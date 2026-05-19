Kijev szerint egy nap alatt több mint ezerkétszáz orosz katona esett el

Az emberveszteség mellett a haditechnika terén is jelentős a pusztítás: a kijevi erők állításuk szerint az elmúlt 24 órában megsemmisítettek egy orosz katonai helikoptert, 47 tüzérségi rendszert, öt páncélozott harcjárművet, valamint több mint kétszáz katonai teherautót és logisztikai járművet.

Különösen beszédes a modern hadviselés átalakulását jelző adat, miszerint az ukrán védők egyetlen nap alatt több mint 1600 orosz hadműveleti és taktikai drónt (UAV) lőttek le vagy semlegesítettek.

Arról nem ejt szót a híradás, hogy a fenti adatokat sikerült-e független forrásból megerősíteni.

A kijevi vezetés a háború 2022. februári kitörése óta folyamatosan vezeti a moszkvai erők vélt veszteséglistáját. Az ukrán statisztikák szerint az orosz hadsereg teljes személyi vesztesége (halottak és sebesültek együttesen) mára meghaladta az 1,35 millió főt.

A megsemmisített orosz haditechnika listája is megdöbbentő Kijev szerint: eddig közel 12 ezer tank, több mint 24 ezer páncélozott jármű, 42 ezer tüzérségi rendszer, 353 helikopter és 436 repülőgép veszett oda a harcokban.