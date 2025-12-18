Évek óta nem látott csúcson a magyarok optimizmusa − további növekedés az orosz–ukrán háború lezárása után jöhet

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. decemberi felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása (+0,1 indexpont) és a vállalatok gazdasági közérzete is (−0,1 indexpont) jóformán stagnált az előző hónapban mért értékhez képest. Így a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −10,6-re javult, a vállalati gazdasági várakozások indexe pedig −9,7 indexpontra gyengült. Ugyanakkor ennél jobb lakossági konjunktúraindex-értéket legutóbb 2022 áprilisában mértek.

A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza.

Továbbra is érezhető az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók hatása

A decemberi felmérésben a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást a háztartások következő egy évbeni megtakarításainak alakulását illetően mérték. A vállalatoknál az elmúlt évben mért profit javulása jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.

A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza. A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.

A lakossági konjunktúraindexnek kettő alindexe erősödött, míg kettő gyengült decemberben, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi 0,0-ról −0,4-re csökkent. A gazdasági környezet érzékelése decemberben az előző havi −16,5-ről −17,2-re gyengült, míg az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −52,1-ről −50,1-re javult, illetve az anyagi helyzet megítélése is kedvezőbbé vált, −8,0-ról −7,3-re.

Az anyagi helyzet megítélése is javult decemberben

A lakossági konjunktúrakutatásban 2025 decemberében jelentős (trendszerű) pozitív irányú elmozdulást tapasztaltunk az anyagi helyzet megítélésében. Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Az Ön háztartása a következő egy évben várhatóan többet vagy kevesebbet takarít meg, mint eddig?” decemberben jócskán (+4,4 indexponttal) kedvezőbb választ adtak a megkérdezettek. Az interjúalanyok 4,2 százaléka jelezte az előző havi 4,3 százalékos arány után, hogy sokkal többet tud majd megtakarítani a következő egy évben. 21,1 százalékuk (+2,4 százalékpont) számol kicsivel több megtakarítással a következő egy évre. Ugyanannyi megtakarítással a lakosság 41,2 százaléka (1,3 százalékpont) számít, a kicsivel kevesebbet kategóriát a megkérdezettek 16,5 százaléka (−0,5 százalékpont) választotta, míg a válaszadók 14,3 százaléka (−3,4 százalékpont) várhatóan sokkal kevesebbet takarít meg a következő egy évben. A lakosság konjunktúraérzetét korcsoportok szerint vizsgálva megállapítható, hogy ötből három kategóriában erősödést tapasztaltunk.

A 18–29 évesek körében 0,7 indexpontos,

a 30–39 éveseknél 3,8 indexpontos,

míg a 60 éven felülieknél 2,0 indexpontos

javulást mértek.