Jól eltervezett államcsíny zajlik

Így már érthető az is, hogy Magyar Péter miként vette a bátorságot már a választás éjjelén, hogy az államfő, az alkotmánybírók és az összes állami hivatal vezetője elzavarásával fenyegetőzzön, majd a két éve megválasztott nem tiszás polgármestereknek is selyemzsinórt küldjön.

Hiszen ami most zajlik, az nem egy demokratikus kormányváltás aktusa, hanem egy jó előre eltervezett államcsíny. Egy összeesküvés, amiben az államgépezetből és a globalista hálózat részéről külföldről is jó ideje és jó sokan benne vannak.

Persze nehéz az éveken át luxizó, magát rommá kereső, majd az első fenyítésre mimózalelkűen összeomló Balásy Gyulában szimpatikus mártírt látni. De ha már most, még csupán árnyékhatalomként ilyen brutális módon tiporhatják a törvényt a Tisza arctalan végrehajtói, akkor bárki, ismétlem: bárki lehet a következő, aki ellen merészel állni ennek a gátlástalan klikknek.

Az elvetemült gazemberség fogalmának legmélyebb jelentését megtestesítő Magyar Péter és tanácsadói persze pontosan tudják, hogy ehhez a totális államcsínyhez kell a cirkusz (hiszen még a beiktatásából is nemzeti ünnepet, katonai parádét kreál) és kell a plebs, a mindenre kapható söpredék, amelyet csak még inkább extázisba hoz a távozó kormányhoz közel álló figurák meghurcolása.

A Facebook-posztomat például – nem túlzás – százezerszámra lepte el ez a társaság, ezernyi hozzászólásban követelve, hogy vessenek engem is Balásy után, rohadjak meg börtönben, fosszanak meg mindenemtől, sőt egymásra licitáló polémia alakult ki arról, hogy miként kellene engem kivégezni. (Természetesen a minket tizenéve mindenért letiltó Zuckerberg-társaságot ez a legkevésbé sem zavarja.)

Herényi Norbert sárvári vállalkozó például a kolumbiai nyakkendő módszerét javasolja. Más szerint ellenben túl enyhe büntetés a sima halál. Lekövethető, valós profillal teszik mindezt. Persze az egész szórakoztató is, például amikor az akasztós sorozatba bekapcsolódva feltűnik egy újabb lángelme, szeretne ő is valami nagyot mondani, de csak ez jön ki belőle: „Wass Albertet kitöröljük a történelemből.”