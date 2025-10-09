Izrael készen áll a túszok fogadására, a többi már a Hamászon múlik

– Két évvel az Izrael elleni brutális támadás után kritikus pontra érkeztünk, hiszen tegnap Benjamin Nathenjah izraeli miniszterelnök elfogadta a tűzszüneti megállapodás első fázisának az elindítását – nyilatkozta az miniszterelnöki hivatal szóvivője a Tel-Avivban tartott sajtótájékoztatóján. A Hamász által elrabolt izraeli túszoknak a tájékoztatás szerint hétfőig mind haza kell térniük.

Benjamin Netanjahu szerint Trump nélkül nem sikerült volna asztalhoz ültetni a Hamászt

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A miniszterelnök három célt jelölt meg: a Hamász teljes felszámolását, a foglyok hazahozatalát és annak biztosítását, hogy Palesztina nem jelent többé veszélyt. – Ez a három feltétel ma teljesült – mondta el a szóvivő, aki hangsúlyozta: – Óriási morális győzelem ez Izrael számára. Benjamin Netanjahu háláját fejezte ki az Egyesült Államok kormányának a kitartó támogatásáért. Különösen Donald Trump amerikai elnöknek, akinek személyesen is megköszönte elhivatottságát reggel egy telefonos megbeszélés keretében.