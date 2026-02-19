Robbie KeaneFerencvárosLudogorec

Robbie Keane szerint ez nem fér bele, a Ludogorec edzője szerencsét emleget

A Ferencváros idegenben 2-1-re kikapott a Ludogorectől a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc első, bulgáriai mérkőzésén. Robbie Keane szerint a Fradi hatalmas helyzeteket alakított ki, de nem élt velük. A magyar bajnok ír vezetőedzője a jövő heti visszavágó előtt azt várja, hogy a a játékosai óriási elánnal lépjenek pályára a saját szurkolóik buzdítása mellett. Per-Mathias Högmo beismerte, szerencséje is volt a Ludogorecnek.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 19. 23:38
Robbie Keane Razgrad, 2026. február 19. Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért játszott PFK Ludogorec Razgrad - Ferencvárosi TC mérkőzésen a razgradi Ludogorec Arénában 2026. február 19-én. MTI/Czeglédi
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője nem volt nyugodt a razgradi mérkőzésen Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Ferencváros a 2025/2026-os szezonban hazai pályán már kétszer is legyőzte bolgár riválisát, s idegenben is elért egy gólnélküli döntetlent a Ludogorec ellen. Ezúttal azonban a rövidebbet húzta a magyar bajnok Razgradban. Robbie Keane vezetőedző a 2-1-es vereség után dicsérte a csapatát, ám a hibákat sem söpörte a szőnyeg alá.

Robbie Keane
Kwadwo Duah (jobbra) lőtte az első gólt Robbie Keane csapata ellen Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

– Jól játszottunk, pedig nem volt jó a pálya talaja, csúszott, pattogott rajta a labda. Hatalmas helyzeteket alakítottunk ki, de nem éltünk a lehetőségeinkkel. Végül egy szép góllal megbüntettek bennünket – kezdte értékelését az M4 sportnak Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője. Az ír szakember hangsúlyozta, ennyi rontás nem fér bele egy nemzetközi mérkőzésen.

– Ki kell elemeznünk a hibákat, amiket elkövettünk. Már a félidőben is arról beszéltünk, hogy a kapott gólnál többször felszabadíthattunk volna. A második gólnál túl távol voltunk az ellenféltől, nem értem, miért nem léptünk ki a lövőjátékosra.

Robbie Keane bizakodó

A Ferencvárosnak tehát egygólos hátrányt kell ledolgoznia a párharc második, hazai felvonásán. 

 A jövő heti visszavágón azt várom, hogy a játékosok óriási elánnal lépjenek pályára a saját szurkolóink buzdítása mellett. Fontos lesz, hogy ne kapjunk buta gólokat, és rúgjuk be a helyzeteinket. Minden bizonnyal lesz lehetőségünk szép számmal 

– mondta Robbie Keane.

A norvég tréner receptje

A meccs előtti napon még hólapátot ragadó Per-Mathias Högmo szerint szerencséje is volt a Ludogorecnek, de javult is meccs közben a bolgár bajnok.
– Küszködtünk, főleg az első félidő második részében. A Ferencvárosnak volt egy jobb időszaka. Jó iramot diktált az ellenfél, nem tudtuk eléggé nyomás alá helyezni a labdás játékost. Szerencsére sikerült átvészelnünk a nehéz időszakot. A második játékrészben élesebbek voltunk, jól sikerültek az ellentámadásaink. A visszavágó kulcsa az lesz, hogy megnyerjük a párharcokat, agresszívebben játsszunk, illetve megfelelően helyezkedjünk – tekintett előre a Ludogorec norvég vezetőedzője.

A Ferencváros–Ludogorec párharc visszavágóját február 26-án, csütörtökön (18.45, tv.. M4 Sport) játsszák Budapesten, a Groupama Arénában. Nyáron a Bajnokok Ligája selejtezőjében 3-0-ra, ősszel az Európa-liga alapszakaszában 3-1-re győzött Robbie Keane csapata. Most is hasonlóra lesz szükség az Üllői úti katlanban!

