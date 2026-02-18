Veszélyben a Fradi bulgáriai meccse? Az edző is havat lapátol + helyszíni videó

A Fradit havazás és hófehérbe öltözött pálya várta Razgradban. A közmédia kiküldött tudósítója szerint folyamatosan esik, és mintegy 20 centiméteres hóréteg borította be a stadion gyepszőnyegét. Bőven bokáig süllyed, aki belelép a hóba, ezért a bolgárok nem várták meg az időjárás enyhülését, és a pályafűtés bekapcsolása előtt kézi erővel kezdték el megtisztítani a játékteret.

A Fradi legutóbb novemberben játszott és ünnepelt a Ludogorec ellen Fotó: Purger Tamás / MTI

A bolgár klub hivatalos oldalán közzétett felvétel alapján egyértelmű, egyelőre alkalmatlan a mérkőzés megrendezésére a razgradi stadion.

Jól látható, hogy vastag hóréteg fedte be a gyepszőnyeget, ami csak azok után mutatta meg magát, hogy a helyiek lapátokat ragadtak, és kézi erővel megkezdték a pálya helyreállítását.

A tervek szerint a pályafűtés segítségével csütörtök estére (21.00, tv.. M4 Sport) olyan állapotba kerül a játéktér, hogy meg tudják rendezni a Ludogorec–Ferencváros mérkőzést. Hogy így legyen, a vezetőedző, Per-Mathias Högmo is beállt a pályamunkások közé.

Nem edz rajta a Fradi

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a Ferencváros még Magyarországon, a népligeti bázison megtartotta a szerdai edzését. Robbie Keane együttesének – ha valóban megrendezik a meccset – alkalmazkodnia kell a körülményekhez, s lehet, hogy fagyos, esetleg mély talajú pályán kell helytállnia.

Kollégánk, Perlai Bálint szerda este érkezett meg a helyszínre, s az alább látható videója arról tanúskodik, hogy elállt a havazás, s jól haladnak a hó eltakarításával.

A Fradi ebben a szezonban már három tétmeccset is vívott a hétvégén győzelemmel hangolódott Ludogoreccel. Az augusztusi Bajnokok Ligája selejtezőben a razgradi 0-0 után otthon 3-0-ra győzött, majd megnyerte a két csapat novemberi Európa-liga-csoportmeccsét (3-1) a Groupama Arénában. A tét immár a legjobb 16 közé jutás, a párharc két mérkőzésen dől el.