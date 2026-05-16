Izrael megpróbálta likvidálni a Hamász gázai vezetőjét

„Kegyetlen brutalitással tartotta fogságban túszainkat, terrorakciókat irányított erőink ellen, és megtagadta a Donald Trump amerikai elnök által vezetett megállapodás végrehajtását a Hamász lefegyverzéséről és a Gázai övezet demilitarizálásáról” – tették hozzá.

Haddád az előző vezető, Mohamed Szinvar tavaly májusi likvidálása óta a Hamász – legalábbis a katonai szárny – vezetője volt a Gázai övezetben. A háború alatt az ötvenes évei közepén járó terrorista megváltoztatta a külsejét, feketére festette a haját, és levágta szakálla nagy részét.

Beszélt héberül, és a háború alatt túszokat tartott fogva az övezet északi részén, köztük a katonai szolgálatuk idején a gázai határt monitorokon figyelő és elrabolt katonanőket. Több kiszabadult túsz is beszámolt péntek este Izraelben a közösségi médiában arról, hogy ő volt a fogvatartójuk.

