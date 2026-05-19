Prolivircsaft a karmelitában

Istenem – gondoltam ekkor –, mennyi személyes sérelem. Milliónyi. Csalódott egykori fideszesek tömege. Mondjuk nekem vannak gyerekeim, unokáim, mégis mindenből mindig kimaradtunk, a pályázatoktól az adókedvezményekig, mégsem jutott eszembe ezért revansot venni. Mert akadnak egyéb szempontok is. Talán magasabbak is. Aztán rátértünk a választások óta eltelt időszakra is. Szekrények, csontvázak.

Na, ezen a ponton belefutottam a jóba, mint a jelenlegi miniszterelnök Havasi Bertalanba. Utóbbi viszont – itt jegyzem meg szelíden – nem tökölt. Mert a végkielégítés, ha tetszik, ha nem, törvény által szabályozott magántulajdon.

Legfeljebb van, aki a kárpátaljai gyerekeknek küldi, és akad, aki vesz belőle magának még egy Porschét. Ahelyett, hogy a viselkedésével (is) hozott volna magával még egy embert. Jelleme válogatja. A lenyúlásával fenyegetőzni viszont valódi bolsevik tempó.

A békés sörözgetés ezen szakaszában zsebcselhez (Hidegkúti, Hrabal) folyamodtam, és egy rövid időre rátértem

a neobolsevizmusra.

Mert a karmelitás tárlatvezetés prolivircsaft volt a javából, irigységre, indulatokra, ösztönökre apellálva. És sajnos nem látom, hogy visszaütött volna.

Hogy a célközönségnél ha már az nem is esett le, hogy az épületet, a festményeket, a szobrokat Orbán Viktor nem vitette el a GLS-szel, mert azok a magyar nép tulajdonát képezik teraszostul, és hogy az „étterem” konkrétan egy menza, ahol a magyar miniszterelnök habitusát ismerve nyilván nem valami fancy menüt szolgáltak fel nap mint nap, legalább a vaságyon elgondolkodhattak volna egy percre. Tehát hogy a bútordarab egyszemélyes, puritán, hogy ne menjünk messzire, kolostorba illő, nem volt mellette semmilyen por, viszont Magyarország miniszterelnöke,

aki sajnálatos módon nem egy tyúkólban fogadta a vendégeit,

valószínűleg ledőlt rá néha, miután Putyinnal (jaj, de rémes) vagy Trumppal (mily borzasztó) társalgott telefonon. Majd hazament. A családjához.