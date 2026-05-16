Putyin enyhített a feltételeken

Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletet írt alá, amely egyszerűsíti Moldova Dnyeszter menti lakosságának állampolgársági eljárását.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 19:29
Vlagyimir Putyin Fotó: MIKHAIL METZEL Forrás: POOL
A rendelet azokra vonatkozik, akik betöltötték 18. életévüket és oroszul beszélő külföldi állampolgárok vagy hontalanok. Emellett a hatálybalépés napján állandó lakhellyel kell rendelkezniük a területen. Az állampolgárságot orosz nagykövetségeken és konzulátusokon lehet igényelni.

Putyin már korábban is kiadott hasonló rendeleteket. 2025 májusában Moszkva egyszerűsítette az orosz állampolgárság megszerzésének folyamatát Grúzia orosz megszállás alatt álló területeinek, Abháziának és Dél-Oszétiának a lakói számára

 – írta a Kyiv Independent.

A Dnyeszter mente önkényesen kikiáltott köztársaság Moldovában, lakosságának 60 százaléka orosz és ukrán nemzetiségű. Már a Szovjetunió felbomlása előtt is a Moldovától való elszakadásra törekedett, arra hivatkozva, hogy a köztársaság Romániához csatlakozhat. 1990-ben kiáltották ki, Dnyeszter menti Moldáv Szovjet Szocialista Köztársaság néven, Tiraszpol székhellyel, amely a posztszovjet korszakban Dnyeszter menti Moldáv Köztársaság néven folytatta létezését. Függetlenségét csak az öt állam által elismert, Georgiából kiszakadt Dél-Oszétia és Abházia ismeri el. 1992-ben Moldova sikertelenül próbálta meg fegyveresen visszaállítani szuverenitását az orosz katonai támogatást élvező terület fölött.

 A területen továbbra is mintegy 1500 orosz békefenntartó állomásozik. Ők főként szerződéses alapon alkalmazott, orosz útlevéllel rendelkező helyi lakosok. 

A moldovai hatóságok többször is követelték , hogy nemzetközi mandátummal rendelkező polgári misszióval váltsák fel őket. Az entitásban emellett orosz katonák őrzik a szovjet csapatok európai kivonása után kialakított lőszerraktárakat amelyekben jelenleg több mint húszezer tonna lőszert tárolnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
