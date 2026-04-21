idezojelek
Vélemény

Tényleg minden megtörténhet

HETI AGYRÉMEK – Bárki, bármikor előbukkanhat látszólag a semmiből, és lerombolhat bármit.

Hegyi Zoltán avatarja
Hegyi Zoltán
Cikk kép: undefined
robbantásvezetékes gázÉszaki Áramlat-1 2026. 04. 21. 5:20
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nos, ez bármerre eldőlhetett volna. Egészen az utolsó pillanatig. Aztán nem az én csapatom győzött, és így veszni látszik a nagy cél is. Természetesen a Győr–Ferencváros bajnoki labdarúgó-mérkőzésről beszélek. Újabb „veszteségélmény”, hogy egy teljességgel értelmetlen, ám rendkívül korszerű kifejezéssel éljek. Különös április, áradások, áramlások. Elfagytak a lean­derek, a kefevirágok és a babérok. Ez van.

Aztán majd beindul az agy és a történelem egyik nagyszerű része, a felejtésfaktor. Ki emlékszik rá kapásból, mi történt 2022 szeptemberében? Pedig nem volt olyan régen. Segítek, akkor robbantották fel az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat gázvezetéket a Balti-tenger mélyén. És elkezdődött a vacakolás, hogy vajon kik tehették. Na kik? Szürreális volt az egész, ahogyan feltérképezték a lehetséges elkövetők körét. Mert felmerültek a víz alól az oroszok is.

Komolyan megpróbálták lenyomni a torkunkon, hogy ürgebőrbe bugyolálva ők röffentették szét a saját csövüket. Egy időre a németek is képbe kerültek, hogy esetleg ők kapcsolták még magasabb fokozatba az öntökönlövést. 

A világ állapotára felettébb jellemző, hogy ez még hihetőbbnek is tűnt egy fokkal. Hiszen ha egy kormány kiiktatja az atomerőműveket, és a zöldgondolat jegyében ugyanazzal a lendülettel üzembe helyezi a barnaszénbányákat, ott akkora a baj, hogy bőven belefér az a pompás gondolat is, hogy ugyan már pörköljünk oda egyet a gáznak is, ha lúd, legyen kövér. De a maradék normálisoknak azért a napnál is világosabbnak tűnt, hogy miután feltették maguknak a kérdést, mely szerint mégis kinek az érdeke, az ukránokra szavaztak.

Csaknem négy év telt el azóta, és a The Wall Street Journal újságírója, Bojan Pancevski ennek bizonyításával töltötte idejének egy részét ebben a négy esztendőben. Nemrég megjelent könyvében (Az Északi Áramlat felrobbantása – a szabotázs igaz története, amely megrázta Európát) egy olyan sztori bontakozik ki, amit Hollywoodban sem lennének képesek kitalálni, tehát valószínűleg igaz. A szerző nem kevesebbet állít, mint hogy egy ukrán elitegység ötölte ki a támadást. Ebben eddig nincs semmi különös, nincs semmi látnivaló, lehet továbbsétálni. 

Az már érdekesebb, hogy az akció végrehajtásához szükséges nagy mennyiségű készpénzt gazdag magánemberek talicskázták össze. Szivarfüstös szobák mélye meg ilyenek. 

Rendben, megvan a lóvé, a hírszerzők elkezdik összerakni a csapatot, köztük természetesen búvárokat, rendkívüli tulajdonságokkal bíró, komoly, tapasztalt szakembereket. 

Igen ám, de valami miatt nem a profi ügynökök között mazsoláznak, inkább civilek között kutakodnak. És itt jön a képbe a főszereplő. Aki nem más, mint egy nő, aki korábban erotikus modellként tevékenykedett a buja kijevi éjszakában, és alkalmasnak tűnt arra, hogy hazavágja a ruszki olajexport egy jelentős részét. Nevezzük Freyának. Freya huszonéves korában sajátította el a búvárkodás tudományát, így ez a szegmens rendben. Tételezzük fel, hogy a honleányi kebel is adott, miért is ne, hiszen hazája háborúban áll. Ráadásul a turizmus összeomlásával elveszítette a munkáit, tehát éppen ráért. Viszont az ukrán titkos­szolgálat nem árult zsákbamacskát, őszintén, kerek perec közölték vele, hogy komoly esélye van annak, nem éli túl a küldetést. Freya ennek ellenére vállalja az akciót, és lerakja a cuccot.

Durva időjárási körülmények között többször lemerül a nyolcvankilós felszereléssel. Plusz még a stressz, hiszen nem halakat nézegetni indult. És a kaland sikerül, a meztelen fotóktól meg a franc tudja még, miktől a kvázi háborús hős státusig. Azért mondom, hogy kvázi, mert személyét (állam)titok övezi, nyista kitüntetés és ünneplés, nyilvánosan semmiképp sem. De mi közünk nekünk ehhez az egészhez, kérdezhetné Woody Allen anyukája. 

Nos, nagyjából és „csupán” annyi, hogy a világ végletes megváltozásával és egy korszak szemünk előtt és hátunk mögött történő lezárulásával most már tényleg minden megtörténhet. Tengerek mélyén, mélyállamban és -álomban, tudatok alatt és felett. 

Bárki, bármikor előbukkanhat látszólag a semmiből, és lerombolhat bármit. Rendszereket és csöveket. Vagy éppen felépíthet akármit. Rendszereket, hálózatokat. És legfőképpen véleményeket és vélelmezéseket.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Szőcs László avatarja
Sitkei Levente avatarja
Bayer Zsolt avatarja
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Csépányi Balázs avatarja

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
