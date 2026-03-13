Szentkirályi Alexandra: Magyar Péterék a fizetős egészségügy korszakát hoznák vissza + videó

„A magyarok egészsége nem lehet politikai alkudozás tárgya” – szögezte le Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán. A Fidesz budapesti frakcióvezetője rámutatott, április 12-én nemcsak Magyarország irányáról, hanem egészségünk jövőjéről is döntünk.

Szentkirályi Alexandra közölte,

a nemzeti kormány döntött arról, hogy 50 egészségügyi intézmény közel 86 ezer négyzetmétere újulhasson meg Budapesten és országszerte.

Több mint 31 milliárd forintból olyan intézmények újulnak meg, mint

az Észak-budai Szent János Centrumkórház,

a Budapesti Szent Ferenc Kórház

vagy a Bethesda Gyermekkórház

– sorolta.

A kormánypárti politikus jelezte, a Tisza kiszivárgott programjából és szakértőik megnyilatkozásaiból lehullt a lepel a párt valódi szándékaikról.

Magyar Péterék a fizetős egészségügy korszakát hoznák vissza. Nem állnának meg itt: elvennék a gyermekeink ingyenes ellátását, és brutális egészségügyi leépítést zúdítanának vidékre

– figyelmeztetett.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője beszédet mond nyolc kórház energetikai fejlesztéséről tartott sajtótájékoztatón az Észak-budai Szent János Centrumkórház előtt 2026. március 13-án (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Rámutatott: amíg a tiszások ukrán zászlós pólóban feszítenek, megszavazzák az olcsó orosz energia kitiltását és a magyar források elvétele ellen lobbiznak, addig a kormány cselekszik.

Szerintünk Ukrajna helyett lenne helye a pénznek a budapesti egészségügyi intézményekben is!

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Emlékeztetett, a kormány az elmúlt években az Egészséges Budapest Program keretében több mint 133 milliárd forintot költött a budapesti és környékbeli kórházakra és rendelőintézetekre.

Leszögezte:

olyan kormányra van szükség, amely megvédi az ingyenes ellátást és tovább építi a kórházainkat.

„Ezért is a Fidesz a biztos választás!” – tette hozzá.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)