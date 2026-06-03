Most nem lehetünk gyávák

A főrendező nem bírta megállni, hogy ne dicsekedjen el saját nagyszerűségével, hogy ő itt a siker letéteményese, s kikotyogta, hogy nem lesz néppárt a Tisza, marad a 29 tag. Azaz a képviselői székükbe kapaszkodó frakciótagok és a bármikor lecsavarható, jogkör nélküli Tisza-szigetek úgy fognak táncolni, ahogy ő furulyázik. Akkor is, amikor az Tisza-frakciót Magyar Péter eltávolítására akarják majd rákényszeríteni. Az érdekek és akaratok efféle ütközése persze ­óriási balhéhoz vezethet majd.

De térjünk a lényegre!

Arra: el tudja-e érni Magyar Péter és Radnai Márk a nagy színdarab részeként, hogy valóban felállítsák azokat a guillotine-okat, s szürcsölhessen végre egy kis narancsvért a felajzott tiszás csőcselék? Az irány és az eszköz ugyanis, amit a hazánkat foglyul ejtő két lelketlen, egymásba fülledt jóbarát kiválasztott, maga a végső szakadék.

Aljas tervük sikerét az határozza meg, hogy hányan készek cinkosként csöndben maradni vagy aktívan elárulni Magyarországot, a jogállamot és demokráciát, a történeti alkotmányunkat, melyeket annyi szabadságharccal, s végül az 1956-os hősök vérével és bátorságával, majd rendszerváltoztatók merész eltökéltségével védtünk meg és küzdöttünk ki?

Mert ki gondolta volna, hogy a rendszerváltás nemcsak egy üres, újabb lózung Magyar Péter ígéretei sorában, hanem ők valóban erre készülnek, csak nem úgy, ahogy az ember elsőre hinné. Hanem a kifejezés valódi értelmében, hiszen kísérletük lényege a rendszerváltoztatás során kialkudott demokratikus jogállamot visszafordítani a diktatúrába.

A cinkosok és kollaboránsok ékes példája Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, a Magyar Jogász Egylet elnökségének, valamint a Magyar Tudományos Akadémia állam- és jogtudományi bizottságának tagja (jelenleg igazságügyi miniszter), aki hétfőn szemlesütve toporgott a Sándor-palota bejáratánál, az ordítozva hadováló főnöke mögött. Előzőleg közösen fenyegették meg Sulyok Tamás államfőt. Az árulás súlyát jelzi, hogy Görög eddig Sulyok Tamás előadásain tapsikolt a jogászegyletben, ráadásul szakmai előéletük és szegedi háttérük is szorosan összeköti őket.