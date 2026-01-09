Lázár Jánosónos esőhavazásMÁV

Lázár János óvatosságra int

Jön az ónos eső, figyelmeztet az építésügyi és közlekedési miniszter tizedik helyzetjelentésében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 21:39
Jön az ónos eső! – figyelmeztet pénteken este a közösségi médiában közzétett, tizedik helyzetjelentésében Lázár János.

Forrás: Facebook/Lázár János

Az építésügyi és közlekedési miniszter rámutatott: Bács-Kiskun, Békés és Hajdú-Bihar vármegyékben még hószállingózást, Cegléd, Kiskunhalas és Makó környékén havazást jelentettek, de 

a déli határ mentén, azaz Harkány, Szekszárd, Babarc és Baja környékén ónos eső esik. 

A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt a folyamatos védekezés következtében sónedvesek. A főutak burkolata többnyire sónedves, a Dunántúl és a Duna–Tisza közének déli területein a havazás nyomán havas, latyakos, hókásás az utak burkolata. Az ország északkeleti részén, tehát Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében felszáradó és száraz útburkolat is előfordul, míg a mellékutak is az ország déli felében javarészt latyakosak vagy hókásásak. A látási viszonyok általában jók, olvasható a tárcavezető jelentésében, amely azt is pontosítja, hogy

a hőmérséklet –11 és –1 °C fok között változik.

Lázár János tudatta: a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 78 817 tonna só és 2 088 884 liter CaCl2 oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 95 munkagép látja el a feladatokat. Január 5-e hétfő 00:00 órától eddig a Magyar Közút 43 569 tonna sót és 2 240 126 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 10 873 tonna sót és 1 265 063 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

Minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottunk, és nyitva is tartunk 24 órában annak érdekében, hogy a fagyos időjárásban is segítséget nyújthassunk

– húzta alá a miniszter.

A fagy érezteti a hatását, szögezte le Lázár János, aki azt is pontosította: a legnagyobb problémát a hideg időjárás miatt a mechanikus berendezések – elsősorban a váltók – sorozatos meghibásodása okozza. A berendezések takarítása folyamatosan, de lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik. 

A váltófűtések nagyrészt rendben üzemelnek, azonban a rendkívül hideg időjárás miatt több helyen ez már nem elégséges, sok helyen tapasztalható váltóhiba rövidebb-hosszabb ideig. A vonatok jellemzően 15–30 perc közötti késésekkel közlekednek, de több vonalon nagyobb eltérések is előfordulnak.

A tárcavezető azt is tudatta: az autóbuszos közlekedésben fennakadás az útviszonyok miatt a legtöbb helyen nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal. Az alábbi településeket jelenleg nem érintik az autóbuszok: Tagyospuszta, Csenyéte, Kánó, Imola, Szarvas (Káka), Magyarsarlós.

A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik.

Lázár János végül megköszönte a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását.

Borítókép: Vonat a havas tájban (Forrás: Facebook/Lázár János)


