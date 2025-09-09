uniós forrásokBrüsszelPedagógus béremelésKohéziós Alap

Brüsszel akadékoskodik, de mi van a forrásokkal, jön a pénz vagy nem?

Augusztusban új lendületet kaptak az uniós források. Több mint 300 milliárd forint érkezett Brüsszelből, amely főként a pedagógusbérek emelésének és a vidékfejlesztési programoknak a finanszírozását szolgálja. Az uniós pénzcsap mégis megnyílt, a jelentős utalás nemcsak a költségvetést erősíti, hanem Magyarország pozícióját is javította az uniós pénzlehívási rangsorban. Mennyi forrás jött eddig és mennyit blokkol még mindig Brüsszel?

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 14:02
A brüsszeli források újra érkeznek hazánkba. Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND Forrás: DPA
Augusztusban 311,3 milliárd forinttal emelkedtek az uniós programokhoz kapcsolódó bevételek, összesen 436,8 milliárd forintra nőtt ez a tétel. A pénzek javarészt a pedagógusbér-emelés teljesítésének finanszírozására (587 millió euró), illetve a közös agrárpolitika (KAP) stratégiai terv vidékfejlesztési programjának második negyedéves, uniós részre eső kiadásainak visszatérítésére (131 millió euró) érkeztek – írja a Világgazdaság. Brüsszel utalt, de mennyit tart még vissza?

Brüsszel, Aggasztó a biztonság Brüsszelben, ahol az EU fő intézményeinek székhelye is található
Brüsszel megnyitotta a pénzcsapot, jelentős utalás érkezett Fotó: NurPhoto via AFP

A cikk kiemeli, hogy az elmúlt hónapokban a forráslehívás akadozott. Hónapokon keresztül úgy tűnt, hogy valóban elzárta Magyarországtól az uniós pénzeket Brüsszel. Július elején úgy tűnt, hogy lényegében teljesen leállt Magyarországon a forrásbeáramlás, az Európai Bizottság hat hónap alatt kevesebb mint 200 milliárd forintot utalt át, utoljára 2018-ban fordult elő, hogy ilyen kevés uniós pénz folyt be az államkasszába. 
 

Mennyi pénznek kell érkeznie?

A 2021–2027-es uniós költségvetési ciklusban elnyerhető kohéziós támogatás összege hazánk számára mintegy 21,8 milliárd euró, ami 394,9 forintos árfolyamon számolva hozzávetőleg 8609 milliárd forintot jelent.  Ez 394,9 forintos tervezési árfolyamon 8609 milliárdnak felel meg. Azonban a végösszeg tízezermilliárd fölé kúszhat, egyrészt ebben az összegben nincs benne a hazai társfinanszírozás, illetve a vidékfejlesztési program forrásai, másrészt a forint gyengülése is „besegíthet”. 

 

Mennyit blokkol Brüsszel? 

A cikk azt írja, hogy 20 milliárd euró még mindig blokkolva van a kormány és a bizottság között fennálló vita miatt. Júliusban a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium azt közölte, hogy a források lehívása ütemezetten halad, és nem látnak okot arra, hogy Brüsszel blokkolja a kifizetéseket. A 2025. évi hazai költségvetésben 1065 milliárd forint kohéziós forrás beérkezésévél számolt a kormány, amely tartható a jelenlegi prognózis szerint – írták a Világgazdaság megkeresésére. Hozzátették, hogy a források több mint feléhez, 12,3 milliárd euróhoz a jelenlegi helyzetben is hozzáférünk, a felhívásokat folyamatosan, ütemezetten írják ki. A 2021–2027-es időszakban eddig 147 felhívás jelent meg, mintegy 6855 milliárd forint keretösszeggel, amelyből több mint 11 ezer támogatási szerződést kötöttek. 

Az Európai Bizottság évek óta folyamatosan eljárásokkal és feltételekkel szorítja a magyar kormányt, mégis érkeznek uniós források az országba. A jogállamisági mechanizmus, a szupermérföldkövek, valamint horizontális és vertikális követelmények teljesítése ellenére 2023 decemberében a blokkolt támogatások 45 százalékát, mintegy 10 milliárd eurót (4000 milliárd forintot) felszabadították. Orbán Viktor szerint a 2024-es kötcsei pikniken beszélt arról, hogy pénz van bőven, a kihívás inkább az, hogyan lehet minél gyorsabban bevonni a gazdaságba. Amint a vállalkozók megvalósítják a pályázatukban vállaltakat, a költségvetés fizet, és az államháztartás megkapja utófinanszírozásban a pénzt. 
 

