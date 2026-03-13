Alaptörvény-ellenes a Kúria döntése az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. ügyében

2026. 03. 13. 18:01
Az Alkotmánybíróság (Ab) alaptörvény-ellenessé nyilvánította és megsemmisítette a Kúriának a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot (MTVA) és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t elmarasztaló végzését − közölte honlapján az Ab pénteken.

A taláros testület indoklásában emlékeztet: az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. ellen a Tisza Párt február 23-án terjesztett elő kifogást azért, mert a Tisza szerint a két említett cég megsértette a választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségről és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásról szóló alapelveit azáltal, hogy a hozzájuk tartozó Kossuth rádió Facebook-oldalán február 21-től a jelölő szervezetek közül túlnyomórészt a Fidesz–KDNP esetében számoltak be eseményekről vagy megszólalásokról.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a kifogást elutasította, arra hivatkozva, hogy egyetlen napnak a kifogásban szereplő beidézett tartalmai önmagukban nem alkalmasak az esélyegyenlőség követelménye megtartásának elbírálására. Egyúttal megállapította, hogy a kérelmező nem nevezett meg olyan konkrét tartalmat, amelynek közzététele indokolt lett volna.

A felülvizsgálati eljárásban a Kúria azonban arra a megállapításra jutott, hogy az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. megsértette a választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségre vonatkozó alapelvét, és eltiltotta őket a további jogsértéstől.

Az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. ezután alkotmányjogi panaszukban a sajtószabadsághoz, a tisztességes bírósági eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog sérelmét állították, 

mivel a Kúria a felülvizsgálati kérelemmel nem érintett részekben az NVB határozatának alapját képező megállapításait eldőlt kérdésként kezelte, és így érdemi vizsgálat tárgyává nem tette. Emellett a Kúria döntése álláspontjuk szerint sérti a jogállamiság, a jogbiztonság, az előreláthatóság követelményét.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az alaptörvényben biztosított, a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogból levezetett indokolt bírói döntéshez való jog az eljáró bírósággal szemben a döntés érdeme szempontjából lényeges körülmények megfelelő indokokkal történő alátámasztását követeli meg.

Azt írták: a Kúria végzésében maga is egyértelműen rögzítette, hogy a Kossuth rádió Facebook-oldala nem minősül médiaszolgáltatásnak, így a médiaszolgáltatásokra vonatkozó törvényi szabályokhoz kapcsolódó követelményeket sem tartotta az adott ügyre vonatkoztathatónak.

Az Alkotmánybíróság indoklása szerint a Kúria ennek ellenére olyan követelményrendszert alkalmazott az indítványozóval szemben, amelynek tartalma lényegében megfelel a médiaszolgáltatókra vonatkozó törvénybeli kiegyensúlyozottsági szabályokból levezetett elvárásoknak.

Rámutattak: a Kúria a választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségi alapelvét tartalmilag lényegében azonosította az médiaszolgáltatókra vonatkozó törvény kiegyensúlyozottsági követelményével, miközben a médiaszolgáltatásokra kidolgozott joggyakorlat egyes elemeitől – kielégítő indokolás nélkül − eltekintett.

Az Alkotmánybíróság ezért a Kúria döntését annak az Alaptörvénybe ütközése miatt megsemmisítette − áll a közleményben.

A tájékoztatás szerint az ügy előadó alkotmánybírója Patyi András volt. A határozathoz Hörcherné Marosi Ildikó alkotmánybíró párhuzamos indokolást, Szabó Marcel alkotmánybíró különvéleményt fűzött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
