Szentkirályi Alexandra: Magyar Péterék a fizetős egészségügy korszakát hoznák vissza + videó

Olyan kormányra van szükség, amely megvédi az ingyenes ellátást és tovább építi a kórházainkat – szögezte le a Fidesz budapesti frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 17:03
„A magyarok egészsége nem lehet politikai alkudozás tárgya” – szögezte le Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán. A Fidesz budapesti frakcióvezetője rámutatott, április 12-én nemcsak Magyarország irányáról, hanem egészségünk jövőjéről is döntünk.

Szentkirályi Alexandra közölte,

a nemzeti kormány döntött arról, hogy 50 egészségügyi intézmény közel 86 ezer négyzetmétere újulhasson meg Budapesten és országszerte.

Több mint 31 milliárd forintból olyan intézmények újulnak meg, mint

  • az Észak-budai Szent János Centrumkórház,
  • a Budapesti Szent Ferenc Kórház
  • vagy a Bethesda Gyermekkórház

– sorolta.

A kormánypárti politikus jelezte, a Tisza kiszivárgott programjából és szakértőik megnyilatkozásaiból lehullt a lepel a párt valódi szándékaikról.

Magyar Péterék a fizetős egészségügy korszakát hoznák vissza. Nem állnának meg itt: elvennék a gyermekeink ingyenes ellátását, és brutális egészségügyi leépítést zúdítanának vidékre

– figyelmeztetett.

Budapest, 2026. március 13. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője beszédet mond nyolc kórház energetikai fejlesztéséről tartott sajtótájékoztatón, mögötte Ralovich Zsolt, az Észak-budai Szent János Centrumkórház főigazgatója (b), Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára, a 3. sz. választókerület fideszes képviselőjelöltje (j2) és Kőnig Róbert gyermeksebész, traumatológus, miniszterelnöki biztos az Észak-budai Szent János Centrumkórház előtt 2026. március 13-án. Az egészségügyi intézmények fejlesztésére 31,5 milliárd forint uniós forrásból nyílik lehetőség, köztük a Szent János kórházra is, ahol két épület újul meg 6,8 milliárd forintból. MTI/Soós Lajos
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője beszédet mond nyolc kórház energetikai fejlesztéséről tartott sajtótájékoztatón az Észak-budai Szent János Centrumkórház előtt 2026. március 13-án (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Rámutatott: amíg a tiszások ukrán zászlós pólóban feszítenek, megszavazzák az olcsó orosz energia kitiltását és a magyar források elvétele ellen lobbiznak, addig a kormány cselekszik.

Szerintünk Ukrajna helyett lenne helye a pénznek a budapesti egészségügyi intézményekben is!

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Emlékeztetett, a kormány az elmúlt években az Egészséges Budapest Program keretében több mint 133 milliárd forintot költött a budapesti és környékbeli kórházakra és rendelőintézetekre.

Leszögezte:

olyan kormányra van szükség, amely megvédi az ingyenes ellátást és tovább építi a kórházainkat.

„Ezért is a Fidesz a biztos választás!” – tette hozzá.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu