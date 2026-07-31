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Alkotmányos puccs és önkényuralmi rendszer Magyarországon

Magyar Péter és a Tisza Párt önkényes és veszélyes döntései Európában példa nélküliek. Éppen ezért különösen súlyos és megmagyarázhatatlan az Európai Unió intézményeinek mély hallgatása.

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európai parlamentbrüsszeltisza pártMagyar Péter 2026. 07. 31. 6:50
Fotó: SEBASTIEN BOZON
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Negyedszer: tizenkét évben korlátozzák a képviselői mandátum hosszát. Ezzel az ismert politikai szereplők jelentős részét egyszerűen kiírják a politikai életből. Ha az Európai Parlamentben ilyen szabály lenne, 164 képviselő nem indulhatna újra. Nem indulhatna Manfred Weber vagy Daniel Freund. Németországban a CDU képviselőinek csaknem hatvan százaléka kiesne a következő választásból. Nem lehetne újra jelölt az olasz miniszterelnök, a német kancellár, a spanyol miniszterelnök vagy Donald Tusk sem. A választójog durva korlátozásával megszűnt a politikai verseny Magyarországon. És ahol nincs szabad politikai verseny, ott nincs demokrácia sem.

Bármelyik előbbi intézkedés már önmagában is rendkívül súlyos lenne. Együtt azonban az alaptörvény durva sérelmével egy olyan illegitim rendszert hoztak létre, amelynek célja a hatalom kizárólagos gyakorlására irányuló törekvés.

Magyar Péter és a Tisza Párt önkényes és veszélyes döntései Európában példa nélküliek. Éppen ezért különösen súlyos és megmagyarázhatatlan az Európai Unió intézményeinek mély hallgatása. Brüsszel hosszú éveken át sportot űzött a patrióta Magyarországgal szembeni politikai támadásokból és a gyalázkodásokból, az Európai Parlament pedig politikai boszorkányüldözést folytatva éveken át szinte hetente vitázott Magyarországról. Az Európai Bizottság az úgynevezett jogállamisági kifogásokra hivatkozva tartotta vissza a magyarokat jog szerint megillető uniós forrásokat. Most azonban, amikor valóban a demokratikus jogállam felszámolása zajlik Magyarországon, ugyanezek az intézmények hallgatnak. Mindez azt bizonyítja, hogy az úgynevezett jogállamisági eljárás nem más, mint a brüsszeli hatalmi-politikai fősodorral szembe helyezkedő, a szuverenitásukat körömszakadtáig védelmező tagállamok megregulázására létrehozott politikai zsarolóeszköz. Ezzel a cinkos hallgatással Brüsszel egyszer és mindenkorra elveszítette minden hitelességét a jogállamisági kérdésekben.
Európában több mint egy évtizede forgatókönyvszerűen ugyanaz ismétlődik. A magukat progresszívnek nevező liberális-globalista elit célzott jogi eljárásokkal, a demokratikus elveket figyelmen kívül hagyó alkotmányos átalakításokkal, és a büntetőjog eszközeivel próbálja félreállítani a politikai ellenfeleit. A cél mindenütt ugyanaz: ellehetetleníteni a szuverenista, patrióta és nemzeti elkötelezettségű politikusokat és pártokat a koncepciós eljárásokkal és a politikai megtorlással.

Mi, közép-európaiak viszont nem ezért küzdöttünk a szabadságért és a demokráciáért. Elutasítjuk, hogy Európában ismét egy központosított rendszer és a velük szövetkezők hatalmi eszközökkel döntsék el, kik indulhatnak a választásokon, és kiket kell adminisztratív eszközökkel eltávolítani a közéletből. Ezért minden törvényes és demokratikus eszközzel küzdeni fogunk a szabad és tisztességes választásokért, valamint a politikai alapú diszkrimináció minden formájának felszámolásáért.

Senki sem veheti el a magyarok szabad, biztonságos, nyugodt élethez és boldoguláshoz való jogát.
Ha ezt feladjuk, Magyarország veszít. És Európa is.

A szerző a Fidesz európai parlamenti képviselője

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