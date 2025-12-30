európai unióoroszországnemzeti agrárgazdasági kamaragazda

Uniós pénzek a szankciók elfogadásáért, gazdatüntetés – a legolvasottabb gazdasági cikkeink szeptemberben

Az Európai Unió újabb szankciós csomagjának elfogadásához úgy igyekezett megnyerni Magyarország támogatását, hogy 550 millió eurónyi forrás felszabadítását ígérték. A francia gazdák szerveztek tüntetést szerveztek, legendás sörmárka éledt újjá Budafokon. Legolvasottabb cikkeink szeptemberben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 5:30
Uniós szankciók: Oroszország, köszöni szépen, jól van azóta is Fotó: STEFAN SAUER Forrás: DPA
Az Európai Unió az egész év során szankciók útján igyekezett tovább fokozni az Oroszországra gyakorolt nyomást, hogy az ukrajnai háború mielőbb befejeződhessen. Nem volt ez másképp szeptemberben sem, amikor is egy újabb szankciós csomag bevezetésével próbálják elérni, és azért, hogy Magyarország beleegyezését is megnyerjék, 550 millió eurónyi forrás felszabadítását ígérték a hazánknak járó, de visszatartott uniós pénzekből. A szeptemberben terítéken lévő uniós szankciók egyik fő célpontja az energiaszektor, miközben Magyarország és Szlovákia álláspontja következetes és világos: nem kíván szakítani az orosz olajjal.

tüntetés, gazdatüntetés,
Többször is volt gazdatüntetés az évben
Fotó: Facebook/Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Újabb tüntetéshullámot robbantott ki Brüsszel

Már ősszel is tüntetést szerveztek agrár- és élelmiszerpiacaik védelme érdekében a gazdák. A francia gazdák szeptemberi tiltakozása a Mercosur-megállapodás mellett az Egyesült Államok által kivetett vámokra és a francia piacra beáramló, kevésbé szigorú előírások mellett előállított importtermékek ellen irányult.  Arnaud Rousseau, az FNSEA főtitkára kijelentette, hogy a franciaországitól eltérő szabványok szerint előállított, olcsóbb latin-amerikai termékek belépése károsíthatja a hazai termelést. A tiltakozásra való felhívás a franciaországi politikai feszültségek idején hangzott el, amikor a Nemzetgyűlés nemrégiben eltávolította François Bayrou miniszterelnököt, Emmanuel Macron elnök pedig Sébastien Lecornut nevezte ki utódjává. 

Decemberben is voltak gazdatüntetések, ezúttal Brüsszelben, szintén a Mercosur aláírása miatt. A demonstrálóknak annyit sikerült elérni, hogy a megállapodást nem írták alá, az ellenjegyzést január 12-ére halasztották.

Újraindul a legendás magyar sör gyártása

Újraindul egy legendás magyarországi sörmárka gyártása Budafokon – írja az Origo. A Haggenmacher brand feltámasztása egy bajor vállalkozónak köszönhető. Érdemes felidézni a márka történetét is: úgy tűnt, vége mindennek, amikor 1951-ben államosították a budafoki Haggenmacher Sörgyárat. Wolfgang Bartesch, egy bajor vállalkozó 2004-ben megvásárolta a Nagytétényi út 48–50. szám alatti objektumot, a valamikori Haggenmacher Sörgyár épületeit, és létrehozta az Art Quarter művésznegyedet. Szerette volna feltámasztani a történelmi sörmárkát is, ezért levédette a Haggenmacher nevet.

