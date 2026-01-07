kshCzomba Sándormunkanélküliség

Czomba Sándor: a kormányzati intézkedések eredményesek, magas szinten a foglalkoztatottság

Azon dolgozunk, hogy a magas foglalkoztatottság fenntartása mellett egyre több pénz maradjon a családok zsebében. Ehhez járul hozzá a minimálbér-emelés, az adócsökkentések és az áremelések elleni küzdelem - kommentálta Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára arra reagálva, hogy 2025 novemberében 4,4 százalékos munkanélküliséget mért a KSH.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 9:49
A hivatalos munkanélküliségi ráta 4,4 százalék Forrás: MTI/Balogh Zoltán
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 novemberében több mint 4,6 millióan dolgoztak Magyarországon, miközben a regisztrált álláskeresők száma rendkívül alacsony szinten maradt. A munkanélküliek száma közel 8 ezer fővel csökkent 2024 azonos időszakához képest, míg a munkanélküliségi ráta 4,4 százalékra mérséklődött.

foglalkoztatottság, czomba sándor ngm
Czomba Sándor szerint a magas foglalkoztatottság a kormányzat politikáját igazolja
Fotó: Kallus György

A munkanélküliség mértéke hazánkban továbbra is az uniós átlag alatt van: 2025 novemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 637 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 213 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A kormányzati intézkedések eredményeként 2010-hez képest már 1 millióval dolgoznak többen, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére emelkedett. Ráadásul több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, miközben a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni – írja közeményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül. Mindezt romba döntené a Tisza Párt brutális megszorító programja, amely 1.300 milliárd forintot venne el a családoktól – fogalmaz a közlemény.

A KSH adatiból kiderül továbbá, a 2025. szeptember–novemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 656 ezer volt, 36 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 35 ezerrel, 2 millió 453 ezerre mérséklődött, míg a nők esetében lényegében nem változott, 2 millió 202 ezret tett ki. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 474 ezer fő dolgozott, ami 43 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 75 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 106 ezer volt. A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,0 százalék volt. Ez az érték a férfiak esetében 78,3 százalékot, a nők körében pedig 71,8 százalékot mutatott.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. november végén az egy évvel korábbihoz képest 1,9 százalékkal, 221 ezer főre mérséklődött - tette hozzá a jelentés.

