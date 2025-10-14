Trumpvenezuelahajókábítószercsempész

Újabb venezuelai kábítószercsempész hajót semmisített meg az amerikai haderő

Újabb feltételezett venezuelai kábítószercsempész hajót semmisített meg az amerikai haderő a dél-amerikai ország partjainak közelében, nemzetközi vizeken – közölte Donald Trump amerikai elnök kedden. Trump szerint a hajón tartózkodó hat ember meghalt.

2025. 10. 14. 22:54
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
Truth Social közösségi oldalán Donald Trump közölte, hogy a támadásra elnöki felhatalmazása alapján Pete Hegseth hadügyminiszter adott parancsot az Egyesült Államok hadseregének déli parancsnokságához tartozó műveleti térségben, miután a hírszerzés információi megerősítették, hogy egy terrorszervezetnek minősített csoporthoz tartozó tengeri járműről van szó, fedélzetén kábítószerrel. 

Trump szerint venezuelai kábítószercsempész hajót semmisített meg az amerikai haderő (Illusztráció, forrás: AFP)
A hajó kábítószert csempészett, és betiltott narkoterrorista hálózatokhoz volt köthető, valamint a jól ismert csempészútvonalon közlekedett

– írta Donald Trump.

Egyben közölte, hogy a hajón tartózkodó hat ember meghalt, mindannyian érintettek voltak kábítószer-kereskedelemben, és terroristának minősültek.

Az elmúlt hetekben az Egyesült Államok hadserege több hasonló csapás hajtott végre Venezuelából indított, feltételezett kábítószercsempész hajók ellen. 

A Trump-adminisztráció közlése szerint a gyanúsnak minősülő járművek közül csak azok ellen indítanak ténylegesen támadást, amelyek esetében teljes mértékben bebizonyosodik, hogy az Egyesült Államokba juttatandó kábítószert szállítanak, és a személyzet minden tagja bűnszervezethez kötődik.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

