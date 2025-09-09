Brüsszel akadékoskodik, de mi van a forrásokkal, jön a pénz vagy nem?

Augusztusban 311,3 milliárd forinttal emelkedtek az uniós programokhoz kapcsolódó bevételek, összesen 436,8 milliárd forintra nőtt ez a tétel. A pénzek javarészt a pedagógusbér-emelés teljesítésének finanszírozására (587 millió euró), illetve a közös agrárpolitika (KAP) stratégiai terv vidékfejlesztési programjának második negyedéves, uniós részre eső kiadásainak visszatérítésére (131 millió euró) érkeztek – írja a Világgazdaság. Brüsszel utalt, de mennyit tart még vissza?

Brüsszel megnyitotta a pénzcsapot, jelentős utalás érkezett Fotó: NurPhoto via AFP

A cikk kiemeli, hogy az elmúlt hónapokban a forráslehívás akadozott. Hónapokon keresztül úgy tűnt, hogy valóban elzárta Magyarországtól az uniós pénzeket Brüsszel. Július elején úgy tűnt, hogy lényegében teljesen leállt Magyarországon a forrásbeáramlás, az Európai Bizottság hat hónap alatt kevesebb mint 200 milliárd forintot utalt át, utoljára 2018-ban fordult elő, hogy ilyen kevés uniós pénz folyt be az államkasszába.



Mennyi pénznek kell érkeznie?

A 2021–2027-es uniós költségvetési ciklusban elnyerhető kohéziós támogatás összege hazánk számára mintegy 21,8 milliárd euró, ami 394,9 forintos árfolyamon számolva hozzávetőleg 8609 milliárd forintot jelent. Ez 394,9 forintos tervezési árfolyamon 8609 milliárdnak felel meg. Azonban a végösszeg tízezermilliárd fölé kúszhat, egyrészt ebben az összegben nincs benne a hazai társfinanszírozás, illetve a vidékfejlesztési program forrásai, másrészt a forint gyengülése is „besegíthet”.

Mennyit blokkol Brüsszel?

A cikk azt írja, hogy 20 milliárd euró még mindig blokkolva van a kormány és a bizottság között fennálló vita miatt. Júliusban a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium azt közölte, hogy a források lehívása ütemezetten halad, és nem látnak okot arra, hogy Brüsszel blokkolja a kifizetéseket. A 2025. évi hazai költségvetésben 1065 milliárd forint kohéziós forrás beérkezésévél számolt a kormány, amely tartható a jelenlegi prognózis szerint – írták a Világgazdaság megkeresésére. Hozzátették, hogy a források több mint feléhez, 12,3 milliárd euróhoz a jelenlegi helyzetben is hozzáférünk, a felhívásokat folyamatosan, ütemezetten írják ki. A 2021–2027-es időszakban eddig 147 felhívás jelent meg, mintegy 6855 milliárd forint keretösszeggel, amelyből több mint 11 ezer támogatási szerződést kötöttek.