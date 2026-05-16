Izrael megpróbálta likvidálni a Hamász gázai vezetőjét

Az akció előtt mintegy másfél hétig követték Haddádot, arra vártak, hogy előjöjjön a rejtekhelyéről, és amikor erről megbizonyosodtak, kiadták a parancsot a légicsapásra. A gázai háború idején Haddád számos búvóhelyen élt, és túszokat vett maga köré, hogy elkerülje a likvidálást.
Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter utasítására az izraeli hadsereg Gázában megtámadta a fő tömeggyilkost, Iz ad-Dín al-Haddádot — a Hamász terrorszervezet katonai szárnyának vezetőjét és az október 7-i mészárlás egyik kitervelőjét. Haddád izraeli civilek és az izraeli hadsereg katonáinak meggyilkolásáért felelős, emberek elrablásáért és több ezer ember bántalmazásáért
– áll az izraeli közleményben.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!