idezojelek
Vélemény

Prolivircsaft a karmelitában

HETI AGYRÉMEK – A végkielégítés, ha tetszik, ha nem, törvény által szabályozott magántulajdon.

Hegyi Zoltán avatarja
Hegyi Zoltán
Cikk kép: undefined
karmelitauszításkormányülésMagyar Péter 2026. 05. 19. 5:00
Fotó: Polyák Attila
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Istenem – gondoltam ekkor –, mennyi személyes sérelem. Milliónyi. Csalódott egykori fideszesek tömege. Mondjuk nekem vannak gyerekeim, unokáim, mégis mindenből mindig kimaradtunk, a pályázatoktól az adókedvezményekig, mégsem jutott eszembe ezért revansot venni. Mert akadnak egyéb szempontok is. Talán magasabbak is. Aztán rátértünk a választások óta eltelt időszakra is. Szekrények, csontvázak.

Na, ezen a ponton belefutottam a jóba, mint a jelenlegi miniszterelnök Havasi Bertalanba. Utóbbi viszont – itt jegyzem meg szelíden – nem tökölt. Mert a végkielégítés, ha tetszik, ha nem, törvény által szabályozott magántulajdon. 

Legfeljebb van, aki a kárpátaljai gyerekeknek küldi, és akad, aki vesz belőle magának még egy Porschét. Ahelyett, hogy a viselkedésével (is) hozott volna magával még egy embert. Jelleme válogatja. A lenyúlásával fenyegetőzni viszont valódi bolsevik tempó.

A békés sörözgetés ezen szakaszában zsebcselhez (Hidegkúti, Hrabal) folyamodtam, és egy rövid időre rátértem 

a neobolsevizmusra.

Mert a karmelitás tárlatvezetés prolivircsaft volt a javából, irigységre, indulatokra, ösztönökre apellálva. És sajnos nem látom, hogy visszaütött volna. 

Hogy a célközönségnél ha már az nem is esett le, hogy az épületet, a festményeket, a szobrokat Orbán Viktor nem vitette el a GLS-szel, mert azok a magyar nép tulajdonát képezik teraszostul, és hogy az „étterem” konkrétan egy menza, ahol a magyar miniszterelnök habitusát ismerve nyilván nem valami fancy menüt szolgáltak fel nap mint nap, legalább a vaságyon elgondolkodhattak volna egy percre. Tehát hogy a bútordarab egyszemélyes, puritán, hogy ne menjünk messzire, kolostorba illő, nem volt mellette semmilyen por, viszont Magyarország miniszterelnöke, 

aki sajnálatos módon nem egy tyúkólban fogadta a vendégeit,

valószínűleg ledőlt rá néha, miután Putyinnal (jaj, de rémes) vagy Trumppal (mily borzasztó) társalgott telefonon. Majd hazament. A családjához.

De egyébként tényleg súlyos, és szimbolikus dolgok ezek. Van, aki egy teraszról szemlélődik. Fény. És van, aki a föld alatt szeret besétálni a Parlamentbe. Sötétség. És vasággyal együtt is súlytalan.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekFerencváros

Egyszeri kisiklás vagy válságban a Fradi modellje?

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleklincshangulat

Lincshangulat prolongálva

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekKutyapárt

A demokrácia szégyene

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekvagyonadó

Beszélgettem a mesterséges intelligenciával (1. rész)

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekkrausz ferenc

Villanó sötétség

Gajdics Ottó avatarja

Meg kell akadályozni, hogy ötvözzék itt nekünk a csúcskutatást a tehetséggondozással. Még mit nem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu