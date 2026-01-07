Elemzői konszenzus: többéves rekordot döntöttek meg a gazdasági várakozások tavaly év végén

Többéves rekordokat döntöttek a GKI és a Századvég konjunktúraindexei 2025 utolsó hónapjaiban. A gazdasági teljesítmény alakulását előrejelző mutatók értékei januártól decemberig jelentősen emelkedtek. A kedvező trend öt hónapja tart, a vállalkozások és az emberek is egyre optimistábbak. A két kutatóintézet novemberi mérési eredményei alapján még nyitva maradt a kérdés, hogy a konjunktúraérzet idén augusztusban kezdődő kedvező trendje folytatódik, vagy inkább megtorpanással, visszakorrigálással búcsúzik a 2025-ös jubileumi év. A decemberi adatok azt mutatják, hogy a vállalatok és a fogyasztók is egyre bizakodóbbak a gazdasági helyzet alakulását illetően – közölte az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerdán.

A Századvég lakossági és vállalati konjunktúraindexe, 2025. január–december. Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

A Századvégnél 44 havi rekordot döntött a lakossági konjunktúraindex

Mint írják: a Századvég decemberi felmérése szerint a magyar lakosság és a vállalati szektor várakozásai továbbra is többéves rekordokat közelítenek. Az indexértékek a novemberi mérés eredményeihez képest alig változtak, akkor viszont jelentős javulást mutattak. A Századvég lakossági konjunktúraindexe −10,6 pontra javult decemberben a −100 és +100 pont közötti skálán. Ez 44 havi rekord, és az év elejéhez képest 5,5 pontos növekedést jelent.

A lakossági konjunktúraindexnek két alindexe erősödött, míg kettő gyengült decemberben az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke novemberhez képest némileg csökkent, ahogy a gazdasági környezet érzékelése is. Ugyanakkor az inflációs folyamatok észlelése és az egyéni anyagi helyzet megítélése is kedvezőbbé vált.

A konjunktúraérzet decemberben a 30–39 évesek korosztályában javult legnagyobb mértékben a felmérés eredménye szerint.

A vállalati konjunktúraindex –9,7-es decemberi értéke több mint hárompontos javulást jelent januárhoz képest. Ennél kedvezőbb számokat előző hónapban, illetve 2022 júniusát megelőzően mértek a Századvégnél. A vállalatok optimizmusa leginkább a profitvárakozásokra vonatkozóan erősödött. A cég a legjobb konjunktúraérzetet a mezőgazdaságban, a leggyengébbet a kereskedelemben mérte.

A GKI mérése szerint a novemberi megtorpanás után folytatódott az optimista trend

A GKI konjunktúraindexe, azaz a vállalati és a lakossági várakozások összefoglaló mérőszáma 2025 decemberében másfél éves csúcsra emelkedett. Ez az előző hónaphoz képest is számottevő, hárompontos növekedést jelent. A novemberi megtorpanás után így folytatódott az az optimista trend, amit 2025 augusztusa óta nemcsak a GKI, hanem a Századvég adatai is jeleznek. A lakosság gazdasági várakozásait jelző fogyasztói bizalmi index értéke jelentősen, öt ponttal nőtt a novemberi megkérdezéshez képest, így kétéves csúcsára ért fel. Minden részindex érezhető javulást jelzett. A háztartások kedvezőbben ítélik meg saját pénzügyi helyzetüket, valamint a következő 12 hónap gazdasági kilátásait. A nagyobb értékű fogyasztási cikkek vásárlási hajlandósága erősödött. Csökkentek az inflációs várakozások, ami fontos jelzés a fogyasztói bizalom szempontjából.