talált el egy hajót a Csendes-óceánon (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu