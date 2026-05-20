Visszahódítjuk Magyarországot!

Az Orbán-kormányok építő politikájának észérvei az utóbbi két évben sajnos kiszorultak a választópolgárok többségének gondolatai­ból és főleg okostelefonjáról. Ennek csak egyik oka az ellenfél és külföldi patronálóinak választási csalással felérő nyomulása a közösségi médiában, többek között a titkos MI-alapú algoritmus-manipulációval, közönségépítéssel. A másik oka, hogy a fideszes retorika sokakat már idegesíthetett, és egyszerűen elegük lett a permanens háborúból.

Szerintem persze tévednek azok a honfitársak, akik elhiszik, hogy a világrendszerváltás brutális konfliktusait a Brüsszel lábához simulással, lapulással ki lehet bekkelni. Nem lehet! Sokkal rosszabbul járunk majd, mintha bátran végigvittük volna a harmadik utas harcunkat. De az „igazunk volt kártyák” utólag nem sokat érnek, s egy szelídebb, intelligensebb kampány alighanem mérsékelte volna a vereséget.

Abban a kényelmes vagy inkább kényelmetlen helyzetben vagyok, hogy százával, ezrével kapom a tiszás keménymag üzeneteit, beszólásait a Facebookon. A gyilkos ösztönt hál’ istennek immár felváltja az alpári gúnyolódás a veszteseken, ezzel nem érdemes túl sokat foglalkozni. Ám szép számmal jönnek értelmes, komoly levelek is. Ezekből egyet felidézek: „A politika tudatosan lebutította és megmérgezte a közbeszédet. És nekem nem a kastélyok vagy a lopott pénzek a legijesztőbbek, hanem ez. Hogy emberek képzeletét tették tönkre. Hogy sikerült elérni, hogy olyanoktól féljenek és olyanokat gyűlöljenek, akikkel életükben nem találkoztak. A magyar nép ennél sokkal értelmesebb. Csak nagyon sokáig olyan nyelven beszéltek hozzá, ami a legrosszabb ösztöneire épített.”