Fradieurópa-ligahavazásLudogorec Razgrad

Veszélyben a Fradi bulgáriai meccse? Az edző is havat lapátol + helyszíni videó

Bokáig érő hóréteg borította be a Ludogorec hazai stadionjának gyepszőnyegét. A bolgár bajnok csütörtök este fogadja a Ferencvárost a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc első mérkőzésén. A razgradi arénában még a pályaválasztó vezetőedzője, Per-Mathias Högmo is lapátot ragadott. Kérdés, veszélyben van-e a meccs megrendezése, illetve milyen állapotba lehet hozni a játékteret alig több mint egy nap alatt. A Fradi megérkezett Bulgáriába.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 18. 18:13
Fradi
Komoly hóréteget kell eltüntetniük a bolgároknak a Fradi fogadásáig Fotó: Perlai Bálint/Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fradit havazás és hófehérbe öltözött pálya várta Razgradban. A közmédia kiküldött tudósítója szerint folyamatosan esik, és mintegy 20 centiméteres hóréteg borította be a stadion gyepszőnyegét. Bőven bokáig süllyed, aki belelép a hóba, ezért a bolgárok nem várták meg az időjárás enyhülését, és a pályafűtés bekapcsolása előtt kézi erővel kezdték el megtisztítani a játékteret.

Fradi
A Fradi legutóbb novemberben játszott és ünnepelt a Ludogorec ellen Fotó: Purger Tamás / MTI 

A bolgár klub hivatalos oldalán közzétett felvétel alapján egyértelmű, egyelőre alkalmatlan a mérkőzés megrendezésére a razgradi stadion. 

Jól látható, hogy vastag hóréteg fedte be a gyepszőnyeget, ami csak azok után mutatta meg magát, hogy a helyiek lapátokat ragadtak, és kézi erővel megkezdték a pálya helyreállítását. 

A tervek szerint a pályafűtés segítségével csütörtök estére (21.00, tv.. M4 Sport) olyan állapotba kerül a játéktér, hogy meg tudják rendezni a Ludogorec–Ferencváros mérkőzést. Hogy így legyen, a vezetőedző, Per-Mathias Högmo is beállt a pályamunkások közé.

Nem edz rajta a Fradi

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a Ferencváros még Magyarországon, a népligeti bázison megtartotta a szerdai edzését. Robbie Keane együttesének – ha valóban megrendezik a meccset – alkalmazkodnia kell a körülményekhez, s lehet, hogy fagyos, esetleg mély talajú pályán kell helytállnia. 

Kollégánk, Perlai Bálint szerda este érkezett meg a helyszínre, s az alább látható videója arról tanúskodik, hogy elállt a havazás, s jól haladnak a hó eltakarításával.

A Fradi ebben a szezonban már három tétmeccset is vívott a hétvégén győzelemmel hangolódott Ludogoreccel. Az augusztusi Bajnokok Ligája selejtezőben a razgradi 0-0 után otthon 3-0-ra győzött, majd megnyerte a két csapat novemberi Európa-liga-csoportmeccsét (3-1) a Groupama Arénában. A tét immár a legjobb 16 közé jutás, a párharc két mérkőzésen dől el. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekschmidt mária

Az elmúlt minimum két évtized legfontosabb írása

Bayer Zsolt avatarja

Kötelező olvasmány, és elsőként a németeknél kell(ene) kötelezővé tenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.