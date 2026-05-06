idezojelek
Vélemény

Jól eltervezett államcsíny zajlik

A TUDATOS POLGÁR – A rendszerváltoztatás óta nem érte ilyen brutális támadás a demokráciát.

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
Cikk kép: undefined
államcsínyFideszválasztásdemokrácia 2026. 05. 06. 4:40
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Így már érthető az is, hogy Magyar Péter miként vette a bátorságot már a választás éjjelén, hogy az államfő, az alkotmánybírók és az összes állami hivatal vezetője elzavarásával fenyegetőzzön, majd a két éve megválasztott nem tiszás polgármestereknek is selyemzsinórt küldjön.

Hiszen ami most zajlik, az nem egy demokratikus kormányváltás aktusa, hanem egy jó előre eltervezett államcsíny. Egy összeesküvés, amiben az államgépezetből és a globalista hálózat részéről külföldről is jó ideje és jó sokan benne vannak.

Persze nehéz az éveken át luxizó, magát rommá kereső, majd az első fenyítésre mimózalelkűen összeomló Balásy Gyulában szimpatikus mártírt látni. De ha már most, még csupán árnyékhatalomként ilyen brutális módon tiporhatják a törvényt a Tisza arctalan végrehajtói, akkor bárki, ismétlem: bárki lehet a következő, aki ellen merészel állni ennek a gátlástalan klikknek.

Az elvetemült gazemberség fogalmának legmélyebb jelentését megtestesítő Magyar Péter és tanácsadói persze pontosan tudják, hogy ehhez a totális államcsínyhez kell a cirkusz (hiszen még a beiktatásából is nemzeti ünnepet, katonai parádét kreál) és kell a plebs, a mindenre kapható söpredék, amelyet csak még inkább extázisba hoz a távozó kormányhoz közel álló figurák meghurcolása.

A Facebook-posztomat például – nem túlzás – százezerszámra lepte el ez a társaság, ezernyi hozzászólásban követelve, hogy vessenek engem is Balásy után, rohadjak meg börtönben, fosszanak meg mindenemtől, sőt egymásra licitáló polémia alakult ki arról, hogy miként kellene engem kivégezni. (Természetesen a minket tizenéve mindenért letiltó Zuckerberg-társaságot ez a legkevésbé sem zavarja.)

Herényi Norbert sárvári vállalkozó például a kolumbiai nyakkendő módszerét javasolja. Más szerint ellenben túl enyhe büntetés a sima halál. Lekövethető, valós profillal teszik mindezt. Persze az egész szórakoztató is, például amikor az akasztós sorozatba bekapcsolódva feltűnik egy újabb lángelme, szeretne ő is valami nagyot mondani, de csak ez jön ki belőle: „Wass Albertet kitöröljük a történelemből.”

Ezek a szerencsétlenek nem tudják, hogy sem Wass Albertet, sem a nemzeti sajtót, sem a Szent István-i, Kossuth Lajos-i, vagy Né­meth László-i hazaszerető, szabad magyar gondolatot nem lehet kitörölni és elvenni tőlünk. Mi a magunk módján és a megmaradt eszközeinkkel, de megyünk tovább és nem is hagyjuk, hogy megfélemlítsenek bennünket. Nagyon fontos, hogy ezt minden jóérzésű ember így gondolja!

A balliberális, globalista média- és influen­szerhálózat egyre csak korbácsolja a gyűlölethullámot, miközben egészen émelyítő módon hízeleg Magyar Péternek. Immár a teljes, szerintük kizárólag közpénzen kitartott nemzeti-konzervatív média elpusztítását vizionálják, miközben persze hazugság, hogy itt mindenki közpénzből élt. Az előzményekhez tartozik, hogy a rendszerváltoztatás utáni balliberális kormányok száz százalékban a saját oldalukra torzították a médiapiacot, miközben az Orbán-kormányok legfeljebb csak megpróbálták kiegyensúlyozni a külföldi befolyást, de azért bőven jutott az ellenzéki és apolitikus műhelyeknek is. A fordítottját a mostani házmesterkurzustól nem reméljük, de azt nem engedhetjük meg, hogy a diktatórikus eszközökkel megfojtsák a jobboldali műhelyek mögött álló mecenatúrát.

Közhely, hogy a balliberálisok persze sosem voltak hajlandók elszámolni a saját jövedelmeikkel és a valódi küldetésükkel. Az ­uniós és amerikai adófizetők milliárdjai, amelyet évről évre különféle médiaügynökségek és NGO-k ezeknek a szerkesztőségeknek juttattak, nem számítanak ugyanolyan közpénznek? Arról és a pénzért elvárt aknamunkáról nem kellene beszámolni? Késő bánat, de e téren erélyesebben és professzionálisabban kellett volna fellépni. Kifejezetten nagy ziccer volt például a civiltörvény elmismásolása, végül pedig a szuverenitásvédelmi törvény technikai elbaltázása.

Ugyanakkor továbbra is büszkék lehetünk rá, hogy bár az Orbán-korszak olykor radikálisan és erős ideológiai üzenetekkel kommunikált, de az alkotmányos alapjogokat sosem engedte bántani. Így nagyon is helyes volt, hogy itt mindenki szabadon tüntethetett, szervezkedhetett, protestálhatott a kulturális és szellemi szférában. 

Az persze már túlzott nagyvonalúság volt, hogy ott agitálhattak, ahol csak akartak, még a kisgyerekeket is büntetlenül demonstrációkra terelhették az iskolákból és végül a betiltott ­pride-ot is meg lehetett tartani. Még a hímtagjukat lóbáló aberráltakat sem kapcsolták le a rendőrök.

Mindenesetre a szembenézést folytatni kell, a hibákat és bűnöket a nevükön kell nevezni. Magának a Fidesznek is elemi érdeke, hogy ezekből tanuljon és végül megtisztuljon. (A témában kiemelten ajánlom a legutóbbi Polbeat-beszélgetésünket Both Hunorral és Szabó Gergővel a #konzervatív csatornán és a PestiSrácokon.) S persze engedni és támogatni kell a politikai és civil életben az újabb, hazaszerető kezdeményezéseket, a legújabb generáció belépését a patrió­ta közéletbe.

Ám a legfontosabb most a szolidaritás és az összetartás. A rendszerváltoztatás óta nem érte ennyire brutális támadás a demokráciát (pedig Horntól és Kunczétól Gyurcsányon át Bajnaiig erős a mezőny). Meg kell védenünk egymást, a közösségi médiában és a való világban, minden szinten! Álljunk ki bátran és előbb-utóbb legyőzzük a történelmünknek ezt az újra és újra bekövetkező elfajzását.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekFidesz

Jól eltervezett államcsíny zajlik

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekCsíkszereda

Sikeres magyar identitáspróba

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkultúrharc

Rossz közérzet a kultúrában

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekállatvédők

Szabadítsátok ki Timmyt!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekHorn Gyula

Újra ellenzékben

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Tudom, hírlapíróként milyen az ellenzéki lét, a rendszerváltás után éveken át dolgoztam az Új Magyarország szerkesztőségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu