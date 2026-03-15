QR-kód segítheti az élelmiszerek útjának követését

Átláthatóbbá teheti az élelmiszerek útját a termelőktől a fogyasztókig a SeaCon Europe technológiai fejlesztése, a Digitális Termékútlevél Platform (DTP) – közölte a társaság az MTI-vel. A közlemény szerint a fejlesztés egyik pillére a gyártási és feldolgozási folyamatokat követi, dokumentálja a termékek útját, a minőségbiztosítási pontokat és a felhasznált összetevőket. A második a fogyasztói tájékoztatást és a gyártó-vevő kapcsolatot támogatja, a harmadik pedig digitális felülettel segíti a termelőket a gazdálkodási események és feladatok kezelésében. A funkciók egy része más alkalmazásokban már létezik ugyan, de egy rendszerbe foglalva, egységes termékcsomagban még nem érhető el – indokolták a fejlesztést.

A DTP segít megtalálni a legjobb piaci lehetőségeket

Hozzátették: a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban a fő kihívás nem az információk hiánya, hanem az, hogy azok egymástól elszigetelten jönnek létre, és a tárolásuk is elkülönül. A precíziós gépek, szenzorok, telepirányítási rendszerek, feldolgozóüzemek szoftverei nagy mennyiségű adatot termelnek, de ezekből csak akkor lesz üzleti és termelési előny, ha összekapcsolódhatnak. A DTP segítségével a szétszórt információkból összeálló tudás csökkenti a veszteségeket, és segít megtalálni a legjobb piaci lehetőségeket, ami a fejlesztők várakozása szerint tudatosabb árképzést és magasabb bevételt eredményez – írták.

Hangsúlyozták, hogy termékinformációkra a fogyasztóknak is szükségük van, hiszen ma még sokszor azt sem tudhatják meg, honnan érkezett az áru és milyen feldolgozási úton jutott el a kereskedelembe. A tervek alapján a csomagoláson elhelyezett kódból nemcsak ez lenne megtudható, hanem az összetétel és a felhasználási tudnivalók is. Ez különösen nagy segítség lehet az ételallergiával élőknek, ugyanis a rendszer figyelmeztethet a veszélyes összetevőkre – közölték.

A pályázati honlap szerint a cég 148,77 millió forint támogatást kapott a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (Dimop Plusz) keretéből. A projekt 2027 utolsó negyedévében zárulhat, összköltsége meghaladja a 243,8 millió forintot. A 2005-ben alapított Seacon Europe Informatikai Fejlesztő és Informatikai Tanácsadó üzletviteli folyamatokat támogató alkalmazások tervezésével és fejlesztésével foglalkozik – olvasható a vállalati honlapon. Beszámolója szerint a székesfehérvári cég 2023-ban 262 millió forint, 2024-ben 295,2 millió forint nettó árbevétellel zárt, nyeresége ezalatt 9,25 millió forintról 9,38 millió forintra nőtt.