Elemzői konszenzus: többéves rekordot döntöttek meg a gazdasági várakozások tavaly év végén

A tavalyi év utolsó hónapjaiban mind a lakosság, mind pedig a cégek növekvő optimizmusát mérte a Századvég és a Gazdaságkutató Zrt is. A decemberi adatok szerint többéves rekordok dőltek meg a konjunktúraindexekben, melyek a vállalkozások és magánszemélyek gazdasági várakozásait jellemző mérőszámok.

2026. 01. 07. 10:09
A kormány célja, hogy több lábra álljon a gazdasági növekedés Forrás: Shutterstock
Többéves rekordokat döntöttek a GKI és a Századvég konjunktúraindexei 2025 utolsó hónapjaiban. A gazdasági teljesítmény alakulását előrejelző mutatók értékei januártól decemberig jelentősen emelkedtek. A kedvező trend öt hónapja tart, a vállalkozások és az emberek is egyre optimistábbak. A két kutatóintézet novemberi mérési eredményei alapján még nyitva maradt a kérdés, hogy a konjunktúraérzet idén augusztusban kezdődő kedvező trendje folytatódik, vagy inkább megtorpanással, visszakorrigálással búcsúzik a 2025-ös jubileumi év. A decemberi adatok azt mutatják, hogy a vállalatok és a fogyasztók is egyre bizakodóbbak a gazdasági helyzet alakulását illetően – közölte az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerdán.

Századvég konjunktúraindex 2025. január-december
A Századvég lakossági és vállalati konjunktúraindexe, 2025. január–december. Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

 

A Századvégnél 44 havi rekordot döntött a lakossági konjunktúraindex

Mint írják: a Századvég decemberi felmérése szerint a magyar lakosság és a vállalati szektor várakozásai továbbra is többéves rekordokat közelítenek. Az indexértékek a novemberi mérés eredményeihez képest alig változtak, akkor viszont jelentős javulást mutattak. A Századvég lakossági konjunktúraindexe −10,6 pontra javult decemberben a −100 és +100 pont közötti skálán. Ez 44 havi rekord, és az év elejéhez képest 5,5 pontos növekedést jelent.

A lakossági konjunktúraindexnek két alindexe erősödött, míg kettő gyengült decemberben az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke novemberhez képest némileg csökkent, ahogy a gazdasági környezet érzékelése is. Ugyanakkor az inflációs folyamatok észlelése és az egyéni anyagi helyzet megítélése is kedvezőbbé vált. 

A konjunktúraérzet decemberben a 30–39 évesek korosztályában javult legnagyobb mértékben a felmérés eredménye szerint.

A vállalati konjunktúraindex –9,7-es decemberi értéke több mint hárompontos javulást jelent januárhoz képest. Ennél kedvezőbb számokat előző hónapban, illetve 2022 júniusát megelőzően mértek a Századvégnél. A vállalatok optimizmusa leginkább a profitvárakozásokra vonatkozóan erősödött. A cég a legjobb konjunktúraérzetet a mezőgazdaságban, a leggyengébbet a kereskedelemben mérte.

 

A GKI mérése szerint a novemberi megtorpanás után folytatódott az optimista trend

A GKI konjunktúraindexe, azaz a vállalati és a lakossági várakozások összefoglaló mérőszáma 2025 decemberében másfél éves csúcsra emelkedett. Ez az előző hónaphoz képest is számottevő, hárompontos növekedést jelent. A novemberi megtorpanás után így folytatódott az az optimista trend, amit 2025 augusztusa óta nemcsak a GKI, hanem a Századvég adatai is jeleznek. A lakosság gazdasági várakozásait jelző fogyasztói bizalmi index értéke jelentősen, öt ponttal nőtt a novemberi megkérdezéshez képest, így kétéves csúcsára ért fel. Minden részindex érezhető javulást jelzett. A háztartások kedvezőbben ítélik meg saját pénzügyi helyzetüket, valamint a következő 12 hónap gazdasági kilátásait. A nagyobb értékű fogyasztási cikkek vásárlási hajlandósága erősödött. Csökkentek az inflációs várakozások, ami fontos jelzés a fogyasztói bizalom szempontjából.

A GKI lakossági és vállalati konjunktúraindexe 2025. január-december.
A GKI lakossági és vállalati konjunktúraindexe, 2025. január–december. Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

A vállalkozások konjunktúraérzetét mutató üzleti bizalmi index két ponttal növekedett az előző hónaphoz képest, ezzel 18 havi csúcsra került. Az ipari vállalatok várakozásai érdemben, négy ponttal javultak. A kereskedelem és a szolgáltatói szektor bizalmi mutatói lényegében stabilak maradtak, az építőiparban viszont romlott a hangulat. A foglalkoztatási várakozások enyhén mérséklődtek, ugyanakkor továbbra sem utalnak jelentős munkaerőpiaci feszültségekre. Az iparban és az üzleti szolgáltatások területén a létszám bővítésére törekvők vannak többségben az elbocsátásokra készülőkkel szemben.

