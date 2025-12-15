Mutatjuk, mire költené a baloldali megszorítócsomag ezermilliárdos bevételeit a Tisza Párt

A Tisza Párt baloldali megszorítócsomagjának részletei jó ideje tematizálják a közvéleményt, az ezt összefoglaló dokumentumról először az Index számolt be, jelezve, hogy az abban szereplő tervek 1300 milliárd forintos megszorítást jelentenének a lakosságnak. A Világgazdaság most arról ír: lassanként körvonalazódik, hogy pontosan mire kellene a számos adóemelést tartalmazó javaslatokból befolyó összeg.

A baloldali megszorítócsomag bevételeit az unió által igényelt források fedezésére szánhatják / Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab

Ezt lehet tudni most a baloldali megszorítócsomagról

A Világgazdaság összefoglalta a legfontosabbakat a több száz oldalas dokumentum adóemelési javaslatairól. Ilyen egyebek mellett, hogy

ha a tiszás tervnek megfelelően az szja háromkulcsossá válna, már az átlagosan kereső munkavállalók is évente több százezer forintot veszítenének, a gyermekesek adott esetben még többet.

a megszorítócsomag tartalmaz egy vagyonadóról szóló javaslatot is, amely a térség legdurvább ilyen közterhét vezetné be azzal, hogy 6,5 százalék adót szednének be az 500 millió forint fölötti vagyonok után. Ezzel tulajdonképpen ellehetetlenítenék a hazai középvállalkozói réteg mellett a középosztály számottevő részét is.

súlyos következményekkel járna a Tisza Párt tervezetének az a pontja, amely 32 százalékos áfakulcsot vezetne be egyebek mellett a középkategóriás autókra és alkatrészeikre. Az autósok élete igencsak megdrágulna, százezer forinttal is többe kerülhetne például az olajcsere.

az egekbe emelnék a céges adóterheket is: a négyezermilliárd forintot karcolgató tehernövelésből kiemelendő, hogy a legnagyobb ütést a kisebb vállalkozások kapnák , megszűnne ugyanis az ekho és lényegében a kata is, miközben kiüresítenék a kivát.

a tervezet talán legmegdöbbentőbb része, hogy privatizálnák a nyugdíjrendszert és az egészségbiztosítást. Utóbbiról a tervezet megírói is elismerték, hogy számos veszélyt hordoz, előbbi pedig azt a külföldről erőltetett privatizált nyugdíjrendszert hozná vissza, amely egyszer már csúfosan megbukott idehaza és sok más térségbeli országban is.

Erre kellene a beszedett több ezer milliárdos adó

Felmerül, hogy mire kellhet az így beszedett sok ezer milliárd forint. Az okok hátterét illetően a Világgazdaság Rogán Antalt idézi, aki a Patriótának adott minapi nyilatkozatában a brüsszeli elvárásokra utalt. Ezek egyrészt arról szólnak, hogy ki kell vezetni a bankadót, a tranzakciós illetéket és a multinacionális kereskedelmi cégek adóját. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter becslése szerint ez minimum kétezer-, de talán inkább háromezermilliárd forintos kiesés lenne a költségvetésből.