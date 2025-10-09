IzraelHamászGázai övezet

Izrael készen áll a túszok fogadására, a többi már a Hamászon múlik

Az esti kormánymegbeszélés után az izraeli hadsereg visszahúzódik a megállapított sárga vonalak mögé. Ezután kezdetét veszi a 72 órás ultimátum, ami alatt a Hamásznak vissza kell szolgáltatni az összes izraeli túszt – jelentette be az izraeli miniszterelnöki hivatal szóvivője.

Brém-Nagy Márton
2025. 10. 09. 15:13
– Két évvel az Izrael elleni brutális támadás után kritikus pontra érkeztünk, hiszen tegnap Benjamin Nathenjah izraeli miniszterelnök elfogadta a tűzszüneti megállapodás első fázisának az elindítását – nyilatkozta az miniszterelnöki hivatal szóvivője a Tel-Avivban tartott sajtótájékoztatóján. A Hamász által elrabolt izraeli túszoknak a tájékoztatás szerint hétfőig mind haza kell térniük. 

Benjamin Nathenjahu szerint Trump nélkül nem sikerült volna asztalhoz ültetni a Hamászt
A miniszterelnök három célt jelölt meg: a Hamász teljes felszámolását, a foglyok hazahozatalát és annak biztosítását, hogy Palesztina nem jelent többé veszélyt. – Ez a három feltétel ma teljesült – mondta el a szóvivő, aki hangsúlyozta: – Óriási morális győzelem ez Izrael számára. Benjamin Netanjahu háláját fejezte ki az Egyesült Államok kormányának a kitartó támogatásáért. Különösen Donald Trump amerikai elnöknek, akinek személyesen is megköszönte elhivatottságát reggel egy telefonos megbeszélés keretében. 

A tűzszünet következő fázisára rátérve a szóvivő elmondta: izraeli idő szerint csütörtökön 17 órakor lesz egy kabinetmegbeszélés, ezután pedig 18 órakor egy kormányzati megbeszélés is. Innentől számítva 24 óra múlva az izraeli hadsereg teljesíti az alku rá eső részét, és visszahúzódik a térképen sárgával jelölt vonalak mögé. A szóvivő szerint ezután kezdetét veszi az a 72 órás időablak, amely alatt a Hamásznak vissza kell szolgáltatnia az izraeli túszokat. 

A szóvivő egyúttal kiemelte: mindegy, milyen állapotban vannak, de az összes túsznak vissza kell térnie 72 órán belül. 

A szóvivő ugyanakkor újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, Izrael nem fogja hagyni, hogy médiaszenzációs célokra használják a túszokat, mint tette azt legutóbb a Hamász, így az alkunak része a méltóságteljes bánásmód a Hamász részéről. 

Az esti kormányzati megbeszélések után feltételezhetően további részleteket is közölnek majd az elkövetkezendő napok pontos eseményeiről. 

