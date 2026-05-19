Kijev szerint egy nap alatt több mint ezerkétszáz orosz katona esett el

Elképesztő veszteségeket szenvedett el a frontvonalakon. A legfrissebb ukrán jelentések szerint egyetlen nap alatt több mint ezerkétszáz orosz katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az orosz–ukrán háború frontvonalain.

Munkatársunktól
2026. 05. 19. 4:00
Illusztráció (Fotó: Anadolu via AFP)
Az emberveszteség mellett a haditechnika terén is jelentős a pusztítás: a kijevi erők állításuk szerint az elmúlt 24 órában megsemmisítettek egy orosz katonai helikoptert, 47 tüzérségi rendszert, öt páncélozott harcjárművet, valamint több mint kétszáz katonai teherautót és logisztikai járművet.

Különösen beszédes a modern hadviselés átalakulását jelző adat, miszerint az ukrán védők egyetlen nap alatt több mint 1600 orosz hadműveleti és taktikai drónt (UAV) lőttek le vagy semlegesítettek.

Arról nem ejt szót a híradás, hogy a fenti adatokat sikerült-e független forrásból megerősíteni.

A kijevi vezetés a háború 2022. februári kitörése óta folyamatosan vezeti a moszkvai erők vélt veszteséglistáját. Az ukrán statisztikák szerint az orosz hadsereg teljes személyi vesztesége (halottak és sebesültek együttesen) mára meghaladta az 1,35 millió főt.

A megsemmisített orosz haditechnika listája is megdöbbentő Kijev szerint: eddig közel 12 ezer tank, több mint 24 ezer páncélozott jármű, 42 ezer tüzérségi rendszer, 353 helikopter és 436 repülőgép veszett oda a harcokban.

A második világháború óta egyetlen fegyveres konfliktusban sem szenvedett ekkora veszteséget egyetlen nagyhatalom sem.

Oroszország havonta átlagosan 30-35 ezer katonát veszít, míg a veszteségarány az ukrán és az orosz csapatok között jelenleg egy a nyolchoz, a védők javára – jelentette ki nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a harctéri helyzetet értékelve.

A tudósítás szerint a hónapok óta tartó orosz felőrlő offenzíva lendülete kifulladóban van. Kijev szerint hosszú idő után most fordult elő először, hogy az ukrán erők egy hónap alatt több területet tudtak felszabadítani, mint amennyit Oroszország elfoglalt. Az ukrán elemzők ezt a sikert elsősorban annak tulajdonítják, hogy a pilóta nélküli rendszerek terén az ukrán hadsereg egyre inkább képes átvenni a kezdeményezést a harctéren.

Eközben az ukrán légierő összesítése szerint Oroszország 524 drónt és 22 rakétát, köztük 14 ballisztikus eszközt vetett be Ukrajna ellen. 

Noha az ukrán légvédelem emberfeletti munkával 503 drónt és négy rakétát megsemmisített, a védelmi hálón átjutó fegyverek 34 helyszínen okoztak pusztítást – hívja fel a figyelmet a The Kyiv Independent ukrán hírportál. A támadásoknak két halálos áldozata és negyvenkilenc sérültje volt. 

A Fekete-tengeren orosz dróntámadás ért több, az odesszai kikötők felé tartó kereskedelmi hajót. A beszámolók alapján legalább három különböző hajó került dróntámadás alá, amelyek nemzetközi tengeri folyosón haladtak az ukrán kikötők irányába. Sérültekről nem érkezett jelentés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

