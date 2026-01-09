ukrajnakossuth rádióminiszterelnökorbán viktorinterjú

Érkezik az emelt, a 13. és a 14. havi nyugdíj, amit a Tisza Párt egy tollvonással elvenne

Mi nem küldjük el Ukrajnába a magyarok pénzét, ehelyett jövő héten már érkezik az emelt nyugdíj – közölte Németh Balázs. A Fidesz szóvivője hangsúlyozta, februárban már a 13. és a 14. havi nyugellátást is megkapják az idősek. Mindeközben köztudott, hogy a Tisza Párt a pluszjuttatásokat brüsszeli nyomásra mind elvenné.

2026. 01. 09.
Hétfőtől az emelt nyugdíj érkezik minden jogosulthoz. Nem küldjük el Ukrajnába a magyarok pénzét – hangsúlyozta Németh Balázs. 

Idősek otthona, BUdapest , Alacska uca, Czibere Károly, szociális ellátás, nyugdíj, idősek, öreg
Az idősek az emelt nyugdíjat, a 13. havi nyugellátást és a 14. havi nyugdíj részletét kapják kézhez (Fotó: Kurucz Árpád)

A Fidesz szóvivője a közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy egy-két nap és minden háztartásba megérkezik a januári nyugdíj, ami már 3,6 százalékkal magasabb, mint a tavalyi.

Aztán februárban a 13. havi, és a 14. havi nyugdíj első részletét is megkapják a nyugdíjasok

– fogalmazott Németh Balázs, aki leszögezte, mindez nem lenne, ha engednénk, hogy belesodorják Magyarországot a háborúba. De nem engedjük.

A Tisza Párt mindezt elvenné

Érdemes felidézni, hogy miközben a nemzeti kormány a nyugdíjasoknak járó juttatásokat bővíti, a Tisza Párt tervei között szerepel a 13. havi nyugdíj eltörlése is. Magyar Péter pártja több alkalommal is ezen kormányzati intézkedések ellen szólalt fel brüsszeli nyomásra.

A tiszás dokumentum a mostani nyugdíjrendszert stabilnak tartja ugyan, a hosszabb távú kétségek miatt mégis a teljes felforgatását javasolja. Mégpedig úgy, hogy az állam szerepét átvennék a magánbiztosítók, a magánnyugdíjpénztárak.

A párt szakértői is rendre a nyugdíjak sarcolásáról beszélnek különböző fórumokon, interjúkban, ahol nem is titkolják, hogy „a kormány túl bőkezű a nyugdíjakkal kapcsolatban”.  A dehonesztáló kijelentések mellett mára egyértelművé vált az is, hogy a Tisza a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is eltörölné. Erről beszélt például a párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita, aki a 13. havi nyugdíj eltörlését vetette fel a Belvárosi Szabadegyetem tavaly februári előadásán, ahol gúnyosan kinevette a kormány intézkedését. 

– Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit, ugye, Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak

– fogalmazott, nevetségesnek nevezve a kormány intézkedését.

Kéri László felesége volt az is, aki arról beszélt a Klubrádióban, hogy 

a 13. havit nem is lenne szabad annak nevezni, az már egy jutalom, egy pluszjuttatás, tehát azt másképp kellene elosztani: mégpedig úgy, hogy mindenki kapja az átlagnyugdíjat. És akkor az alacsony nyugdíjjal rendelkezők kapnak egy nagyobb összeget, és a magasabb nyugdíjjal rendelkezők egy kisebbet ahhoz képest.

Sokba kerülnek a nyugdíjasok

Simonovits András nyugdíjszakértő volt az, aki egy interjúban arról beszélt, hogy azok, akiknek magasabb a nyugdíjuk, tovább élnek, és ez sokba kerül, ezért csökkenteni kell a nyugdíjakat.

Tehát már vannak kétmilliós nyugdíjak is, nem is kell olyan messze menni, és ez a társadalom jogos irigységét váltja ki. Jogos irigységnek nevezem, és hozzáteszem, hogy költségvetésileg ez felelőtlen, mert a tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát. Tehát akinek kétmilliós a nyugdíja, az nem 15-20 évet fog átlagosan eltölteni a rendszerben, hanem 30 évet

– fogalmazott a Tisza-párti közgazdász.


A Tisza és a pártot támogató szakértők – köztük Surányi György, Bod Péter Ákos, Petschnig Mária Zita vagy Kéri László – folyamatosan a nyugdíjak csökkentéséről beszélnek. Ebbe a sorba illeszkedik Simonovits András nyilatkozata is.

Surányi György egykori jegybankelnök, ma tiszás tanácsadó szerint például semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. A gondolatmenet sántít ugyan, de egybevág az Európai Bizottság ajánlásaival, amely évek óta támadja a Fidesz által bevezetett intézkedést. Azt is mondta Surányi – aki elárulta magáról, hogy rendszeresen egyeztet a Tisza Párt vezetőivel –, hogy szerinte azért nincs semmilyen alapja a 13. havi nyugdíjnak, mert ő például mindig 12 havi járulékot fizetett. De hasonlóan rossz véleménnyel van a 13. havi nyugdíjról a nyugdíjakat megadóztatni tervező Simonovits András is, aki elmondta, hogy 

relatíve, a keresetekhez képest kellene csökkenteni a nyugdíjakat. Mert ez így nem lesz fedezhető. Ceterum censeo, a Nők40-et megszüntetni, mert finanszírozhatatlan. Igen, ha a Nők40-et megszüntetnék, abból lehetne fizetni a 13. havi nyugdíjat, de az egyik ugyanolyan értelmetlen, mint a másik.

Nem lesz 14. havi nyugdíj

Lengyel László, a Tisza-csomag egyik állítólagos szerzője kifejtette, hogy Magyar Péternek nyíltan el kell mondania, hogy nem lesz 14. havi nyugdíj. Sőt, Lengyel László azt is hozzátette: biztos benne, hogy öt percen belül el fogják venni.

Vagyis a Tisza tanácsadója világossá tette, hogy a Tisza Párt azonnal elvenné a 14. havi nyugdíjat – hiszen nyilván nem az a Fidesz venné el, amely bevezette. Ugyanígy nyilatkozott az egykori baloldali miniszter, Bokros Lajos is.

Borítókép: A Tisza Párt vezére és közeli embere, Radnai Márk (Forrás: Facebook)


