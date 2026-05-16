Izrael megpróbálta likvidálni a Hamász gázai vezetőjét

Az izraeli hadsereg célzott csapást hajtott végre Iz ad-Dín Haddád, a Hamász palesztin iszlamista szervezet gázai vezetője ellen, aki minden jel szerint életét veszítette a támadásban. A terrorista hónapok óta vezette Izrael körözési listáját, miután a háború alatt az információk szerint túszokat tartott fogva.

2026. 05. 16. 13:46
Az akció előtt mintegy másfél hétig követték Haddádot, arra vártak, hogy előjöjjön a rejtekhelyéről, és amikor erről megbizonyosodtak, kiadták a parancsot a légicsapásra. A gázai háború idején Haddád számos búvóhelyen élt, és túszokat vett maga köré, hogy elkerülje a likvidálást.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter utasítására az izraeli hadsereg Gázában megtámadta a fő tömeggyilkost, Iz ad-Dín al-Haddádot — a Hamász terrorszervezet katonai szárnyának vezetőjét és az október 7-i mészárlás egyik kitervelőjét. Haddád izraeli civilek és az izraeli hadsereg katonáinak meggyilkolásáért felelős, emberek elrablásáért és több ezer ember bántalmazásáért

– áll az izraeli közleményben.

 

Kegyetlen brutalitással tartotta fogságban túszainkat, terrorakciókat irányított erőink ellen, és megtagadta a Donald Trump amerikai elnök által vezetett megállapodás végrehajtását a Hamász lefegyverzéséről és a Gázai övezet demilitarizálásáról” – tették hozzá.

Haddád az előző vezető, Mohamed Szinvar tavaly májusi likvidálása óta a Hamász – legalábbis a katonai szárny – vezetője volt a Gázai övezetben. A háború alatt az ötvenes évei közepén járó terrorista megváltoztatta a külsejét, feketére festette a haját, és levágta szakálla nagy részét.

Beszélt héberül, és a háború alatt túszokat tartott fogva az övezet északi részén, köztük a katonai szolgálatuk idején a gázai határt monitorokon figyelő és elrabolt katonanőket. Több kiszabadult túsz is beszámolt péntek este Izraelben a közösségi médiában arról, hogy ő volt a fogvatartójuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
