Tényleg minden megtörténhet

Nos, ez bármerre eldőlhetett volna. Egészen az utolsó pillanatig. Aztán nem az én csapatom győzött, és így veszni látszik a nagy cél is. Természetesen a Győr–Ferencváros bajnoki labdarúgó-mérkőzésről beszélek. Újabb „veszteségélmény”, hogy egy teljességgel értelmetlen, ám rendkívül korszerű kifejezéssel éljek. Különös április, áradások, áramlások. Elfagytak a lean­derek, a kefevirágok és a babérok. Ez van.

Aztán majd beindul az agy és a történelem egyik nagyszerű része, a felejtésfaktor. Ki emlékszik rá kapásból, mi történt 2022 szeptemberében? Pedig nem volt olyan régen. Segítek, akkor robbantották fel az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat gázvezetéket a Balti-tenger mélyén. És elkezdődött a vacakolás, hogy vajon kik tehették. Na kik? Szürreális volt az egész, ahogyan feltérképezték a lehetséges elkövetők körét. Mert felmerültek a víz alól az oroszok is.

Komolyan megpróbálták lenyomni a torkunkon, hogy ürgebőrbe bugyolálva ők röffentették szét a saját csövüket. Egy időre a németek is képbe kerültek, hogy esetleg ők kapcsolták még magasabb fokozatba az öntökönlövést.

A világ állapotára felettébb jellemző, hogy ez még hihetőbbnek is tűnt egy fokkal. Hiszen ha egy kormány kiiktatja az atomerőműveket, és a zöldgondolat jegyében ugyanazzal a lendülettel üzembe helyezi a barnaszénbányákat, ott akkora a baj, hogy bőven belefér az a pompás gondolat is, hogy ugyan már pörköljünk oda egyet a gáznak is, ha lúd, legyen kövér. De a maradék normálisoknak azért a napnál is világosabbnak tűnt, hogy miután feltették maguknak a kérdést, mely szerint mégis kinek az érdeke, az ukránokra szavaztak.

Csaknem négy év telt el azóta, és a The Wall Street Journal újságírója, Bojan Pancevski ennek bizonyításával töltötte idejének egy részét ebben a négy esztendőben. Nemrég megjelent könyvében (Az Északi Áramlat felrobbantása – a szabotázs igaz története, amely megrázta Európát) egy olyan sztori bontakozik ki, amit Hollywoodban sem lennének képesek kitalálni, tehát valószínűleg igaz. A szerző nem kevesebbet állít, mint hogy egy ukrán elitegység ötölte ki a támadást. Ebben eddig nincs semmi különös, nincs semmi látnivaló, lehet továbbsétálni.

Az már érdekesebb, hogy az akció végrehajtásához szükséges nagy mennyiségű készpénzt gazdag magánemberek talicskázták össze. Szivarfüstös szobák mélye meg ilyenek.

Rendben, megvan a lóvé, a hírszerzők elkezdik összerakni a csapatot, köztük természetesen búvárokat, rendkívüli tulajdonságokkal bíró, komoly, tapasztalt szakembereket.