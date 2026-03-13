Meghallgatásra került a Real-hívők imája, gólgyárosuk már Manchesterre készül

A héten folytatódott a Bajnokok Ligája küzdelemsorozata, és a nyolcaddöntők egyik nagy rangadóján a Real Madrid valósággal leiskolázta a Manchester Cityt, és a 3-0-s győzelmével a királyi klub félig-meddig már a legjobb nyolc között érezheti magát. Mindezt úgy érte el, hogy a csapat gólgyárosa, Kylian Mbappé sérülése miatt pályára sem lépett – a szerepét a triplázó Federico Valverde vette át –, ám a szurkolók nagy örömére a francia csatár már edzésbe állt, és minden esély megvan arra, hogy a manchesteri visszavágóra már ott lesz a madridiak keretében.

Molnár László
2026. 03. 13. 18:38
Igencsak izgalomba jöttek a Real Madrid szurkolói, hiszen olyan videó jelent meg a Marca oldalán , ami azt bizonyítja, gólgyárosuk rövidesen visszatérhet a csapatba, és találataival segítheti klubját a BL-trófeáért, valamint a bajnoki címért folytatott küzdelemben. Kylian Mbappé ugyanis már edz – igaz, egyelőre egyedül gyakorol –, fokozatosan terheli a fájó térdét, de a lövéseknél egyáltalán nem látszik, hogy gondot okozna számára a sérült testrész. A legoptimistább Real-hívek máris kijelentették, biztosak abban, hogy a francia csatár felépül és a csapattal utazik Manchesterbe, a BL-nyolcaddöntő visszavágójára.

Egy biztos, a Real Madridnak az idény hajrájában nagy szüksége lenne Mbappéra, miután nemcsak a hazai bajnokságot szeretné megnyerni – jelenleg négy pont a hátránya a Barcelona mögött –, hanem a Bajnokok Ligáját is, amire jó esélye van, főleg amiatt, hogy a nyolcaddöntő első meccsén 3-0-ra verte az egyik legnagyobb riválisát, a Manchester Cityt.

Mbappé statisztikája a 2025/26-os idényben

  • La Liga: 23 meccs, 23 gól, 4 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 8 meccs, 13 gól, 1 gólpassz
  • Király-kupa: 1 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Szuperkupa: 1 meccs
  • ÖSSZESEN: 33 MECCS, 38 GÓL, 6 GÓLPASSZ

Jó hír a madridi klubnak és a szurkolóinak, hogy Mbappé fájdalommentesen tudta végigcsinálni az edzést, és Álvaro Arbeloa kijelentette, ő is bizakodik a csatárral kapcsolatban.

– Kylian már túl van a nehezén, minden nap jobban és jobban teljesít. Minden a tervek szerint halad, és úgy érezzük, már jól van. Bízom abban, hogy készen áll a visszatérésre, és már Manchesterben, a BL-nyolcaddöntő visszavágóján ott lesz az utazó keretben – fogalmazott igencsak optimistán a Real Madid vezetőedzője.

 

