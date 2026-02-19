Robbie Keane szerint ez nem fér bele, a Ludogorec edzője szerencsét emleget

A Ferencváros a 2025/2026-os szezonban hazai pályán már kétszer is legyőzte bolgár riválisát, s idegenben is elért egy gólnélküli döntetlent a Ludogorec ellen. Ezúttal azonban a rövidebbet húzta a magyar bajnok Razgradban. Robbie Keane vezetőedző a 2-1-es vereség után dicsérte a csapatát, ám a hibákat sem söpörte a szőnyeg alá.

Kwadwo Duah (jobbra) lőtte az első gólt Robbie Keane csapata ellen Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

– Jól játszottunk, pedig nem volt jó a pálya talaja, csúszott, pattogott rajta a labda. Hatalmas helyzeteket alakítottunk ki, de nem éltünk a lehetőségeinkkel. Végül egy szép góllal megbüntettek bennünket – kezdte értékelését az M4 sportnak Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője. Az ír szakember hangsúlyozta, ennyi rontás nem fér bele egy nemzetközi mérkőzésen.

– Ki kell elemeznünk a hibákat, amiket elkövettünk. Már a félidőben is arról beszéltünk, hogy a kapott gólnál többször felszabadíthattunk volna. A második gólnál túl távol voltunk az ellenféltől, nem értem, miért nem léptünk ki a lövőjátékosra.

Robbie Keane bizakodó

A Ferencvárosnak tehát egygólos hátrányt kell ledolgoznia a párharc második, hazai felvonásán.

A jövő heti visszavágón azt várom, hogy a játékosok óriási elánnal lépjenek pályára a saját szurkolóink buzdítása mellett. Fontos lesz, hogy ne kapjunk buta gólokat, és rúgjuk be a helyzeteinket. Minden bizonnyal lesz lehetőségünk szép számmal

– mondta Robbie Keane.