Évek óta nem látott csúcson a magyarok optimizmusa − további növekedés az orosz–ukrán háború lezárása után jöhet

Továbbra is érezteti negatív hatását az elhúzódó orosz–ukrán háború, ám a bizakodás óvatos jelei is egyre egyértelműbben mutatkoznak. A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, és az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.

2025. 12. 18. 14:18
Illusztráció Fotó: MTI/Kovács Attila
A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. decemberi felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása (+0,1 indexpont) és a vállalatok gazdasági közérzete is (−0,1 indexpont) jóformán stagnált az előző hónapban mért értékhez képest. Így a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −10,6-re javult, a vállalati gazdasági várakozások indexe pedig −9,7 indexpontra gyengült. Ugyanakkor ennél jobb lakossági konjunktúraindex-értéket legutóbb 2022 áprilisában mértek.

20200924 DunaújvárosRadvánszki Sándor, a Darusín Ipari Gyártó, Szerelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató a Magyar Multi Programban elnyert támogatásról, a megvalósuló beruházásrólA képen:Lakatos védőgázas hegesztővel dolgozik az egyik munkadarabonFotó: Laczkó Izabella LIDunaújvárosi Hírlap, gazdaság,
A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza.
Fotó: Laczkó Izabella

Továbbra is érezhető az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók hatása

A decemberi felmérésben a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást a háztartások következő egy évbeni megtakarításainak alakulását illetően mérték. A vállalatoknál az elmúlt évben mért profit javulása jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.

A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza. A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.

A lakossági konjunktúraindexnek kettő alindexe erősödött, míg kettő gyengült decemberben, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi 0,0-ról −0,4-re csökkent. A gazdasági környezet érzékelése decemberben az előző havi −16,5-ről −17,2-re gyengült, míg az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −52,1-ről −50,1-re javult, illetve az anyagi helyzet megítélése is kedvezőbbé vált, −8,0-ról −7,3-re.

Az anyagi helyzet megítélése is javult decemberben

A lakossági konjunktúrakutatásban 2025 decemberében jelentős (trendszerű) pozitív irányú elmozdulást tapasztaltunk az anyagi helyzet megítélésében. Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Az Ön háztartása a következő egy évben várhatóan többet vagy kevesebbet takarít meg, mint eddig?” decemberben jócskán (+4,4 indexponttal) kedvezőbb választ adtak a megkérdezettek. Az interjúalanyok 4,2 százaléka jelezte az előző havi 4,3 százalékos arány után, hogy sokkal többet tud majd megtakarítani a következő egy évben. 21,1 százalékuk (+2,4 százalékpont) számol kicsivel több megtakarítással a következő egy évre. Ugyanannyi megtakarítással a lakosság 41,2 százaléka (1,3 százalékpont) számít, a kicsivel kevesebbet kategóriát a megkérdezettek 16,5 százaléka (−0,5 százalékpont) választotta, míg a válaszadók 14,3 százaléka (−3,4 százalékpont) várhatóan sokkal kevesebbet takarít meg a következő egy évben. A lakosság konjunktúraérzetét korcsoportok szerint vizsgálva megállapítható, hogy ötből három kategóriában erősödést tapasztaltunk. 

  • A 18–29 évesek körében 0,7 indexpontos, 
  • a 30–39 éveseknél 3,8 indexpontos, 
  • míg a 60 éven felülieknél 2,0 indexpontos 

javulást mértek. 

A 40–49 éves korcsoportban −6,2 indexpontos és az 50-59 éveseknél −1,0 indexpontos csökkenést mértek. Így decemberben a legkedvezőbb konjunktúraérzete a 60 éven felülieknek (−5,4 indexpont) volt, míg a legkedvezőtlenebbet a 40–49 évesek (−20,0) érzékelték. A további korosztályoknál az indexértékek a következőek voltak: 18–29 évesek: −7,6, 30–39 évesek: −10,7, 50–59 évesek −13,3 indexpont.

A vállalati felmérésben decemberben kettő alindex értéke emelkedett, kettőé pedig csökkent. Az üzleti környezet mutatója −15,8-ről −15,0-re az iparági környezet értéke pedig az előző havi −0,3-ről 1,1-re erősödött. A gazdasági környezet alindex értéke −18,4-ről −19,4-re és a termelési környezet alindex −7,0-ről −7,1-re csökkent.

Decemberben a mezőgazdaságban detektálták a legjobb konjunktúraérzetet

A legnagyobb pozitív változást 2025 decemberében a vállalatok elmúlt egy évi profitjánál mérték. Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Hogyan alakult az Ön vállalkozásának profitja az elmúlt 12 hónapban?” decemberben a vállalatok vezetői összességében jóval (+3,9 indexponttal) kedvezőbb válaszokat adtak a novemberiekhez képest. Ebben a hónapban a vállalatok mindössze 12,9 százaléka mondta a novemberi 16,2 százalék után, hogy jelentősen csökkent a profitja az elmúlt egy évben. Kismértékű csökkenést a megkérdezettek 25,4 százaléka (−0,7 százalékpont) tapasztalt, változatlan profitot a megkérdezett vállalatok 38,2 százaléka (+3,2 százalék) jelzett. Kismértékű profitemelkedést a vállalatok 19,6 százaléka (−0,8 százalékpont), míg jelentősen növekedő profitot 2,3 százalék (+0,8 százalékpont) tapasztalt.

A vállalatok ágazati bontását elemezve megállapítható, hogy két szektorban átlagosan javult, míg háromban csökkent a konjunktúraérzet. Ebben a hónapban az építőiparban +1,4, a szolgáltatásoknál +0,4 indexpontos, az iparban −0,6, a mezőgazdaságban −1,0 indexpontos, továbbá a kereskedelemben −2,2 indexpontos konjunktúraindex-változást mértünk. Decemberben így a mezőgazdaságban detektálták a legjobb konjunktúraérzetet (−5,4), a leggyengébbet pedig a kereskedelemben (−14,0).

