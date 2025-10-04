Netanjahu: Remélhetőleg a következő napokban hazatérhet az összes túsz

Remélem, hogy a következő napokban hazahozhatjuk az összes túszunkat a szukkót ünnepe alatt – mondta az izraelikormányfő. A szukkót (sátrak ünnepe) idén október 6-án kezdődik, és egy hétig tart. Hozzátette: "a katonai és a diplomáciai nyomás" rákényszerítette a Hamászt, hogy beleegyezzen az elhurcolt túszok szabadon engedésébe. Benjámin Netanjahu bejelentette azt is, hogy delegációt küldött Egyiptomba, hogy "véglegesítsék a technikai részleteket".

Hangsúlyozta: Izrael célja, hogy "ezeket a tárgyalásokat egy pár napig tartó időkeretbe szorítsák".

A kormányfő arról beszélt, hogy a Hamász első lépésként átadja majd az összes izraeli túszt, és ezzel egy időben az izraeli hadsereg új pozíciót fog felvenni, de továbbra is ellenőrzése alatt tartja majd a stratégiailag fontos területeket "mélyen a Gázai övezetben".

Második lépésben a Hamászt lefegyverzik, és a Gázai övezet demilitarizált területté válik

- folytatta, hozzátéve, hogy "ez történhet Donald Trump amerikai elnök terve szerint diplomáciai úton, vagy megvalósíthatjuk mi katonai úton is". "

Akár a könnyebb, akár a nehezebb úton, de ez mindenképpen meg fog történni

- fogalmazott. A washingtoni Fehér Ház bejelentette szombaton, hogy Steve Witkoff, az amerikai elnök közel-keleti megbízottja, illetve Trump veje, Jared Kushner Egyiptomba utazik a túszok elengedésének feltételeit véglegesíteni.

Az egyiptomi al-Kahíra News szerint a Hamász és Izrael vasárnap és hétfőn tart közvetett tárgyalásokat Kairóban.

A Hamász iszlamista terrorszervezet péntek este jelentette be, hogy kész azonnal elengedni a Gázai övezetben fogva tartott túszokat, illetve átadni az övezet feletti irányítást. A bejelentést nem sokkal azután tették közzé, hogy Donald Trump vasárnap estig adott határidőt a Hamásznak, hogy elfogadja a gázai övezeti konfliktus rendezésére irányuló amerikai béketervet, hangsúlyozva, hogy ez az utolsó esélyük a megállapodásra.